Yapay zeka eğitimi de dönüştürüyor
Türkiye’de özel bir okulda düzenlenen eğitim konferasında yapay zeka gibi teknolojilerle dönüşen eğitim ele alındı. Konferansın konuşmacıları arasında yer alan eğitim reformisti Conrad Wolfram, “Sayısal düşünme mantığının öğrencilerde oturmasını sağlamak gerekiyor. Bu, sordukları sorularda mantığı kullanarak sonuç ilişkisine gidebilmeleri için fayda sağlayacak” dedi.
İSTEK Okulları, eğitimde yapay zekanın öneminin ele alındığı, ‘Yapay Zeka Çağında Eğitim’ başlıklı bir konferans düzenledi. Fizikçi, matematikçi ve teknolog olan Wolfram Research Europe’un CEO’su ve Kurucu Ortağı Conrad Wolfram’ın ana konuşmacı olduğu konferans, 11 Mayıs’ta Yeditepe Üniversitesi’nde yapıldı. Türkiye’nin ilk füturist kadın konuşmacısı ve yazar Ufuk Tarhan, IBM Türkiye Strateji Lideri Nicholas Anderson ve ‘50 Soruda Yapay Zeka’ kitabının yazarı Prof. Dr. Cem Say konuşmalarıyla eğitimcilere seslendi.
‘ÖĞRENCİLERİMİZE SAYISAL DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETMELİYİZ’
Wolfram Research Europe’un CEO’su ve Kurucu Ortağı Conrad Wolfram, gençlerin gelecekte ortaya çıkacak işlerde başarılı olmaları için bilgisayar kullanımıyla ilgili tüm yeteneklere sahip olmaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
“Bunun içerisine kodlama ve matematik de girer. Bunlara ek olarak bir de geleneksel bazı öğrenme biçimlerini de kullanmaları gerekiyor. Geleneksel geometri bilgisine de sahip olmaları lazım. Bunları makine öğrenmesiyle birleştirerek kullanabilecekleri alanlar yaratmalılar. Bilgisayarca düşünme mantığının öğrencilerde oturmasını sağlamak gerekiyor. Bu, sordukları sorularda mantığı kullanarak sonuç ilişkisine gidebilmeleri için fayda sağlayacak. Bunu kullanmayı öğrendikleri zaman diğer meslekler için de temel oluşturmuş olacaklar.”
‘YAPAY ZEKAYI KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME İÇİN KULLANABİLİRİZ’
IBM Türkiye Strateji Lideri Nicholas Anderson, yapay zekanın eğitimde nasıl kullanabileceğiyle ilgili, “Yapay zekayı kişiselleştirilmiş bir öğrenme için kullanabiliriz. Yapay zeka veri olmadan hiçbir işe yaramaz. Doğru veri, net, güncel ve güvenli veridir. Yapay zekayı, gireceğimiz tutarlı ve güvenilir verilerle eğitimde değerlendirmede de kullanabiliriz” dedi.
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