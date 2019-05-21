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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
21.05.2019 - 12:02, Son Güncelleme:/

Velilerine İngilizce öğretiyorlar

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Düğerek Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu öğrencileri, ‘Düğerek İngilizce öğreniyor’ projesiyle ailelerine İngilizce öğretiyor.

Velilerine İngilizce öğretiyorlar
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Menteşe ilçesindeki Düğerek Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu öğrencileri, okulda aldıkları İngilizce eğitimini evlerine taşıdı. ‘Düğerek İngilizce öğreniyor’ projesi kapsamında evde aileleriyle pratik yapan öğrenciler, İngilizce çalışırken cep telefonlarına çektikleri görüntüleri proje ekibine gönderiyor. Okuldaki öğretmenlerden oluşan proje ekibi tarafından bu görüntüler izleniyor ve daha sonra belirlenen eksikler, İngilizce öğretmeni Aslı Dağdibi tarafından gideriliyor.

Türkiye’de ilk defa uygulanan projeyle hiç İngilizce bilmeyen aileler çocuklarıyla hem hoş vakit geçiriyor, hem çocukların pratiklerinin gelişmesine katkı veriyor, hem de İngilizce öğreniyor. Aileler okulda da İngilizce öğretmeni Aslı Dağdibi nezaretinde evde öğrendikleri İngilizce kelimeleri müzik eşliğinde yakar top oyunuyla daha da geliştiriyor. Müzik durduğunda top kimde kalırsa kutuya atılan İngilizce kelimeler rastgele çekilerek Türkçe karşılığı veliler tarafından okunuyor.

‘Düğerek İngilizce öğreniyor’ projesi kapsamında aileleriyle neşeli dakikalar geçirdiklerini söyleyen öğrenciler, “Aslı hocamız sayesinde İngilizceyi daha çabuk öğreniyoruz. Evde ailemizle hoşça vakit geçiriyoruz. Bunun yanında ailelerimiz de yabancı dil öğrenirken, bizler de pratik yapmış oluyoruz. İngilizce derslerimiz şu anda çok çok iyi durumda. Projeyle yabancı dilimizi geliştirmenin yanında evde daha sıcak bir ortam oluştu. Öğretmenimiz tarafından bize verilen konuyu evde cep telefonuyla kaydediyoruz ve proje ekibine bu görüntüleri gönderiyoruz. Görüntüleri izleyen öğretmenlerimiz okulda bizim eksiklerimizi tamamlıyor” dedi.

Velilerine İngilizce öğretiyorlar

Düğerek Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu İngilizce öğretmeni Aslı Dağdibi, projeyle öğrencilerin İngilizceyi hem neşeli bir öğrenme şekline getirdiklerini, hem de ailelerin de zamanlarından çalmadan İngilizce öğrendiklerini söyledi. Dağdibi, “Düğerek İngilizce öğreniyor projesi veliler ve öğrencilerin ortak zaman diliminde bir araya gelerek kaliteli bir zaman geçirmeleri ve bu sayede de bu zaman dilimi içinde İngilizce öğrenmelerini amaçlıyor. Buradaki esas amacımız öğrencilerimizin öğrenmesi. Dolayısıyla velilerimiz de öğreniyor. Bu süreci kurs yapar gibi buraya alıp zamandan çalmadan evde geçirecekleri zamanları kaliteli bir şekilde ortaya koymuş oluyorlar. Şimdiden çok güzel geri dönüşler aldık. Öğrencilerimizin İngilizceye olan motivasyonları arttı, henüz yeni bir proje olmasına rağmen başarıları da arttı. Aslında bu proje ilk etapta küçük bir çaplıydı. Bu kadar büyüyeceğini düşünememiştik. Sağolsun Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Şen bu konuda bizi destekledi ve projemizin önemini bize anımsattı. Kendisine de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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