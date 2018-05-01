Video dijital devrimin yakıtı
Video dijital Da Vinci Media’nın kurucu CEO’su ve eğitim gönüllüsü Ferdinand Habsburg’a göre; videolar çocukların STEM (fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik) becerilerini geliştirmeli, onlara yaparak öğrenme tutkusu kazandırmalı ve eğlendirmeli.devrimin yakıtı
Habsburg; özenle seçilmiş, STEM ve sanat becelerinin de gelişmesini sağlayacak, yaparak öğrenmeyi destekleyen nitelikli videoların dijital eğitim devriminin yakıtı olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Çocuklar beyinleri için vakit ayırmalı.” Ferdinand Habsburg, Berlin’de eğitimdeki dijital devrimi anlattı:
EĞİTİCİ İÇERİK
“Eğitimde dijital devrim yaşanıyor. Bu, öğretmenlerin rolünü öğretenden bir moderatöre dönüştürüyor. Sınıflar ‘ters yüz’ oluyor. Çocuklar öğrenme materyallerini kendileri buluyor. Sınıf, sadece ders dinlenen bir yerden öğrenme deneyimlerinin geliştirildiği alana evriliyor. Videolar, eğitim devriminin yakıtına dönüşüyor. Bu yüzden içerikler özenle, eğitici ve eğlenceli hazırlanmalı. Youtube’da milyonlarca içerik var. Bazıları harika, bazıları sakıncalı. Çocuğunuz için iyi eğitim içerikli bir video açtığınızda bazen gelişimine uygun olmayan videolar çıkıyor. Onların kaliteli, öğretici, özenle seçilmiş eğitim videolarına ihtiyacı var. Çocuklar beyinleri için vakit ayırmalı.
ORTAK BİR MÜFREDAT
Birçok yere seyahat ediyorum. Ülkelerde çok farklı müfredatlar uygulanıyor. Ancak şu anki mesleklerin yüzde 65’i önümüzdeki 20 yılda yok olacak. Sınıflar bu dönüşüme uyum sağlamakta zorlanıyor. STEM ve içine sanatın eklendiği STEAM şimdi olduğu gibi gelecekte de önemini koruyacak. Uluslararası, geleceğe yönelik eğitim programlarına ihtiyacımız var.”
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