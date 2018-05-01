‘Yaratıcı öğrenci festivali’ başlıyor
İletişim fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen ‘Project’04’ 8 Mayıs’ta başlıyor. ‘Sınırlar’ temasıyla kurgulanan festival, fakülte öğrencilerinin yıl boyunca gerçekleştirdikleri projelerini bir araya getirecek.
Üniversiteliler tarafından düzenlenen ve ‘yaratıcı öğrenci festivali’ olarak adlandırılan ‘Project’04’ 8 Mayıs Salı günü başlıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin organize ettiği etkinliğin teması ‘Sınırlar’ olarak belirlendi.
Santralistanbul Kampüsü’nde yapılacak festival, fakülte öğrencilerinin yıl boyunca gerçekleştirdikleri projelerini bir araya getirecek. Performanslardan söyleşi ve atölyelere, ödüllü reklamlardan gönüllü kampanyalara öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koyacakları Project’04 Festivali, 27 Mayıs’a kadar devam edecek.
Açılacak sergide, 11 ve 17 Mayıs’ta Sanal Gerçeklik (VR) etkinliği de yer alacak. Reklamcılık bölümü öğrencilerinin sivil toplum örgütleri ve farklı kurumlar için hazırladıkları kampanya ve afiş çalışmalarından örnekler, halkla ilişkiler öğrencilerinin sonbahar döneminde düzenledikleri dijital iletişim çağı üzerine ‘Yeni Gelenek Dijital Gelecek’ başlıklı konferanstan video seçkileri, sinema ve televizyon öğrencilerinin kısa metraj filmleri ve enstalasyon çalışmaları Project’04’te yer alacak çalışmalardan bazıları.
Festivalde konferansların, tiyatroların yanı sıra farklı disiplinlerin tanıtılmasına destek olmayı hedefleyen farklı atölye çalışmaları da olacak.
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