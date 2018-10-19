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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
19.10.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

Yabancı öğrencilerden 34 milyon avro gelir

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Yabancı öğrencilerden 34 milyon avro gelir

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Akar, son dönemde Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler ve Türk öğrencilerle ilgilenen ülkeler hakkında bilgi verdi. Akar, "Türkiye 2017'de uluslararası öğrencilerden 34 milyon avro kazanç sağladı.En fazla öğrenci gönderen ülkeler ise Almanya, Yunanistan ve Rusya oldu" dedi.

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, "Türkiye 2017 yılında uluslararası öğrencilerden 34 milyon avro kazanç sağladı. Ülkemize en fazla öğrenci gönderen ülkeler Almanya, Yunanistan ve Rusya oldu. Bu ülkeleri Çin, Amerika, Endonezya, Fransa ve Hollanda izledi" dedi.

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı kapsamında çok sayıda ülkeden öğrenci ve üniversitelerin Türkiye'ye gelip fuara katılım sağladığını belirten Akar, bu kapsamda Güney Kore üniversitelerinde yaşanan hareketliliğe işaret etti. Güney Kore üniversitelerinin Türkiye'ye çıkarma yaptığını, köklü bağlara sahip olan iki ülkenin iş birliğinin eğitim alanında da geliştiğini anlatan Akar, şunları söyledi:
"Güney Kore, yolladığı devlet kademesindeki kapsamlı heyetiyle eğitim alanındaki ilişkileri de güçlendirmek istiyor. IEFT Yurtdışı eğitim Fuarları'na katılacak olan Güney Kore, Türk öğrencilere özel burslar ve uygun fiyatlı eğitimlerle iki ülke arasındaki eğitim iş birliğini artırmak istiyor. Son dönemde Türkçe öğrenen ve Türkiye'de yaşamak isteyen Güney Koreli öğrenciler ve Korece öğrenen Türk öğrencileri sıkça görmek mümkün. Bunu fark eden Güney Kore, bugüne kadar Türk öğrencilere gösterdiği ilgiyi artırması gerektiğini fark ederek, eğitim konusunda büyük bir heyeti Türkiye'ye gönderiyor. Güney Kore, geçtiğimiz yıldan bu yana eğitim konusunda yakaladığı çıkışı Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için de kullanmak istiyor."

Akar, karşılıklı öğrenci değişimi yapmak amacıyla Türkiye'ye gelen heyetin, hem devlet bazında hem de özel kurumlarla yapacağı görüşmelerle güçlü bağların temelini atmak istediğini anlattı. Türkiye'de öğrenim gören öğrenciler hakkında da bilgi veren Akar, OECD araştırmalarına göre Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının her yıl biraz daha arttığını söyledi.

Bu süreçte devlet bazında ve özel kurumların yaptığı çalışmaların etkili olduğunu belirten Akar, "Türkiye'de artan uluslararası öğrenci sayısı gelirleri de artırıyor. Türkiye 2017 yılında uluslararası öğrencilerden 34 milyon avro kazanç sağladı. Türkiye’ye en fazla öğrenci gönderen ülkeler Almanya, Yunanistan ve Rusya oldu. Bu ülkeleri Çin, Amerika, Endonezya, Fransa ve Hollanda izledi" dedi.

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