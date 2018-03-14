Y kuşağı yöneticisinden teşekkür bekliyor

Öğrenciler, şirketlerin üst düzey yöneticileriyle buluştu. Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından ‘Zirveye giden yolda zirvedekilerle buluşuyoruz’ etkinliği düzenlendi. MAN Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İskifoğlu, Norm Cıvata Dijital Transformasyon Program Başkanı Erkan Yeniçare, Red Bull Türkiye Pazarlama Direktörü Çağdaş Yaltı, Özgerköy Otomobil Genel Müdürü Toygun Tunçer, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Mukadder Özden, Locale Grubu Kurucu Ortağı Eren Kurt, Mistral Holding Genel Müdürü Serkan Güneş ve BEKO Bölge Satış Yöneticisi Şemsettin Sami Tıraş iş hayatı ve deneyimlerini iki gün boyunca devam eden etkinlikte öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler de merak ettiği sorulara yanıt aldı.

2025’TE ÇALIŞANLARIN YÜZDE 65’İ Y KUŞAĞI OLACAK

MAN Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İskifoğlu yaptığı konuşmada, kuşak farklılıkların büyük şirketlerin en önemli konusu haline geldiğinden bahsetti. 2025 yılında gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin toplam çalışan nüfusunun yüzde 65’inin Y kuşağından oluşacağını belirten İskifoğlu, “Şu an yöneticilerin çoğu X kuşağından. Çalışanlarımızın pek çoğu ise Y kuşağından. Her iki kuşağın da beklentileri farklı. Bu anlamda iki farklı nesli nasıl bir araya getireceğiz diye bu işe kafa yorduk. X kuşağındaki yönetici beklentileri işe zamanında gelinmesi ve çalışanın yüksek performans göstermesi gibi konular. Y kuşağı ise esnek çalışma saatleri ve bitirdiği projeler sonrası yöneticisinden teşekkür bekliyor. Ama X kuşağı yöneticisi neden teşekkür etmesi gerektiğine anlam veremiyor. Maaşının zamanında yatırıldığını ve motive etmek için gerekli birimlerin çeşitli çalışmalar yaptığını; neden bir de teşekkür ederek onu motive etmesi gerektiğine anlam veremiyor. Y kuşağı işini ve projesini başarıyla bitirdikten sonra motive olmak için teşekkür bekliyor” diye konuştu.

İKİ KUŞAK ARASINDA ORTAK YOL BULDUK

X kuşağı yöneticileri ve Y kuşağı çalışanları arasındaki uçuruma bir köprü bulmak için çalıştıklarını anlatan İskifoğlu, “Biz burada bir hasarımız olduğunu fark ettik. Tersine bir mentorluk uygulaması başlatalım dedik. Mentorler yeni mezunlardan oluşuyor, 3 mentor bir üst yöneticiye danışmanlık yapıyor. Benim 3 mentorum vardı. 6 ay boyunca gençler bizi çalıştırdı. Liderlikle ilgili beklentilerinden bahsettiler. Çok verimli bir uygulama oldu bizim için. Bize mentorluk yaparak kendilerini daha iyi anlatma imkanı bulurken, aynı zamanda X kuşağını da anlama şansı yakaladılar. X kuşağı da ve Y kuşağı da aslında şirketin başarılı olarak daha çok kaynak ve iş yaratmasını istiyor. İki kuşak da farklı yollardan aynı şeyi arzuluyor. Bu yüzden farklılıkları giderecek ve ortak yollar bulacak çalışmalar yaptık” dedi.

EVDEN VE ESNEK ÇALIŞMAK İSTİYORLAR

Çalışma saatleri ve çalışma ortamıyla ilgili esnek yöntem izlediklerinden bahseden İskifoğlu, şöyle devam etti: “Y kuşağı evden ve esnek çalışmak istiyor. Biz bu uygulamayı şirketimizde başlattık. Yöneticisinden herhangi bir izin almadan Saat 10’a kadar istediği zaman gelebilir ve saat 4’ten sonra istediği zaman gidebilir. Yöneticileri ikna etmekte çok zorlandık ama bunu başardık. Çalışanımız haftalık ve aylık çalışma saatini kendisi ayarlıyor ve elindeki işin zamanında bitmesi onun sorumluluğuna kalıyor. Bazen işe erken gelerek saatini doldururken bazen ise geç çıkıp haftalık çalışma saatini tamamlıyor. Aynı zamanda yılda 15 gün home office (evden çalışma) uygulamasını da devreye soktuk. Tabii bunun yanında X kuşağı yöneticileri Y kuşağı çalışanlarını daha iyi anlayarak onlarla daha farklı iletişim kurmaya başladı.”