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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
02.05.2019 - 13:01, Son Güncelleme:/

Yabancı dil eğitiminde Türkiye’ye özgü bir model geliştirilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eylülde çok yönlü olarak öğretmen eğitimi, okullarımızın şartlarının düzenlenmesi, ders araç ve gereçlerinin tanzimi gibi birçok parametrede, Türkiye'deki okullarda yabancı dil öğretiminin nasıl dönüştürülebileceği konusunda büyük ölçekli pilotlamalarımız başlayacak" dedi.

Yabancı dil eğitiminde Türkiye’ye özgü bir model geliştirilecek
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda planlanan yabancı dil eğitimi reformu kapsamında, yabancı dil politikalarının, dil öğretim standartlarının ve sınıf içi uygulamalarının geliştirilmesi, yabancı dil öğretmenlerinin genel ve özel alan yeterliklerinin artırılması hedefine dönük olarak ‘Yabancı Dil Eğitim Forumu’ düzenlendi.

Forumun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yabancı dil eğitiminin, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde önemsedikleri konulardan biri olduğunu söyledi. Yabancı dil eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde birçok uygulama olduğunu belirten Selçuk, kendilerine özgü bir model ve modalite geliştirme ihtiyacının olduğunu söyledi. Selçuk, literatürden hayata değil hayattan literatüre giden eylem sürecinin çok daha işlevsel olacağını anlatarak, "Okullarımızdaki çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin yaklaşımları, velilerimizin tutumları, bunların hepsinin yabancı dillerle ilgili nasıl bir bağlamda olduğunu ortaya koymadan, literatür temelli bir çalışma yapmamız sıkıntı. Eğitim fakültelerinden bazılarının yabancı dil eğitimi konusunda ihtisaslaşmasını bekliyoruz. Dünyada birçok üniversitede matematik, fen, dil veya öğretmen eğitimi öne çıkabilir. Bu tür meşhur üniversiteler ve fakülteler var" dedi.

‘EYLÜLDE BÜYÜK ÖLÇEKLİ PİLOTLAMALARIMIZ BAŞLAYACAK’
Selçuk, forum kapsamında katılımcıların birikim ve eleştirileri çerçevesinde bundan sonra yapılacaklar konusunda strateji ve politika belgesinin ortaya konulmasının önemini belirterek, şöyle konuştu:
"Devlet okullarında yürüttüğümüz pilot çalışmalar var. Resmi okullarımızda yürüyen bu pilot çalışmaların sonuçlarını merak ediyoruz. Eylülde çok yönlü olarak, öğretmen eğitimi, okullarımızın şartlarının düzenlenmesi, materyal, ders araç ve gereçlerinin tanzimi gibi birçok parametrede Türkiye'deki okullarda yabancı dil öğretiminin nasıl dönüştürülebileceği konusunda, birdenbire bütün ülkeyi etkilemeksizin, daha küçük gruplarda büyük ölçekli pilotlamalarımız başlayacak. Pilotlamaların sonucunda bir sonraki yıl ülke ölçekli yeni bir model ve hayattan yola çıkan bir yaklaşımla bu işi gündemde tutacağız.

Yabancı dil eğitimini sadece bir ders veya müfredat konusu olarak görmüyoruz. Bunu ekonominin kalkınmasıyla ilgili bir mesele olarak da görüyoruz. Türkiye'nin dünya devleti olmasıyla ilgili olarak da görüyoruz. Dolayısıyla bu bizim için sadece operasyonel bir mevzu değil, aynı zamanda stratejik bir mesele.”

‘ÖĞRENCİLERİMİZİ NEDEN KONUŞTURAMADIĞIMIZIN CEVABINI ARAMALIYIZ’
Açılışta konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler de Türkiye'de eğitimin tüm kademelerinde yabancı dil öğretilmesine karşın istenilen neticenin elde edilemediğini belirtti. Yabancı dil öğretmenlerinin, dünyada uygulanan yabancı dil öğretim tekniklerinin hepsini öğrenerek yetiştiklerini söyleyen İşler, "Öğretmenler sınıftaki sürenin yüzde 90'ında konuşuyor. Bu durumda diyalog değil monolog söz konusu oluyor. Öğrencilerimizi neden konuşturamadığımızın cevabını aramamız gerekiyor. Forumdan çıkacak sonuçların Türkiye'de yabancı dil eğitiminin seviyesinin yükselmesine katkı sağlamasını diliyorum.”

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da Türkiye'deki yabancı dil eğitiminin bugüne kadar birçok konu üzerinden tartışıldığını belirterek, forumla amaçlarının ortak bir akıl ile toplumsal mutabakat metni oluşturmak olduğunu söyledi.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILACAK
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü uzmanlarının koordinasyonunda iki gün sürecek forumda, dünyada ve Türkiye'de yabancı dil öğretimi, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dil gruplarının öğrenme yöntem ve teknikleri, öğretmen yeterlikleri, teknolojinin dil öğretimindeki rolü ve okul ekosistemleri konu başlıklarında atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Forum, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dil öğretimine yönelik alanda faaliyette bulunan Goethe Institute, British Council, Institute de France gibi kültür enstitüleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve yabancı dil öğretmenlerinin katılımıyla yapılıyor.

Açılışa İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott de katıldı.

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