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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
14.05.2019 - 13:01, Son Güncelleme:/

Yapay zeka eğitimi de dönüştürüyor

Türkiye’de özel bir okulda düzenlenen eğitim konferasında yapay zeka gibi teknolojilerle dönüşen eğitim ele alındı. Konferansın konuşmacıları arasında yer alan eğitim reformisti Conrad Wolfram, “Sayısal düşünme mantığının öğrencilerde oturmasını sağlamak gerekiyor. Bu, sordukları sorularda mantığı kullanarak sonuç ilişkisine gidebilmeleri için fayda sağlayacak” dedi.

Yapay zeka eğitimi de dönüştürüyor
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İSTEK Okulları, eğitimde yapay zekanın öneminin ele alındığı, ‘Yapay Zeka Çağında Eğitim’ başlıklı bir konferans düzenledi.  Fizikçi, matematikçi ve teknolog olan Wolfram Research Europe’un CEO’su ve Kurucu Ortağı Conrad Wolfram’ın ana konuşmacı olduğu konferans, 11 Mayıs’ta Yeditepe Üniversitesi’nde yapıldı. Türkiye’nin ilk füturist kadın konuşmacısı ve yazar Ufuk Tarhan, IBM Türkiye Strateji Lideri Nicholas Anderson ve ‘50 Soruda Yapay Zeka’ kitabının yazarı Prof. Dr. Cem Say konuşmalarıyla eğitimcilere seslendi.

‘ÖĞRENCİLERİMİZE SAYISAL DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETMELİYİZ
Wolfram Research Europe’un CEO’su ve Kurucu Ortağı Conrad Wolfram, gençlerin gelecekte ortaya çıkacak işlerde başarılı olmaları için bilgisayar kullanımıyla ilgili tüm yeteneklere sahip olmaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
“Bunun içerisine kodlama ve matematik de girer. Bunlara ek olarak bir de geleneksel bazı öğrenme biçimlerini de kullanmaları gerekiyor. Geleneksel geometri bilgisine de sahip olmaları lazım. Bunları makine öğrenmesiyle birleştirerek kullanabilecekleri alanlar yaratmalılar. Bilgisayarca düşünme mantığının öğrencilerde oturmasını sağlamak gerekiyor. Bu, sordukları sorularda mantığı kullanarak sonuç ilişkisine gidebilmeleri için fayda sağlayacak. Bunu kullanmayı öğrendikleri zaman diğer meslekler için de temel oluşturmuş olacaklar.”

‘YAPAY ZEKAYI KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME İÇİN KULLANABİLİRİZ
IBM Türkiye Strateji Lideri Nicholas Anderson, yapay zekanın eğitimde nasıl kullanabileceğiyle ilgili, “Yapay zekayı kişiselleştirilmiş bir öğrenme için kullanabiliriz. Yapay zeka veri olmadan hiçbir işe yaramaz. Doğru veri, net, güncel ve güvenli veridir. Yapay zekayı, gireceğimiz tutarlı ve güvenilir verilerle eğitimde değerlendirmede de kullanabiliriz” dedi.

 

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