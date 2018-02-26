‘VEX Robot Turnuvaları Türkiye Şampiyonası’ sonuçları belirlendi

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen turnuvada ilkokul-ortaokul kategorisinde ‘Brotics’ takımı, lise kategorisinde ‘Cosmos: Alpha’ takımı ‘Excellence’ ödülünü alarak Dünya Şampiyonası için ‘VEX Worlds Championship’te Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti.

Okyanus Koleji ana sponsorluğunda gerçekleşen, Türkiye'de organizasyonu Eğitimde İnovasyon Derneği platformu tarafından desteklenen şampiyonada takımlar, ‘VEX Worlds Championship’te Türkiye'yi temsil etmek için kıyasıya yarıştı.

Turnuva, Dünya Şampiyonası öncesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerden oluşan 54 robotik ve mühendislik takımını bir araya getirdi.

"GELECEĞİN DİLİ YAZILIM"

Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, turnuvada toplamda 54 takımın yarıştığını söyledi.

Bu takımlardan birinci olanların ABD'deki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini belirten Demiray, yarışmada yurtdışından da 3 okulun olduğunu anlattı.

Eğitimde İnovasyon Derneği'nin düzenlediği yarışmada Okyanus Kolejleri'nin ana sponsor olarak yer aldığını belirten Demiray, şunları söyledi:

"Sponsor olmamızın nedeni; her bireyin üretebilen birey olmasını istiyoruz. Her yaş grubuna göre, üretebilme yetilerini ortaya koymalarını istiyoruz. Geleceğin dili yazılım. Yazılım dilini de pratiğe dökmenin en güzel örneği bu yaş gruplarında robotik çalışmalar. Yazılımlarını ve robotlarını kendileri geliştiren çocukların, ürettikleri unsurlarla yarışmalarını sağlamak, kendilerine özgüvenlerini yüksek tutmak, bir şeyleri başarabilme duygusunu tatmaları için ana sponsor olarak yer aldık."

Milli ve yerli üretimin önemine değinen Demiray, "Bu ülkenin çocuklarının her daim üretebilen birey olmalarını istiyoruz. Yerli ve milli üretiminin gelecekteki ana unsurlarının şu anki öğrenciler olduğuna inanıyoruz. Çocukların her platformda herhangi bir şeyi üretebilme yetilerinin olmasını istiyoruz. Bunun, yerli ve milli üretiminin de ana unsurunu oluşturacağını düşünüyorum" dedi.

Özel Okul Tercih Fuarı Organizatörü Özgür Akış, fuarda ‘VEX Robot Turnuvaları Türkiye Şampiyonası’nın yer aldığını söyledi.

Etkinliğin fuara değer kattığını anlatan Akış, "Öğrenciler ve velilerimize fuarı ücretsiz gezebiliyor. Çocuklar robotlarla çok ilgileniyor, veliler de aynı şekilde. Bu tür uluslararası organizasyonun, bizim fuarımızda gerçekleşmesi bize ayrıca değer katıyor. Çocukların ilgisi büyük, 300 üzerinde öğrenci yarışıyor. Veliler de ciddi anlamda destekliyor. Başarılı olanlar geleceğine güzel bir imza atmış olur" dedi.

ŞAMPİYONANIN KAZANANLARI

Konuşmaların ardından yapılan ortaokul ödül töreninde, ‘Teamwork Championship’ ödülünü Okyanus Kolejleri'nden ‘Just Watch’ ve Samsun Bilgi Okulları'ndan ‘Brotics’ kazandı.

‘Teamwork 2nd Place’ ödülüne ise Samsun Bilgi Okulları'ndan ‘Phoenix’ ve Erkan Ulu Okulu'ndan ‘Pre-dators’ layık görüldü.

‘Robot Skills’ ödülünü de Era Okulları'ndan ‘Robotic Butterfly Team’, ‘Excellence’ ödülünü Samsun Bilgi Okulları'ndan ‘Brotics’, ‘Design’ ödülünü Era Okulları'ndan ‘EraMakers Alpha Team’, ‘Build’ ödülünü Okyanus Koleji'nden ‘VEX'in Yıldızları’, ‘Judge’ ödülünü İzmir Denge Lisesi'nden ‘Ultrasonic’, ‘Create’ ödülünü Okyanus Koleji'nden ‘Roboto’, ‘Amaze’ ödülünü Balıkesir Açı Okulu'ndan ‘Açı Robotics Girls’, ‘Stem Project’ ödülünü de Okyanus Koleji'nden ‘Vex Ocean Team’ elde etti.

Büyük mücadeleyle sonuçlanan lise turnuvası ardından yapılan lise ödül töreninde, ‘Excellence’ ödülünü ‘Cosmos:Wonderland’, ‘Tournament Champions’ ödüllerini ‘Cosmos:Wonderland’ ve ‘Lord Flashheart’, ‘Amaze’ ödülünü ‘Cosmos: Wonderland’, ‘Design’ ödülünü ‘Lord Flashheart’, ‘Judges’ ödülünü ‘Kronos’, ‘Volunteer of the Year’ ödülünü ‘Halilcan Beyenal’, ‘Robot Skills’ ödülünü ‘Lord Flashheart’, ‘Service’ ödülünü ‘Mechaminds’ takımları kazandı.

Turnuvada ‘Excellence’ ödülünü alan ‘Brotics’ ve ‘Cosmos: Wonderland’ takımları, Dünya Şampiyonası için ‘VEX Worlds Championship’te Türkiye'yi temsil edecek.

ÖĞRENCİLERDE HEYECAN DORUKTAYDI

Turnuvada ‘Excellence’ ödülünü alan ‘Brotics’ takımı yarışmacılarından Samsun Bilgi Okulu 7’nci sınıf öğrencisi Derya Yavuz, yarışma için İstanbul'a geldiklerini söyledi.

Türkiye'yi temsil etmenin gurur verici olduğunu vurgulayan Yavuz, "Çevreci bir robot tasarladık. Robotumuz yerdeki halkaları toplayabiliyor, düz olan direklere atabiliyor. Normal hayatta da vinç olarak kullanılabilir. Aynı zamanda çevreyi temizlemek için de çöp arabası olarak kullanılabilir. Takımımız adına çok mutlu ve gururluyuz. Çok çalıştık ve kazandık" dedi.

‘Robotic Butterfly’ takımında yarışan ERA Kolejleri Gaziosmanpaşa Kampüsü Ortaokulu öğrencisi Semih Çevik de tasarladıkları robotu anlattı.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Çevik, şöyle konuştu:

"Robotu yaklaşık 3 haftada 10 kişilik ekibimizle tasarladık. Kelebek tasarımında bir robot. Yarışlarda 60 saniyelik bir süremiz var. Kelebeklerin de yaşamı kısa olduğu için, görsellik olarak kelebeği kullandık. Sembol olarak kelebekler yaptık. Performansı yüksek bir robot. Gerçekte bu robotumuz temizlik, yardım gibi işlerde kullanılabiliyor. Robotumuz evde temizlikçi görevi görebilir. Şampiyonluk için iddialıyız. Gelecekte de 360 derece ses kaydı yapan ve depremde enkazın altından insanları çıkarabilen bir robot tasarlamak istiyorum."

Aynı takımda yer alan Beril Paydak da şampiyonluğa ulaşabilmenin çok güzel olduğunu söyledi.

Gelecekte mühendislik alanında bir bölümde okumak istediğini aktaran Paydak, "Hazırladığımız robotun günlük hayatımızda temizlik dışında bir şeyleri taşımada yardımcı olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Okyanus Koleji 7’nci sınıf öğrencisi, ‘Vex'in Yıldızları’ takımında yarışan Hasan Kaan Şimşek ise "Buraya kazanmak için geldik. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık. 5 kişilik ekibimizle bu robotu 2 haftada tasarladık. Robotumuzun özelliği, yerden herhangi bir şey alıp, borulara koyuyoruz. Robotun kolları 180 derece dönebiliyor. Arkasındaki tohumu alıp da toprağa ekebiliyor. Biz böyle bir kodlama yaptık. Robotumuz çiftçilere yardımcı olabilecek" diye konuştu.

Aynı takımda bulunan Okyanus Koleji 6’nci sınıf öğrencisi Şahin Erdoğan, duygularını şöyle anlattı:

"Heyecanlıyım. Güzel bir iş başaracağımıza inanıyorum. Diğer yarışmalarda da 51 takım arasından birinci olmuştuk. Yarıştığımız robotumuza bir kod yazdık. Bu yazdığımız kodla, arkaya uzanıp arkadaki tohum haznesinden tohumu alıyor, geri öne gelip toprağa ekip bırakıyor."

‘VEX ROBOT TURNUVALARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’

İki bölümden oluşan turnuvada, VEX IQ Challenge'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hazırladıkları VEX IQ robotları ve STEM projeleri, mücadele etmeleri için tasarlandı.

Lise öğrencilerinin VEX EDR kitlerini kullanarak hazırladıkları robotlar ise VEX Robotics Competition'da mücadele etti.

Otonom çalışan robotlarla da öğrenciler becerilerini sergiledi. Öğrenciler mühendislik becerilerini robottan bağımsız olarak sergileme imkânı buldu.

Yarışmacılar, tüm süreç boyunca tuttukları mühendislik defteriyle amacına uygun bir robot yapmak için denedikleri farklı tasarımları, takımca geliştirdikleri, uyguladıkları ve vazgeçtikleri fikirleri hafta hafta deneyimleme imkânı yakaladı.