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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
05.02.2019 - 12:43, Son Güncelleme:/

Yarıyıl tatilinde 105 bin öğrenci tiyatroya gitti

Öğrenciler, kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, iş birliği ve dayanışmanın öğretilmesi amacıyla, 300 seansta 129 farklı tiyatro oyununu ücretsiz olarak izledi.

Yarıyıl tatilinde 105 bin öğrenci tiyatroya gitti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yarıyıl Tatilinde Tiyatro Neşesi’ projesi sona erdi. Öğrenciler, kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, toplumun bir üyesi olma bilincinin aşılanması, iş birliği ve dayanışmanın öğretilmesi amacıyla, 300 seansta 129 farklı tiyatro oyunuyla ücretsiz olarak buluşturuldu. ‘Rafadan Tayfa’, ‘Minyonlar’, ‘Hapşuu’ gibi çizgi film karakterlerin de yer aldığı etkinlikler, İstanbul genelinde 105 bin 388 öğrenciye ulaştı.

İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, etkinliği çocuklar için bir yarıyıl tatili hediyesi olarak düşündüklerini söyledi. Çocukların dijital dünyayla çok yakından ilişkili olduklarını belirten Duran, "Biz bu tatilde onları dijital dünyadan bir miktar kopartarak gerçek dünyaya getirelim ve kültür sanatla buluşturalım istedik. Aslında bakarsanız 1 Ekim-31 Mayıs arasında kültür sezonumuz boyunca da her hafta sonu çocuklarımıza ücretsiz oyun sergiliyoruz. Bu konuda yoğun ilgi var. Bu sezon 50'den fazla tiyatro grubuyla çalışıyoruz ama '15 tatil'de 70 tiyatro grubuyla anlaştık.  Etkinliklere beklenenin üzerinde bir ilgi oldu. Ek seanslar açmak zorunda kaldık. Sonraki sezonlarda gösterimleri artırmayı hedefliyoruz” dedi.

OYUNLAR PEDAGOG DENETİMİNDEN GEÇİYOR
Oyunların hepsinin pedagoglar tarafından incelendikten sonra kültür merkezlerinde gösterildiği söyleyen Duran, çocukları kültürle buluşturmanın yanı sıra oyunlar aracılığıyla onlara eğitim de verdiklerini anlattı. Duran, etkinlikte tiyatronun dışında programların da yer aldığına belirterek, "Tuzla'daki kültür merkezimizde çocukların el becerilerini, yeteneklerini geliştirmek için interaktif kukla eğitimi verildi. Buna da çok güzel ilgi oldu. Tabii onun imkânları biraz kısıtlı olduğu için tek kültür merkezinde verebildik. Usta sayısı arttıkça biz bunu diğer kültür merkezlerimize de yayacağız" diye konuştu.

Kültür sanata olan ilginin çocukluk çağında başlaması gerektiğini anlatan Duran, sözlerine şöyle devam etti:
"Çocuklarımızı bu tür kültür sanat aktiviteleriyle buluşturmayı önemsiyoruz. Her hafta sonu çocuklarımıza bu eğitimi verdiriyoruz ve onları ücretsiz tiyatrolarla buluşturuyoruz. '15 tatil'de bunu yoğun bir şekilde yaptık. Kültür sanat eğitimi de çok ufak yaştan başlıyor. Belki bu çocuklar içerisinden çok iyi tiyatrocular, çok iyi kültür sanat insanları çıkacak. Bunları birebir yaşamaları önemliydi, '15 tatil'de bunu başardığımıza inanıyoruz."

İBB’ye bağlı kültür merkezlerinde sahnelenen çocuk oyunları, mayıs sonuna kadar, hafta sonu ücretsiz olarak sahnelenmeye devam edecek.

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