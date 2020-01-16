Yarıyıl tatili 17 Ocak’ta başlıyor

Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen 17 Ocak’ta yarıyıl tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat’ta başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da bir okulda karne dağıtım törenine katılacak.

İKİNCİ DÖNEM SINAV DÖNEMİ

Liselere Giriş Sınavı, 7 Haziran’da yapılacak. İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 23 Temmuz'da açıklanacak.