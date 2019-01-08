‘Yaşayan dillerin’ 6’ncı sınıf ders kitapları hazır
MEB tarafından seçmeli ders olarak okutulan Arnavutça ve Boşnakça 6’ncı sınıf ders kitapları, Edirne'de hazırlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Türkiye'de yaşayan dilleri ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik başlattığı seçmeli ‘Yaşayan Diller ve Lehçeler’ programı kapsamında hazırlanan Arnavutça ve Boşnakça 6’ncı sınıf ders kitapları tamamlandı.
Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan kitaplar, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayının ardından yayımlandı. TÜ Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Seda Taş, daha önce hazırladıkları ve ders kitabı tarafından okullarda okutulan 5’inci sınıf Arnavutça ve Boşnakça kitabının 6’ncı sınıflar için olanın da tamamlandığını söyledi.
Kitabın uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlandığını anlatan Taş, "Arnavutça ve Boşnakça kitaplar editörlerin kontrolünden de geçerek öğrencilerin seviyelerine uygun olup olmadığı, alıştırmaların dil öğretimine uygun olup olmadığı kontrol edildi. Grafik tasarımları da güzel sanatlar fakültemiz tarafından yapıldı. Kitabın dijital ortamdaki ses kayıtları da Arnavutça ve Boşnakça hocalarımız tarafından yapıldı. Şu anda 6’ncı sınıf kitaplarını bitirdik. 6’ncı sınıf kitaplarının seviyesi 5’inci sınıf kitaplarına göre daha yüksek. Dört beceriye yönelik. Bu beceriler dinleme, okuma, anlama ve yazma odaklı" dedi.
Taş, Arnavutça ve Boşnakça öğrenmek isteyenlerin bu kitapları MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile TÜ Edebiyat Fakültesi internet sitesinden indirebileceklerini söyledi. Yaşayan dillerin kaybolmaması için TÜ'nün önemli bir vazifeyi yerine getirdiğini belirten Taş, adı geçen dillerin 7’nci sınıflar ders kitabının da tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.
Arnavut ve Boşnaklarla Osmanlı Devleti'nden gelen ortak tarihe sahip olunduğunu anlatan Taş, "Birçok konuda paylaşımımız çok, aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Çok yakın ve kardeş milletleriz. Bunun en iyi örneği de fakültemizde 200, üniversitemizde 3 bin 300 yabancı uyruklu öğrencimiz eğitim görüyor. Kendilerine de her türlü desteği sağlıyoruz" diye konuştu.
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