Viranşehir’e sınav merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ÖSYM Sınav Merkezi ve Sınav Koordinatörlüğü açılacak. Karar, ÖSYM Başkanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu.
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