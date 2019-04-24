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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
24.04.2019 - 17:31, Son Güncelleme:/

Yapay zekâlı araçlar yarıştı

Yapay zekâlı araçların yarıştığı ‘MARC Otonom Araç Yarışması’ sonuçlandı. Katılımcıların parkuru altı dakikada tamamlaması gereken yarışmaya 10 üniversite, dört şirket ve beş lise katıldı.

Yapay zekâlı araçlar yarıştı
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SEV Amerikan Koleji (SAC) Yapay Zekâ ve Otonom Araç Takımı PhoeniX, yapay zekâ algoritmalarıyla tasarlanan araçların yarıştığı ‘MARC Otonom Araç Yarışması’nda şampiyon oldu.  Takım; kodlama ve yapay zekâ algoritmalarını kullanarak tasarladığı araçlarıyla, lise takımları arasında birinci oldu. Türkiye’de otonom sistemlerin tasarlanması ve yakın gelecekte yapay zekâ algoritmalarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen ‘MARC Otonom Araç Yarışması’, Ankara’da, Bilkent Üniversitesi’nin kampüsünde gerçekleşti. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya 10 üniversite, dört şirket ve beş lise takımı katıldı. Şerit takibi, trafik ışığı, yol çalışması, bozuk satıh, köprü, araç sollama ve yaya yolunun bulunduğu parkurda; takımlar derin öğrenme ve yapay zekâ algoritmalarını Kullanarak hazırladıkları araçlarını yarıştırdı.

PARKURUN 6 DAKİKADA TAMAMLANMASI GEREKİYOR
Yarışmacı takımlar, kurulan parkur üzerine bıraktıkları araçlarının, tüm parkuru otonom bir şekilde tamamlamasını beklediler. En fazla altı dakika içerisinde tamamlanması gereken parkurda, her bir görev için katılımcılar farklı puanları toplamaya çalıştılar. PhoeniX, yarışma sürecine katılım gösteren lise takımları arasından birinci olarak süreci tamamladı. Yarışma hazırlık sürecinde PhoeniX üyeleri, aynı zamanda sponsorluk görüşmeleri yaparak ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katılarak farklı becerilerini de geliştirdi. 

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