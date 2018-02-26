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    Viranşehir’e sınav merkezi

    Hürriyet Eğitim
    26.02.2018 - 14:29 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine ÖSYM Sınav Merkezi ve Sınav Koordinatörlüğü açılacak.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ÖSYM Sınav Merkezi ve Sınav Koordinatörlüğü açılacak. Karar, ÖSYM Başkanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu.

    Etiketler: ÖSYM , Şanlıurfa , Viranşehir , Sınav Merkezi
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