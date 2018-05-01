Video dijital devrimin yakıtı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriVideo dijital devrimin yakıtı
GeriEğitim Video dijital devrimin yakıtı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
01.05.2018 - 01:07, Son Güncelleme:

Video dijital devrimin yakıtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Video dijital devrimin yakıtı

Video dijital Da Vinci Media’nın kurucu CEO’su ve eğitim gönüllüsü Ferdinand Habsburg’a göre; videolar çocukların STEM (fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik) becerilerini geliştirmeli, onlara yaparak öğrenme tutkusu kazandırmalı ve eğlendirmeli.devrimin yakıtı

Habsburg; özenle seçilmiş, STEM ve sanat becelerinin de gelişmesini sağlayacak, yaparak öğrenmeyi destekleyen nitelikli videoların dijital eğitim devriminin yakıtı olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Çocuklar beyinleri için vakit ayırmalı.” Ferdinand Habsburg, Berlin’de eğitimdeki dijital devrimi anlattı:

EĞİTİCİ İÇERİK

“Eğitimde dijital devrim yaşanıyor. Bu, öğretmenlerin rolünü öğretenden bir moderatöre dönüştürüyor. Sınıflar ‘ters yüz’ oluyor. Çocuklar öğrenme materyallerini kendileri buluyor. Sınıf, sadece ders dinlenen bir yerden öğrenme deneyimlerinin geliştirildiği alana evriliyor. Videolar, eğitim devriminin yakıtına dönüşüyor. Bu yüzden içerikler özenle, eğitici ve eğlenceli hazırlanmalı. Youtube’da milyonlarca içerik var. Bazıları harika, bazıları sakıncalı. Çocuğunuz için iyi eğitim içerikli bir video açtığınızda bazen gelişimine uygun olmayan videolar çıkıyor. Onların kaliteli, öğretici, özenle seçilmiş eğitim videolarına ihtiyacı var. Çocuklar beyinleri için vakit ayırmalı.

ORTAK BİR MÜFREDAT

Birçok yere seyahat ediyorum. Ülkelerde çok farklı müfredatlar uygulanıyor. Ancak şu anki mesleklerin yüzde 65’i önümüzdeki 20 yılda yok olacak. Sınıflar bu dönüşüme uyum sağlamakta zorlanıyor. STEM ve içine sanatın eklendiği STEAM şimdi olduğu gibi gelecekte de önemini koruyacak. Uluslararası, geleceğe yönelik eğitim programlarına ihtiyacımız var.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

OECD: Depresyonun ilacı eğitim

Video dijital devrimin yakıtı

Üniversite mezunu oranında 31’inciyiz

KPSS başvurusu ne zaman yapılır? 2018 KPSS sınav takvimi