Yabancı uyruklu öğrenciler için üniversitelerle iş birliği
MEB ile Süleyman Demirel ve Kastamonu üniversiteleri arasında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın yurtdışında tanıtılması ve bu sınavların yurtdışında bakanlığa bağlı okullarda yapılmasına imkân tanıyan protokol imzalandı. Protokolle bu alanda iş birliğine gidilen üniversite sayısı yediye yükseldi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Süleyman Demirel ve Kastamonu üniversiteleri arasında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) yurtdışında tanıtılması ve bu sınavların yurtdışında bakanlığa bağlı okullarda düzenlenmesine imkan sağlayan protokol imzalandı. MEB’de düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ve Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı katıldı.
Protokolle, Süleyman Demirel ve Kastamonu üniversiteleri, MEB’in 16 ülkedeki 67 okulunu YÖS için sınav merkezi olarak kullanacak ve buralarda görev yapan öğretmenler de gözetmenlik yapacak. Böylece MEB, üniversiteler ile yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için ortak tanıtım faaliyetleri yapacak. Bakanlığın iki üniversiteyle imzaladığı protokolle bu alanda iş birliğine gidilen üniversite sayısı yediye yükseldi. Bakanlık, daha önce Akdeniz, Atatürk, Balıkesir, Çukurova, İstanbul üniversiteleriyle aynı alanda iş birliği yapmıştı.
‘TÜRKİYE’DE 114 BİNDEN FAZLA YABANCI ÖĞRENCİ VAR’
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, 2023 Eğitim Vizyonu'nu eğitimde devlet politikası haline getirme amacını taşıdıklarını söyledi. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2014'te aldığı kararla yurtdışıdan öğrenci kabulüyle ilgili usul ve esaslarda değişikliğe giderek bu konuda üniversitelere yetki verdiğini hatırlatan Safran, bu kapsamda yabancı uyruklu öğrenci alımında üniversitelerin kendi sınavını yapabilmesinin önünün açıldığını anlattı.
Düzenlemeyle ‘YÇS’ ve ‘YÖS’ olarak adlandırılan sınavları üniversitelerin yapmaya başladığını belirten Safran, "Bu üniversitelerimiz sınavlarını yapmaya devam ediyor. Böylece hem Türk vatandaşlarına hem de başka ülke vatandaşlarına yönelik sınavlar, geniş kitlelere ulaşma imkânı veriyor. Bunun sonuçlarını gördük, 114 bin 600'e yakın Türkiye'de yabancı öğrenci okuyor" dedi.
Safran, yabancı öğrenci oranının kalite ve standartlar açısından üniversitelerin düzeyini yükselttiğini söyledi. Sınav yapma serbestliği konusunda Süleyman Demirel ve Kastamonu üniversitelerinin de yola çıktığını belirten Safran, üniversitelerinin tanınırlığını artıracak bu çalışma dolayısıyla iki üniversitenin rektörlerine teşekkür etti.
‘MİSAFİR ÖĞRENCİLERİMİZ GÖNÜLLÜ ELÇİLERİMİZ’
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise üniversitelerinde 54 ülkeden 3 bin 950 dolayında yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim gördüğünü belirtti. Aydın, MEB’in yabancı uyruklu öğrenci sınavlarında üniversiteler ile yaptığı iş birliği ile bu sayının artması için çalışacaklarını söyledi.
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da üniversitelerinde 90 dolayında ülkeden 1.300 dolayında yabancı uyruklu öğrenci bulunduğunu belirterek, "Bu sınav vasıtasıyla Türkiye tanıtılıyor. Misafir öğrencilerimiz de bizim gönüllü elçilerimiz" diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle