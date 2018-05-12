Yatırımda en yüksek pay meslek lisesine

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 2018 yılı devlet yatırım programı detay dağılımına göre, en çok pay mesleki ve teknik Anadolu ile çok programlı liselerin inşası için ayrıldı. Anadolu, meslek, fen, imam hatip liseleriyle, öğretmenevi, özel eğitim okulları gibi projelerinin yapımının uygulamaya konulması amacıyla hazırladığı yazıda, okul türlerine ayrılan bütçelere yer verildi. Buna göre, bütçeden en çok pay mesleki ve teknik Anadolu ile çok programlı liselerin inşasına ayrıldı. 274 okulun inşaatına devam ediliyor. 10’u ise yeni proje olarak yer alıyor. Bunlar için yaklaşık 4 milyar TL ayrıldı. İkinci sırada ise imam hatip liseleri var. Yapımı devam eden 172 lise bulunuyor. İnşasına başlanması planlanan 10 lise daha söz konusu. Bunlar için ayrılan pay ise 2.5 milyar TL. 178 Anadolu lisesinin yapımına devam edilirken, 10 lisenin inşasına ise başlanacak. Yapımına devam edilen fen lisesi sayısı 10. Yazıya göre, lise türleri ve ayrılan paylar şöyle:

MESLEK VE ÇOK PROGRAMLI LİSELER: Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve çok programlı Anadolu liselerinin inşaatlarına 3 milyar 972 milyon 234 bin 868 TL ayrıldı. 274 okulun inşaatına devam ediliyor. 10 yeni proje yer alıyor. Bunlara ayrılan bütçe ise 170 milyon TL.

İMAM HATİP LİSELERİ: Dönüşümlerle birlikte sayıları her geçen yıl artan imam hatip liselerine yenileri de eklenecek. Şu anda 172 imam hatip lisesinin yapımına devam ediliyor. Bunlar için ayrılan toplam bütçeyse 2 milyar 585 milyon 543 bin 480 TL. 2017 yılı için 536 milyon 117 bin 636 TL ayrılmıştı. 2018 için 550 milyon; 2019 için 1 milyar 441 milyon 425 bin 844; 2020 içinse 58 milyon TL ayrıldı. 2018’de başlanması planlanan 10 lise daha var. Bunlar için toplam ayrılan bütçe 141 milyon.

FEN LİSELERİ: Şu anda Adana, Ankara, Antalya, Mersin, İzmir, Kars, Konya, Mardin’de bir; İstanbul’da iki fen lisesinin yapımına devam ediliyor. Bu liselerin inşaatlarının toplam tutarı 218 milyon 207 bin 780 TL.

ANADOLU LİSELERİ: 178 Anadolu lisesinin yapımına devam ediliyor. Bu liseler için toplamda 2 milyar 435 milyon 663 bin 618 bütçe ayrıldı. 2018 için 380 milyon; 2019 yılı projelerinin tutarı ise 1 milyar 404 milyon 15 bin 704 TL, 2020 yılı ise 67 milyon 500 bin TL olarak açıklandı. 2018’de yapımına başlanacak yeni Anadolu lisesi projelerine de yer verildi. Buna göre, 10 yeni proje başlayacak. Bunlar için ayrılan tutar ise 155 milyon.

ÖĞRENCİ PANSİYONU: Devam eden öğrenci pansiyonu inşaatlarına 788 milyon 768 bin 100 TL ayrıldı. 96 pansiyonun yapımına devam ediliyor. 5 pansiyonun yapımına ise başlanacak. 2018’de yapımına başlanacak projelere ayrılan tutar ise 41 milyon TL.

SPOR SALONU: 76 spor salonunun inşaatına devam ediliyor. Bunlar için ayrılan toplam bütçe 256 milyon 397 bin 332 TL. 2018 yılında ise 30 spor salonun daha yapımına başlanacak. Bu yeni projeler içinse 75 milyon TL bütçe ayrıldı.

HALK EĞİTİM: Halk eğitim merkezi ve çıraklık eğitim merkezi inşaatlarına ayrılan pay 360 milyon 663 bin 103 TL. 47 devam eden proje bulunuyor. 5 projenin ise yeni yapımına başlanacak. Bunlara 27 milyon 500 bin TL ayrıldı.

ÖZEL EĞİTİM: Özel eğitim ve rehberlik okulu ile rehberlik araştırma merkezi inşaatlarına 415 milyon 88 bin 390 TL ayrıldı. 54 projenin yapımına devam ediliyor.

ÖĞRETMENEVİ: Öğretmenevi ve hizmetiçi eğitim enstitüsü inşaatlarına ayrılan toplam bütçe 200 milyon 949 bin 120 TL. 21 projenin yapımına devam ediliyor.

ATÖLYE: Çoğunluğu meslek liselerine olmak üzere 108 atölyenin yapımına devam ediliyor. Bunlar için ayrılan toplam bütçe ise 449 milyon 197 bin 124 TL.