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    Yağmur sularıyla sebze yetiştirdiler

    DHA
    27.02.2018 - 15:03 | Son Güncelleme:

    Kocaeli Darıca’da, Faik Şahenk İlkokulu öğrencileri ’Su Kaşifi’ projesiyle ülke genelinde katıldıkları yarışmada 800 okul arasında 4’üncü, dünyadaki 4 bin okul arasında ise 17’nci oldu. Proje ile okuldaki yağmur boruları bir tanka monte edilerek, buradan elde edilen yağmur suları ile bahçede sebze yetiştirildi.

    Darıca Faik Şahenk İlkokulu 2 C sınıfı öğretmeni Songül Sağdıç ve öğrencilerinin ’Su Kaşifi’ projesine Darıca Belediyesi destek vererek, okulun yağmur olukları tanka bağlandı. Tankta biriken sularla okulun bahçesinde maydanoz, soğan ve marul yetiştirildi. Proje, ülke genelindeki yarışmada 800 okul arasında 4’üncü, dünyadaki 4 bin okul arasında ise 17’nci oldu. Okulda düzenlenen törene Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

    Öğretmen Songül Sağdıç, amaçlarının su tasarrufunun önemini çocuklarla birlikte tüm dünyada farkındalık yaratarak anlatmak olduğunu ifade ederek, "Özellikle eğitimi, dört duvar arasından çıkarıp, çocuklarımızla birlikte bu kadar güzel bir çalışmaya öncü olmak, bunu da tüm Türkiye’ye duyurmak istedik" dedi.

    Tankta biriktirdikleri su ile okul bahçesinde sebze yetiştirdiklerini söyleyen öğrenciler ise, "Yağmur sularıyla yetiştirdiğimiz ürünlerden elde edilen gelirle, hastanenin onkoloji bölümünde tedavi gören hastalara bağışta bulunacağız" diye konuştu.

    Konuşmaların ardından öğrenciler, suyun önemine dikkat çekmek için yazdıkları şarkıyı seslendirdi. Projeye destek amacıyla düzenlenen kermesten elde edilecek gelirle Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan bir su hayvanının evlat edinileceği, kalan kısmıyla da Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunulacağı belirtildi.

    Etiketler: Darıca Faik Şahenk İlkokulu , Darıca Belediyesi , Su Kaşifi projesi
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