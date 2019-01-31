Yarıyıl tatilini şenlikle kutladılar
Önde gelen bir elektronik şirketi, hem çalışanlarının çocuklarına karne hediyesi sunmak hem de sömestir tatilinde eğlenceli bir hafta sonu geçirmelerini sağlamak amacıyla bir organizasyon düzenlendi. Panasonic Eco Solutions Türkiye tesislerinde düzenlenen ‘Karne Hediyesi, Çocuk Şenliği’ adlı programa çalışanlar ile eş ve çocukları yoğun ilgi gösterdi.
Panasonic Eco Solutions Türkiye, çalışanlarının çocuklarına hem karne hediyesi sunmak hem de sömestir tatilinde keyifli bir cumartesi geçirmelerini sağlamak amacıyla anlamlı bir organizasyon yaptı. ’Karne Hediyesi, Çocuk Şenliği’ adlı programa çok sayıda çalışan, çocukları ile birlikte katıldı. Patlamış mısır ve pamuk şeker eşliğinde keyifli dakikalar geçiren çocuklar, eğlenirken öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Gerçekleştirilen tesis turunda anne babalarının çalışma alanlarını yakından görme fırsatı da yakalayan çocuklar, daha sonra ‘Diş Perisi’ adlı oyun ile ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi edindi.
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