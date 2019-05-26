Veliye ‘çeyrek’li teşvik
Öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için çeşitli projeler geliştiren okullara bir yenisi daha eklendi. Ankara’daki Şehit Alper Kocaman İlkokulu, kitap okumanın yaşam biçimi haline getirilmesi için ‘Ben Bilmezsem Velim Bilir’ projesi başlattı.
BİRİNCİYE ÇEYREK ALTIN
Bu kez sadece öğrencilere değil, velilere de yazılı sınav yapıldı. Proje kapsamında 2, 3 ve 4’üncü sınıf seviyelerinde belirlenen kitaplar, öğrenciler ve velileri tarafından bir ay süreyle okunarak, öğretmenler tarafından hazırlanan soruların bulunduğu sınava tabii tutuldu. Birinci olan velilere çeyrek, ikincilere gram, üçüncülere ise yarım gram altın hediye edildi. Yarışmaya yaklaşık 280 öğrenci ve veli katıldı. Bu yıl dördüncü etkinliği yaptıklarını belirten okul müdürü Sonay Demirel, şunları anlattı:
“Çocuklarımıza öncesinde duyurular yaparak kitap ismi veriyoruz. İsteyenler yarışmamıza katılıyor. Sonrasında belirlediğimiz takvime göre öğrenci ve velileri sınava alıyoruz. Velileri sınıfta toplayarak kitaptan yazılı yaptık. Örneğin bir sınıfta 2’nci sınıf öğrencilerini sınava alırken, bir başka sınıfta onların velilerine sınav yaptık. Sonrasında ise bunları ödüllendiriyoruz. Her kademede ayrı olmak üzere öğrenci ve velinin not ortalamasını alarak birinciyi belirliyoruz. Eşit çıkarsa öğrencinin doğru sayılarına bakıyoruz. Onlar da eşitse yaşa bakıyoruz. Birinciye çeyrek, ikinciye gram, üçüncüye yarım gram altın hediye ediyoruz. Her sınıfı kendi kademesinde değerlendiriyoruz. Veliler durumdan çok memnun. Mutlular, kitap okumanın tadına çocuklarıyla birlikte varıyorlar. Güzel dönüşler alıyoruz projeyle ilgili.”
20 SORU SORULDU
Yarışma kapsamında 2’nci sınıflar ‘Alaaddin’in Geveze Su Boruları’, 3’üncü sınıflar ‘Gizli Formül Hangi Zarfta’, 4’üncü sınıflar ‘Eve Giden Küçük Tren’ kitaplarını okudular. Sınavda ise okunan kitapla ilgili çoktan seçmeli 20 soru soruldu.
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