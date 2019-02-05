Yarıyıl tatilinde 105 bin öğrenci tiyatroya gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yarıyıl Tatilinde Tiyatro Neşesi’ projesi sona erdi. Öğrenciler, kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, toplumun bir üyesi olma bilincinin aşılanması, iş birliği ve dayanışmanın öğretilmesi amacıyla, 300 seansta 129 farklı tiyatro oyunuyla ücretsiz olarak buluşturuldu. ‘Rafadan Tayfa’, ‘Minyonlar’, ‘Hapşuu’ gibi çizgi film karakterlerin de yer aldığı etkinlikler, İstanbul genelinde 105 bin 388 öğrenciye ulaştı.

İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, etkinliği çocuklar için bir yarıyıl tatili hediyesi olarak düşündüklerini söyledi. Çocukların dijital dünyayla çok yakından ilişkili olduklarını belirten Duran, "Biz bu tatilde onları dijital dünyadan bir miktar kopartarak gerçek dünyaya getirelim ve kültür sanatla buluşturalım istedik. Aslında bakarsanız 1 Ekim-31 Mayıs arasında kültür sezonumuz boyunca da her hafta sonu çocuklarımıza ücretsiz oyun sergiliyoruz. Bu konuda yoğun ilgi var. Bu sezon 50'den fazla tiyatro grubuyla çalışıyoruz ama '15 tatil'de 70 tiyatro grubuyla anlaştık. Etkinliklere beklenenin üzerinde bir ilgi oldu. Ek seanslar açmak zorunda kaldık. Sonraki sezonlarda gösterimleri artırmayı hedefliyoruz” dedi.

OYUNLAR PEDAGOG DENETİMİNDEN GEÇİYOR

Oyunların hepsinin pedagoglar tarafından incelendikten sonra kültür merkezlerinde gösterildiği söyleyen Duran, çocukları kültürle buluşturmanın yanı sıra oyunlar aracılığıyla onlara eğitim de verdiklerini anlattı. Duran, etkinlikte tiyatronun dışında programların da yer aldığına belirterek, "Tuzla'daki kültür merkezimizde çocukların el becerilerini, yeteneklerini geliştirmek için interaktif kukla eğitimi verildi. Buna da çok güzel ilgi oldu. Tabii onun imkânları biraz kısıtlı olduğu için tek kültür merkezinde verebildik. Usta sayısı arttıkça biz bunu diğer kültür merkezlerimize de yayacağız" diye konuştu.

Kültür sanata olan ilginin çocukluk çağında başlaması gerektiğini anlatan Duran, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı bu tür kültür sanat aktiviteleriyle buluşturmayı önemsiyoruz. Her hafta sonu çocuklarımıza bu eğitimi verdiriyoruz ve onları ücretsiz tiyatrolarla buluşturuyoruz. '15 tatil'de bunu yoğun bir şekilde yaptık. Kültür sanat eğitimi de çok ufak yaştan başlıyor. Belki bu çocuklar içerisinden çok iyi tiyatrocular, çok iyi kültür sanat insanları çıkacak. Bunları birebir yaşamaları önemliydi, '15 tatil'de bunu başardığımıza inanıyoruz."

İBB’ye bağlı kültür merkezlerinde sahnelenen çocuk oyunları, mayıs sonuna kadar, hafta sonu ücretsiz olarak sahnelenmeye devam edecek.