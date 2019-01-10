Yarıyıl tatilinde programlama öğrenin
18 Ocak’ta 2018-2019 eğitim yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacak. Birçok üniversite bu dönemde öğrencilere özel eğitim programları düzenliyor. Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin lise öğrencilerine yönelik hazırladığı ‘Programlamaya Giriş Eğitimi’, 21-25 Ocak’ta yapılacak. Öğrenciler, bir hafta boyunca üniversitenin yurtlarında kalabilecek.
Sürekli eğitimde en çok talep edilen eğitimlerin başında gelen ‘Programlamaya Giriş’te dersler profesyonellerin iş yaşamında kullandığı Java programlama dili üzerinden, ‘Eclipse’ geliştirme ortamında yapılacak. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerinin derslerinde kullandığı bir programlama dili olan Java kullanılarak yapılan eğitim, lise öğrencilerinin erken yaşta doğru programlama öğrenmesini sağlamayı hedefliyor.
Eğitimde öncelikle algoritmik düşünme, nesne kavramı, nesnelerin özelliklerinin belirlenmesi gibi aşamalardan geçilecek. Ardından geometrik şekiller üzerinden nesne hiyerarşisi oluşturulacak. Nesneler arası ilişkiler anlaşıldıktan sonra bunlar Java’da yazılacak.
İSTEYEN YURTTA KALABİLECEK
Eğitime şehir dışından katılmak isteyen öğrenciler için Yeditepe Üniversitesi yurtlarında konaklama olanağı da sunulacak. Öğrencilerin bu süre içinde üniversite yaşamını deneyimle fırsatı bulacağı eğitim kapsamında İstanbul Boğaz Turu ve Astronomi Müzesi Turu da düzenlenecek.
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