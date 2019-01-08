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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
08.01.2019 - 13:05, Son Güncelleme:/

‘Yaşayan dillerin’ 6’ncı sınıf ders kitapları hazır

MEB tarafından seçmeli ders olarak okutulan Arnavutça ve Boşnakça 6’ncı sınıf ders kitapları, Edirne'de hazırlandı.

‘Yaşayan dillerin’ 6’ncı sınıf ders kitapları hazır
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Türkiye'de yaşayan dilleri ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik başlattığı seçmeli ‘Yaşayan Diller ve Lehçeler’ programı kapsamında hazırlanan Arnavutça ve Boşnakça 6’ncı sınıf ders kitapları tamamlandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan kitaplar, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayının ardından yayımlandı. TÜ Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Seda Taş, daha önce hazırladıkları ve ders kitabı tarafından okullarda okutulan 5’inci sınıf Arnavutça ve Boşnakça kitabının 6’ncı sınıflar için olanın da tamamlandığını söyledi.

‘Yaşayan dillerin’ 6’ncı sınıf ders kitapları hazır

Kitabın uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlandığını anlatan Taş, "Arnavutça ve Boşnakça kitaplar editörlerin kontrolünden de geçerek öğrencilerin seviyelerine uygun olup olmadığı, alıştırmaların dil öğretimine uygun olup olmadığı kontrol edildi. Grafik tasarımları da güzel sanatlar fakültemiz tarafından yapıldı. Kitabın dijital ortamdaki ses kayıtları da Arnavutça ve Boşnakça hocalarımız tarafından yapıldı. Şu anda 6’ncı sınıf kitaplarını bitirdik. 6’ncı sınıf kitaplarının seviyesi 5’inci sınıf kitaplarına göre daha yüksek. Dört beceriye yönelik. Bu beceriler dinleme, okuma, anlama ve yazma odaklı" dedi.

Taş, Arnavutça ve Boşnakça öğrenmek isteyenlerin bu kitapları MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile TÜ Edebiyat Fakültesi internet sitesinden indirebileceklerini söyledi. Yaşayan dillerin kaybolmaması için TÜ'nün önemli bir vazifeyi yerine getirdiğini belirten Taş, adı geçen dillerin 7’nci sınıflar ders kitabının da tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Arnavut ve Boşnaklarla Osmanlı Devleti'nden gelen ortak tarihe sahip olunduğunu anlatan Taş, "Birçok konuda paylaşımımız çok, aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Çok yakın ve kardeş milletleriz. Bunun en iyi örneği de fakültemizde 200, üniversitemizde 3 bin 300 yabancı uyruklu öğrencimiz eğitim görüyor. Kendilerine de her türlü desteği sağlıyoruz" diye konuştu.

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