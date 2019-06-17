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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
17.06.2019 - 15:28, Son Güncelleme:/

‘Yaşam için Ayaklan’dı, ödülü kaptı

‘Fütüristtik Tasarım Yarışması’ İngiltere’de yapıldı. Farklı ülkelerden 150 öğrenci yarışmaya katıldı. ‘Yaşam için Ayaklan’ temalı tasarımıyla yarışmaya katılan lise öğrencisi Busenur Simon, finalde ikinci oldu.

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İngiltere’nin başkenti Londra’da moda tasarımı, pazarlama ve görsel iletişim alanında eğitim veren Regent’s Üniversitesi’nde ‘Fütüristtik Tasarım Yarışması’ düzenlendi. TED Rönesans Koleji Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Busenur Simon, yarışmaya ‘Yaşam için Ayaklan’ tasarımıyla katıldı. Tasarım, yarışmada finale kalarak ikinci oldu. Ödülünü Regent’s Üniversitesi Sanat Bölüm Başkanı’ndan alan Buse, şöyle konuştu:
“Her zaman iki boyutlu çalışan biri olarak çizimimin gerçek hayatta, üç boyutta bir insanın bedeninde vücut bulması, bana geleneksel çizimden farklı bir keyif ve heyecan verdi. Haftalarca doğru kumaşı, uzunluğu, boyayı arayıp detayları boyarken geçti. Unuttuğum zamanın karşılığını bu ödülle almak, harcanan zamanı geri döndürmese de insanı nasıl motive ettiğini gösterdi bana. Aldığım geri dönütler ve ilgi de açıkçası beni şaşırttı ve çok mutlu etti.”

TASARIM MEZUNİYET DEFİLESİNDE SERGİLENDİ
Çalışmasında doğa sömürücülüğünü konu alan ve pasif agresif bir tasarım çizen Buse; desen, doku ve renk sembollerinde doğadaki canlılardan esinlendi. Tasarımda fütiristik giysilerde hayvanların vücutlarını kullanmak yerine, desenlerini taşıyarak doğadaki canlı hayatının eşitliği ve güzelliğine vurgu yapmayı amaçladı. Buse’nin tasarımı Regent’s Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet defilesinde de sergilenme hakkı kazandı.

‘Yaşam için Ayaklan’dı, ödülü kaptı

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