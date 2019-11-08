Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olanlar Türkçe programda okuyacak
ÖSYM, 2019 zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemlerini tamamladı. Buna göre tercih yapan 1052 adaydan 965'i bir programa yerleştirildi.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) ile Askeri Lise Mezunları için Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS) sonuçlarına göre yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamadığı için ilişiği kesilenlerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Buna göre, tercih yapan 1052 adaydan 965'i bir programa yerleştirildi.
KAYITLAR 11-15 KASIM’DA
Adaylar sonuçlarını, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ise 11-15 Kasım arasında ilgili üniversite tarafından yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.
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