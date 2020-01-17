Yarıyıl tatili başlıyor

Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başlıyor. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat’ta başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan’da yapılacak. 13 Nisan’da ikinci dönemin çalacak ders zili 19 Haziran’da sona ererek, 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İKİNCİ DÖNEM SINAV DÖNEMİ

İkinci dönem, öğrenciler için yoğun geçecek. Liselere Giriş Sınavı, 7 Haziran’da; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 20 ve 21 Haziran’da yapılacak. YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart’ta yapılacak, sonuçları ise 23 Temmuz’da açıklanacak.



İSTANBUL'DA ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALIYOR

Türkiye’nin 81 ilinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri bugün karnelerini alıyor. İstanbul’daki karne törenini Topkapı Mehmet Bey İlkokulu’nda takip ediyoruz. Bugün yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak tatile başlıyor. İstanbul’daki karne törenini Topkapı Mehmet Bey İlkokulu’nda takip ediyoruz. Miniklerden bazıları tatilde kitap okuyacağını söylerken, bazıları gezeceğini, öğretmenine mektup yazacağını anlattı.





BAKAN SELÇUK’TAN YARIYIL TATİLİ ÖNERİSİ: TATİLDE EVLERE KAPANMAYIN

Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne alarak yarıyıl tatiline giriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesaplarından yarıyıl tatiliyle ilgili bir video paylaştı. Videoda, çocuklar ve gençlere seslenerek, bir ricada bulunmak istediğini belirten Selçuk, “Lütfen, tatilde evlere, odalarınıza kapanmayın. Hayat çok güzel, çok anlamlı ve çok derin bir kitap. Yeni şeyler keşfedin, yeni insanlar tanıyın, yeni yerlere gidin, dinlemediğiniz şarkılar dinleyin, daha önce yaslanmadığınız ağaçlara yaslanın, dokunmadığınız toprağa dokunun, insan okuduğuyla zenginleşir. Bu tatilde ve fırsat bulduğunuz tüm zamanlarda yaşamın sonsuz hazinesinden faydalanın. İyi tatiller olsun” dedi.



KARNE UYARILARI

KARNENİN, belirli bir zaman dilimindeki akademik ve sosyal gelişimi yansıtan bir değerlendirme aracı olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, önerilerini şöyle sıralıyor:

KIRICI OLMAYIN

- “Karnenin temel amacı öğrencinin akademik süreçlerde ne durumda olduğunu göstermek. Karne ülkemizde başarının göstergesi olarak sunulur ve öyle de kabul edilir. Ancak tek başına karne bir başarı göstergesi değil. Öğrenci akademik özelliklerin yanı sıra kişisel ve sosyal özellikleri ile de vardır ve onu bütünsel değerlendirilmek daha sağlıklı olur.

- Aileler karneyle ilgili görüşlerini dikkatli biçimde çocuklarıyla paylaşmalı. Karne durumu öğrencinin kişiliğinin önüne geçmemeli. Ebeveynler çocuklarını koşulsuz kabul ettiklerini hissettirmeli. Karne öğrencinin asla kişiliğinin bir parçası olarak görülmemeli. Karne başarısı ile çocukların kişiliklerinin değerlendirilmesi, etiketlenmesi yanlış. Öğrenme durumsaldır ve aile tutumu, öğretmen, sınıf, araç-gereç vb. pek çok etmenden etkilenir.

- Çocuğun kendi karnesiyle ilgili düşüncelerini öğrenmek önemli. Zayıf ya da güçlü olduğu derslerle ilgili düşüncelerini öğrenip bundan yola çıkarak öğrencilerin kendi çalışma planlarını hazırlamalarına yardımcı olmalı.

VELİNİN KARNESİ

- Aile bireyleri karne kavramıyla ilgili görüşlerini çekinmeden, kırıcı olmayan bir dille çocuklarıyla paylaşmalı. Çocuk kendi öz değerlendirmesini çekinmeden yapabilmeli. Çocuğun kendi karnesiyle ilgili düşünceleri dinlenmeli, öğrenilmeli.

- Çocuğunu iyi tanıyan bir veli karneyle ilgili çok olumlu ya da olumsuz bir tutum sergilememesi gerektiğini bilir. Bu nedenleri anlamadan sadece sonuca odaklanmak velinin kendi ebeveynlik karnesinin asla düzelemeyeceğini gösterir. Çocuklarımızı olduğu gibi kabul etmek ve onlarla ilgili olumlu duygulara sahip olduğumuzu hissettirmek en sağlıklısı.”