Yağmur altında mezuniyet
Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesinden (SDÜ) bu yıl mezun olan 14 bin 605 öğrenci için düzenlenen mezuniyet töreni sırasında aniden bastıran sağanak yağışa rağmen, tören erteleme yapılmadan hızlı şekilde tamamlandı. Törenin tamamlanmasının ardından etkisini artıran rüzgar ve yağmur, sağanak yağış ve fırtınaya neden olurken, tören alanında kısa süre sonra kimse kalmadı.
SDÜ’de mutlu, hüzünlü ve gurur verici okul yıllarını geride bırakan binlerce öğrenci, heyecanla bekledikleri mezuniyet gününe kavuştu. SDÜ öğrencileri, bugün SDÜ Doğu Yerleşkesi’ndeki 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı’nda aileleri, arkadaşları ve üniversite hayatı boyunca kendileri için emek veren hocaları ile diplomalarını almanın ve keplerini havaya atmanın mutluluğunu birlikte yaşadı. Üniversite yıllarını büyük emeklerle bitirmeye hak kazanan mezunlar, Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirdikleri kortej yürüyüşü ile konukları selamladı.
SAĞANAK YAĞIŞ SONRASINDA KİMİLERİ YAĞMURLUK GİYDİ, KİMİLERİ DE KAPALI ALANLARA SIĞINDI
Sağanak yağış altında gerçekleşen mezuniyet töreninde, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız yönetiminde 'Mezuniyet Andı'nı birlikte okuyan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadılar. Törende, aileler, büyük emek ve fedakarlıklarla okuttuğu evlatlarını izlerken duygulu anlar yaşadı. Diğer yandan, sağanak yağışın artması sonrasında öğrenciler ve aileleri tören alanından ayrılarak, yakın bölgedeki kafeterya ve merkezi derslerin yer aldığı kapalı alanlara sığındılar. Törene katılanlardan bazıları da açık alanda yağmurluk giyerek yağıştan korunmaya çalıştılar.
ŞEHİR TRAFİĞİNDE DE YOĞUNLUK OLUŞTU
Alan boşaldıktan sonra Isparta genelinde yağış ve rüzgar etkisini artırdı. Sağanak yağışla birlikte fırtına meydana gelince öğrenciler, aileleriyle birlikte hızlı bir şekilde alandan ayrıldılar. Yağış sonrasında trafikte de yoğunluk oluştuğu ve il genelinde trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldiği belirtildi.
'YAĞIŞ SEBEBİYLE TÖRENİ HIZLI TAMAMLAMAK BİZİ ÜZDÜ'
Yağış nedeniyle beklenildiği gibi geçmeyen mezuniyet töreni sonrasında, ‘Törenin neden ertelenmediği’ yönündeki soruları sosyal medya hesabı üzerinden yanıtlayan SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı şunları söyledi:
"Değerli öğrencilerim ve kıymetli veliler; bugün mezuniyet töreni sırasında meydana gelen aşırı yağış sebebiyle törenimizi hızlı tamamlamak durumumda kaldık. Öncelikle bu durum sizler kadar bizleri de üzdü. Sizlerden gelen ‘Neden ertelenmediği’ talebiyle ilgili de küçük bir açıklama yapmak isterim. Alternatif olarak bu töreni gerçekleştirebileceğimiz büyüklükte bir kapalı alan maalesef Isparta sınırlarımızda mevcut değil. Bununla beraber aynı tarihlerde Isparta'da gerçekleşecek olan ‘Gül Festivali ve Fuarı’ sebebiyle konaklama yerlerinin ve tüm ulaşım olanaklarının hafta sonu tamamen dolduğunu da öğrendik. Bu nedenle elimizden gelen önlemi alarak töreni gerçekleştirmeye çalıştık. Sizlerin mutlu olması bizler için en öncelikli konudur. Duruma bu açıdan bakmanızı rica ediyorum.”
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