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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
07.01.2019 - 17:18, Son Güncelleme:/

Yabancı uyruklu öğrenciler için üniversitelerle iş birliği

MEB ile Süleyman Demirel ve Kastamonu üniversiteleri arasında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın yurtdışında tanıtılması ve bu sınavların yurtdışında bakanlığa bağlı okullarda yapılmasına imkân tanıyan protokol imzalandı. Protokolle bu alanda iş birliğine gidilen üniversite sayısı yediye yükseldi.

Yabancı uyruklu öğrenciler için üniversitelerle iş birliği
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Süleyman Demirel ve Kastamonu üniversiteleri arasında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) yurtdışında tanıtılması ve bu sınavların yurtdışında bakanlığa bağlı okullarda düzenlenmesine imkan sağlayan protokol imzalandı. MEB’de düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ve Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı katıldı.

Protokolle, Süleyman Demirel ve Kastamonu üniversiteleri, MEB’in 16 ülkedeki 67 okulunu YÖS için sınav merkezi olarak kullanacak ve buralarda görev yapan öğretmenler de gözetmenlik yapacak. Böylece MEB, üniversiteler ile yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için ortak tanıtım faaliyetleri yapacak. Bakanlığın iki üniversiteyle imzaladığı protokolle bu alanda iş birliğine gidilen üniversite sayısı yediye yükseldi. Bakanlık, daha önce Akdeniz, Atatürk, Balıkesir, Çukurova, İstanbul üniversiteleriyle aynı alanda iş birliği yapmıştı.

‘TÜRKİYE’DE 114 BİNDEN FAZLA YABANCI ÖĞRENCİ VAR’
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, 2023 Eğitim Vizyonu'nu eğitimde devlet politikası haline getirme amacını taşıdıklarını söyledi. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2014'te aldığı kararla yurtdışıdan öğrenci kabulüyle ilgili usul ve esaslarda değişikliğe giderek bu konuda üniversitelere yetki verdiğini hatırlatan Safran, bu kapsamda yabancı uyruklu öğrenci alımında üniversitelerin kendi sınavını yapabilmesinin önünün açıldığını anlattı.

Düzenlemeyle ‘YÇS’ ve ‘YÖS’ olarak adlandırılan sınavları üniversitelerin yapmaya başladığını belirten Safran, "Bu üniversitelerimiz sınavlarını yapmaya devam ediyor. Böylece hem Türk vatandaşlarına hem de başka ülke vatandaşlarına yönelik sınavlar, geniş kitlelere ulaşma imkânı veriyor. Bunun sonuçlarını gördük, 114 bin 600'e yakın Türkiye'de yabancı öğrenci okuyor" dedi.

Safran, yabancı öğrenci oranının kalite ve standartlar açısından üniversitelerin düzeyini yükselttiğini söyledi. Sınav yapma serbestliği konusunda Süleyman Demirel ve Kastamonu üniversitelerinin de yola çıktığını belirten Safran, üniversitelerinin tanınırlığını artıracak bu çalışma dolayısıyla iki üniversitenin rektörlerine teşekkür etti.

‘MİSAFİR ÖĞRENCİLERİMİZ GÖNÜLLÜ ELÇİLERİMİZ’
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise üniversitelerinde 54 ülkeden 3 bin 950 dolayında yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim gördüğünü belirtti. Aydın, MEB’in yabancı uyruklu öğrenci sınavlarında üniversiteler ile yaptığı iş birliği ile bu sayının artması için çalışacaklarını söyledi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da üniversitelerinde 90 dolayında ülkeden 1.300 dolayında yabancı uyruklu öğrenci bulunduğunu belirterek, "Bu sınav vasıtasıyla Türkiye tanıtılıyor. Misafir öğrencilerimiz de bizim gönüllü elçilerimiz" diye konuştu.

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