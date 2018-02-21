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    Yabancı öğrenciler mantı açtı, rektör tadına baktı

    AA
    21.02.2018 - 14:32 | Son Güncelleme:

    Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, yapılan mantı yeme teklifi üzerine üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin evlerine misafir oldu, açılan mantının tadına baktı.

    Üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören Somali, Etiyopya ve Türkmenistan uyruklu öğrenciler, katıldıkları bir toplantı sonrası Rektör Dalgın'a kendi elleriyle hazırladıkları mantıyı ikram etme teklifinde bulundu.

    Öğrencilerin teklifini geri çevirmeyen Dalgın, evlerine misafir olarak kendisi için hazırlanan mantının tadına baktı ve uzun süre öğrencilerle sohbet etti.

    Yabancı öğrenciler mantı açtı, rektör tadına baktı

    "SİNOPLU HANIMLAR KADAR LEZZETLİ YAPMIŞLAR"
    Nihat Dalgın, mantının Türk kültürü açısından önemli bir yemek olduğunu söyledi.

    Mantının hazırlık aşamasının zor ve meşakkatli olduğunu anlatan Dalgın, buna rağmen yabancı uyruklu öğrencilerin mantı açmayı öğrenmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

    Sinop'un da mantısıyla ünlü bir şehir olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dalgın, "Bizler aynı gönül coğrafyasında yaşıyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkelerine, insanlığa faydalı olmaları en büyük isteğimiz. Gerçekten hazırladıkları mantı da çok lezzetliydi. En az Sinoplu hanımlar kadar lezzetli yapmışlar. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

    Yabancı öğrenciler mantı açtı, rektör tadına baktı

    Öğrencilerden Türkmenistan uyruklu Mive Kurbandurdyyeva, mantıyı çok sevdiklerini belirtti. Kurbandurdyyeva, "Evde açmayı denedik ve başarılı olduk. Arkadaşlarımızla rektörümüzü davet edip tadına bakmasını istedik. Sağ olsun bizi kırmadı ve geldi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

    Somali ve Etiyopyalı öğrenciler de ziyaretinden dolayı Rektör Dalgın'a teşekkür etti.

    Yabancı öğrenciler mantı açtı, rektör tadına baktı

    Etiketler: Mantı , Sinop Üniversitesi , ÖĞRENCİ , Yabancı Öğrenci , Eğitim , Öğrenim , Prof. Dr. Nihat Dalgın
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