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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Esra ÜLKAR
26.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Veliye ‘çeyrek’li teşvik

Öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için çeşitli projeler geliştiren okullara bir yenisi daha eklendi. Ankara’daki Şehit Alper Kocaman İlkokulu, kitap okumanın yaşam biçimi haline getirilmesi için ‘Ben Bilmezsem Velim Bilir’ projesi başlattı.

Veliye ‘çeyrek’li teşvik
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BİRİNCİYE ÇEYREK ALTIN

Bu kez sadece öğrencilere değil, velilere de yazılı sınav yapıldı. Proje kapsamında 2, 3 ve 4’üncü sınıf seviyelerinde belirlenen kitaplar, öğrenciler ve velileri tarafından bir ay süreyle okunarak, öğretmenler tarafından hazırlanan soruların bulunduğu sınava tabii tutuldu. Birinci olan velilere çeyrek, ikincilere gram, üçüncülere ise yarım gram altın hediye edildi. Yarışmaya yaklaşık 280 öğrenci ve veli katıldı. Bu yıl dördüncü etkinliği yaptıklarını belirten okul müdürü Sonay Demirel, şunları anlattı:

“Çocuklarımıza öncesinde duyurular yaparak kitap ismi veriyoruz. İsteyenler yarışmamıza katılıyor. Sonrasında belirlediğimiz takvime göre öğrenci ve velileri sınava alıyoruz. Velileri sınıfta toplayarak kitaptan yazılı yaptık. Örneğin bir sınıfta 2’nci sınıf öğrencilerini sınava alırken, bir başka sınıfta onların velilerine sınav yaptık. Sonrasında ise bunları ödüllendiriyoruz. Her kademede ayrı olmak üzere öğrenci ve velinin not ortalamasını alarak birinciyi belirliyoruz. Eşit çıkarsa öğrencinin doğru sayılarına bakıyoruz. Onlar da eşitse yaşa bakıyoruz. Birinciye çeyrek, ikinciye gram, üçüncüye yarım gram altın hediye ediyoruz. Her sınıfı kendi kademesinde değerlendiriyoruz. Veliler durumdan çok memnun. Mutlular, kitap okumanın tadına çocuklarıyla birlikte varıyorlar. Güzel dönüşler alıyoruz projeyle ilgili.”

20 SORU SORULDU

Yarışma kapsamında 2’nci sınıflar ‘Alaaddin’in Geveze Su Boruları’, 3’üncü sınıflar ‘Gizli Formül Hangi Zarfta’, 4’üncü sınıflar ‘Eve Giden Küçük Tren’ kitaplarını okudular. Sınavda ise okunan kitapla ilgili çoktan seçmeli 20 soru soruldu.

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