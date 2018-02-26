Viranşehir’e sınav merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ÖSYM Sınav Merkezi ve Sınav Koordinatörlüğü açılacak. Karar, ÖSYM Başkanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu.