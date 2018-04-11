Yaklaşık 127 bin öğrenci liseye sınavla yerleşecek
MEB, 1 milyonu aşkın ortaokul 8’inci sınıf öğrencisinin merakla beklediği ‘Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları’nın listesini yayınladı. Buna göre 126 bin 510 öğrenci bakanlığın düzenleyeceği merkezi sınavla yerleşecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 8’inci sınıf öğrencilerinin merakla beklediği ‘Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları’nın listesini açıkladı. Kılavuza göre 126 bin öğrenci bakanlık tarafından belirlenen 1.369 liseye sınavla yerleşecek. Sınav 2 Haziran’da yapılacak. Yaklaşık 1 milyon öğrenci ise adrese dayalı yerleştirme kapsamında evine en yakın okula kaydolacak. Geçen yıl liselere girişte kullanılan TEOG sınavlarına yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci katılmıştı.
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