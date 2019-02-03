'Yaşam boyu eğitim şart'

14 Nisan 1992 tarihinde Türkiye ile Fransa arasında imzalanan milletlerarası anlaşma ile lisenin yanı sıra ilkokul ve üniversite eğitimini de kapsayan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu (GEÖK) hayata geçirildi, bu Kurum daha sonra 3993 sayılı Kanun’la Galatasaray Üniversitesi’ne dönüştü. Kurum üniversite statüsünü almasına rağmen, entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini korudu. İşte bu eğitim kurumlarının üst yöneticisi Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak ile hem Galatasaray’ı hem de eğitimi konuştuk. Prof. Dr. Karsak, gelecekte yaşamımızın her alanında teknolojinin payının daha da artacağını söyleyerek “Herkesin teknolojideki gelişmeleri yakından izlemesi gerekir. Bir diğer önemli husus da kişilerin yeniliklere açık olması. Mezuniyet aşamasında sahip olunan bilgi donanımı yaşam boyu yeterli olmayacak.” diyor. Prof. Dr. Karsak ile şunları konuştuk:

- Galatasaraylıların dayanışması çok konuşuluyor.

Galatasaraylılık birçok değeri içeriyor. Bunların arasında dayanışma, açık fikirlilik, farklılıklara saygı, etik değerler var. Hepsi Galatasaraylılık için temel kavramlar.

- İlkokul, lise ve devlet üniversitesi olarak özerk bir yapıya sahip milletlerarası anlaşma ile kurulan Türkiye’deki ilk modelsiniz.

Üniversite çatısı altında ilkokul, ortaokul ve lise de var. Galatasaray Üniversitesi, ilkokuldan doktoraya kadar eğitim-öğretimin tüm aşamalarında faaliyet gösteren özgün bir devlet üniversitesidir. İlkokula kurayla her yıl 50 öğrenci alıyoruz. Ve bu öğrenciler 8’inci sınıfın sonunda Fransızca ve Türkçe yeterliliklerinin ölçüldüğü bir sınava giriyorlar. Bu sınav sonucunda başarılı olmaları halinde Galatasaray Lisesi’nin 9’uncu sınıfına, aksi halde hazırlık sınıfına devam ediyorlar. Liselere giriş sınavı ile heryıl 100 öğrenci alıyoruz. Üniversitemize giriş aşamasında ise, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yanı sıra, milletlerarası anlaşma gereği Galatasaray Lisesi’nden ve Türkiye’de Fransızca eğitim yapan diğer liselerden Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (GSÜÖSYS) ile öğrenci kabul ediyoruz. Ancak GSÜÖSYS sonucu kayıt hakkı kazanabilmek için, adayların YKS’de ilk 25 bin arasında yer almaları da gerekiyor.

- Mezunlarınızın en belirgin özelliği nedir?

Biz herşeyden önce sorumluluk bilinci yüksek, araştıran, sorgulayan, etik değerlere bağlı, sorunlara çözüm odaklı yaklaşan ve alanında en iyi olmak için çalışan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hem lise, hem de üniversite mezunlarımız önemli mevkilere geldiler. Öğrencilerimiz özgüveni yüksek, liderlik vasıflarına sahip kişiler olarak mezun oluyorlar.

- Türkiye’nin en başarılı öğrencilerini alıyorsunuz, sizin kurumlarınıza girmenin formülü nedir?

Liselere girişte merkezi sınavdan Galatasaray Lisesi’ne giren son öğrenci ilk 600 içinde yer alıyor. 2018-YKS’den Galatasaray Üniversitesi’ne yerleşenlere baktığımızda, Hukuk Fakültemize son giren öğrencinin ilgili puan türünde Türkiye 99’uncusu, İletişim Fakültemize son yerleşenin 958’inci, İşletme Bölümümüze ise 1469’uncu olduğunu görüyoruz. 2018-YKS ile üniversitemize yerleşen öğrencilerin yüzde 45’i ilgili puan türlerinde ilk 2000 arasında yer alıyor. Bu son derece rekabetçi sonuçlar, öğrencilerin çok ciddi ve disiplinli bir hazırlık süreci geçirmesini gerektiriyor.

- Fransızca olmanın dezavantajını yaşamıyor musunuz?

İngilizce özellikle internetin gelişimi ile ortak dil olarak kabul görüyor. Ancak artık gençlerin neredeyse tümü İngilizce biliyor, Fransızca’nın bir artı değer yarattığını düşünüyorum. Nitekim dünyada en çok konuşulan diller arasında Fransızca da yer alıyor. Sadece Fransa, Belçika, İsviçre ve Kanada’nın belli bir bölümünde değil, Afrika’nın birçok ülkesinde de Fransızca konuşuluyor. Afrika ile olan ilişkilerdeki gelişmeler de dikkate alındığında, Fransızca ayrı bir artı değerdir.

YENİLİĞE AÇIK OLUNMALI

Endüstri 4.0 veya Toplum 5.0 çerçevesinde geleceğin mesleklerinin neler olacağı tartışılıyor. Ancak bugün tercih edilen bazı meslekleri düşünelim. Bunları 30 yıl önce öngörebiliyor muyduk? Bunlar zaman içinde ortaya çıktılar. Üniversite çağındaki gençlerin önünde uzun bir gelecek olduğundan, “Geleceğin mesleği şu olacak, onun için bu alanda yükseköğrenim görmek isabetli olur” demek çok geçerli olmayacaktır. Ne var ki tüm alanlarda teknolojinin payının artacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bugün herkesin iyi bir bilgisayar okuryazarı olması, teknolojideki gelişmeleri yakından izlemesi olmazsa olmaz koşul. Nasıl yabancı dil bilmek mutlaka gerekli ise bu da öyle. Bir diğer önemli husus da kişilerin yeniliklere açık olması. Mezuniyet aşamasında sahip olunan bilgi donanımı yaşam boyu yeterli olmayacak. Yaşam boyu eğitim bu nedenle gerekli. Öğrencilerimiz en üst düzey bilgi ile donanıyor ancak değişimler, dönüşümler o kadar hızlı gerçekleşiyor ki, mutlaka bilgilerini güncelleme ihtiyacı duyacaklar. Dolayısıyla, öğrenmeyi öğrenmek, yenilikçi fikirlere açık olmak ve kendini zaman içinde yenileme gereğinin bilincine varmış olmak çok önemli.

MEZUNLARIMIZ İŞ BULMA KONUSUNDA SORUN YAŞAMIYOR

Yayımlanan son verilere göre ALES’te Sözel, Eşit Ağırlık ve Sayısal alanlarda en başarılı üniversiteler arasında yer alıyoruz. Üniversitemizde eğitim dili Fransızca olmasına rağmen, öğrencilerimiz mezuniyet aşamasında İngilizce’de de B2 düzeyine ulaşmak zorunda. Bu nedenle İngilizce e-YDS’de öğrencilerimizin puan ortalamaları, İngilizce eğitim-öğretim yapan birçok üniversitenin ilerisinde, en üst sıralarda yer alıyor. Öğrencilerimiz uluslararası yarışmalarda başarılara imza atıyor. Mezunlarımız iş bulma konusunda sorun yaşamıyor.

RESTORASYON TAMAMLANIYOR

Altı yıl önce yaşanan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen, üniversitemizin simgesi tarihi binamızın restorasyonu Şubat sonunda tamamlanıyor. Proje aşamasında yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle restorasyona uzun süre başlanamadı. Ancak Mayıs 2016’da restorasyona başlayabildik. Zorlu geçen zemin güçlendirme çalışmalarının ardından, Koruma Kurulu tarafından onaylı proje doğrultusunda binamızın restorasyonunu aslına uygun olarak gerçekleştirdik.

MİLLETLERARASI ANLAŞMA İLE KURULDUK

Milletlerarası anlaşma ile kurulmuş ilk devlet üniversitesiyiz. Bu konuda örnek teşkil ettik. Uluslararası anlaşmanın Türkiye’nin yükseköğretim stratejisinde önemli bir yeri var ve biz de bu alanda önde gelen bileşenlerden biriyiz. Fransa’da Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi koordinatörlüğünde 30 yükseköğretim kurumundan oluşan bir konsorsiyum üniversitemizi destekliyor. Galatasaray Üniversitesi’nin Fransa’da tanınırlığı yüksek. Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ile felsefe ve iktisat, Bordeaux Montaigne Üniversitesi ile iletişim alanlarında ortak diploma programlarımız var. Araştırma işbirlikleri ve uluslararası proje ortaklıkları konularında daha etkin olmayı hedefliyoruz.

KİMDİR?

Lise eğitimini Robert Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1989 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. University of Southern California’dan Endüstrive Sistem Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi, İTÜ Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktor unvanı aldı. 1996-1997 yıllarında Université Paris-Dauphine’de misafir araştırmacı olarak bulundu. 2000 yılında Chartered Financial Analyst (CFA) derecesi aldı. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 2001 yılında profesör oldu. Uluslararası atıf endeksleri tarafından taranan hakemli dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı. Galatasaray Üniversitesi bünyesinde kurucusu olduğu Bilgisayar Bütünleşik Üretim alanındaki UNESCO Kürsüsü’nün 1997’den bu yana eşbaşkanlığını yürütüyor. Galatasaray Üniversitesi’nde bölüm başkanlığı, enstitü müdürlüğü, dekanlık ve rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2015 yılı Nisan ayından itibaren Galatasaray Üniversitesi Rektörü olarak görev yapıyor.