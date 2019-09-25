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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
25.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Yabancı öğrenci sayımız 170 bini aştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında Ankara’da düzenlenen Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çalıştayı’na rektörler ve uzmanlar katıldı. Çalıştayda konuşan Saraç, son yıllarda Türkiye’de yükseköğretimin uluslararasılaşmasını güncel verilerle değerlendirdi.

Yabancı öğrenci sayımız 170 bini aştı
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Başkan Saraç’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDEDİLDİ

“Ülkemizde yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının arttırılması 2000’li yıllar öncesinde çözümlenmesi gereken en öncelikli konuyken son yıllarda yaşanan niceliksel büyümeyle başta yükseköğretime erişim olmak üzere birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildi. Bugün itibariyle 8 milyona yakın öğrenci, 82 bini öğretim üyesi olmak üzere 168 bini aşkın öğretim elemanı, 129’u devlet, 73’ü vakıf üniversitesi ve beşi vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 207 yükseköğretim kurumu Türkiye yükseköğretim alanını oluşturuyor.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

2014’te uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerdeyken bu sayı 170 bini aştı. Uluslararası öğrenci sayımızdaki artış son yıllarda Avrupa’daki uluslararası öğrenci sayısı artış oranlarının en iyisi ve bizim için gurur verici. Bu sonuç ülkemizin uluslararası alandaki görünürlüğüne de katkı sağlıyor. Mülteci akademisyen ve öğrencilerin bizim eğitim ve öğretim sistemimize entegre olabilmeleri için çalışmalar başlattık. Onların varlığı üniversitelerimize, yükseköğretimin uluslararasılaşmasına ve uluslararası öğrenci akışına katkı sağlıyor.

ÜNİVERSİTELERİMİZ CAZİBE MERKEZİ

Ülkelerin sosyal, kültürel ve politik alanlarına, ekonomilerine geniş anlamda önemli katkılar sunan uluslararasılaşma, dünyada bütün ülkelerin yükseköğretim sistemlerini güçlendiren ve ivme kazandıran bir boyut olarak görülüyor. Türk üniversitelerinin bugün yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline gelmesi adına sürdürdüğümüz projelerimiz, uluslararasılaşmayla ilgili stratejilerimizin uygulanmasına hız kazandırıyor. Bu süreçte üniversitelerimizdeki işleyişi de düzenlemek adına girişimlerimizi başlattık, Başkanlığımız döneminde Yükseköğretim Kurulu’nda Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı kuruldu. Bu başkanlıkların üniversitelerimizde de kurulmasına ait düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.”m EĞİTİM SERVİSİ

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