‘Yaşam için Ayaklan’dı, ödülü kaptı
‘Fütüristtik Tasarım Yarışması’ İngiltere’de yapıldı. Farklı ülkelerden 150 öğrenci yarışmaya katıldı. ‘Yaşam için Ayaklan’ temalı tasarımıyla yarışmaya katılan lise öğrencisi Busenur Simon, finalde ikinci oldu.
İngiltere’nin başkenti Londra’da moda tasarımı, pazarlama ve görsel iletişim alanında eğitim veren Regent’s Üniversitesi’nde ‘Fütüristtik Tasarım Yarışması’ düzenlendi. TED Rönesans Koleji Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Busenur Simon, yarışmaya ‘Yaşam için Ayaklan’ tasarımıyla katıldı. Tasarım, yarışmada finale kalarak ikinci oldu. Ödülünü Regent’s Üniversitesi Sanat Bölüm Başkanı’ndan alan Buse, şöyle konuştu:
“Her zaman iki boyutlu çalışan biri olarak çizimimin gerçek hayatta, üç boyutta bir insanın bedeninde vücut bulması, bana geleneksel çizimden farklı bir keyif ve heyecan verdi. Haftalarca doğru kumaşı, uzunluğu, boyayı arayıp detayları boyarken geçti. Unuttuğum zamanın karşılığını bu ödülle almak, harcanan zamanı geri döndürmese de insanı nasıl motive ettiğini gösterdi bana. Aldığım geri dönütler ve ilgi de açıkçası beni şaşırttı ve çok mutlu etti.”
TASARIM MEZUNİYET DEFİLESİNDE SERGİLENDİ
Çalışmasında doğa sömürücülüğünü konu alan ve pasif agresif bir tasarım çizen Buse; desen, doku ve renk sembollerinde doğadaki canlılardan esinlendi. Tasarımda fütiristik giysilerde hayvanların vücutlarını kullanmak yerine, desenlerini taşıyarak doğadaki canlı hayatının eşitliği ve güzelliğine vurgu yapmayı amaçladı. Buse’nin tasarımı Regent’s Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet defilesinde de sergilenme hakkı kazandı.
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