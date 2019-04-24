Yapay zekâlı araçlar yarıştı
Yapay zekâlı araçların yarıştığı ‘MARC Otonom Araç Yarışması’ sonuçlandı. Katılımcıların parkuru altı dakikada tamamlaması gereken yarışmaya 10 üniversite, dört şirket ve beş lise katıldı.
SEV Amerikan Koleji (SAC) Yapay Zekâ ve Otonom Araç Takımı PhoeniX, yapay zekâ algoritmalarıyla tasarlanan araçların yarıştığı ‘MARC Otonom Araç Yarışması’nda şampiyon oldu. Takım; kodlama ve yapay zekâ algoritmalarını kullanarak tasarladığı araçlarıyla, lise takımları arasında birinci oldu. Türkiye’de otonom sistemlerin tasarlanması ve yakın gelecekte yapay zekâ algoritmalarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen ‘MARC Otonom Araç Yarışması’, Ankara’da, Bilkent Üniversitesi’nin kampüsünde gerçekleşti. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya 10 üniversite, dört şirket ve beş lise takımı katıldı. Şerit takibi, trafik ışığı, yol çalışması, bozuk satıh, köprü, araç sollama ve yaya yolunun bulunduğu parkurda; takımlar derin öğrenme ve yapay zekâ algoritmalarını Kullanarak hazırladıkları araçlarını yarıştırdı.
PARKURUN 6 DAKİKADA TAMAMLANMASI GEREKİYOR
Yarışmacı takımlar, kurulan parkur üzerine bıraktıkları araçlarının, tüm parkuru otonom bir şekilde tamamlamasını beklediler. En fazla altı dakika içerisinde tamamlanması gereken parkurda, her bir görev için katılımcılar farklı puanları toplamaya çalıştılar. PhoeniX, yarışma sürecine katılım gösteren lise takımları arasından birinci olarak süreci tamamladı. Yarışma hazırlık sürecinde PhoeniX üyeleri, aynı zamanda sponsorluk görüşmeleri yaparak ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katılarak farklı becerilerini de geliştirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle