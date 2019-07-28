Velilere yaş hatırlatması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram’dan paylaştığı bir video ile okula yeni başlayacak çocukların doğum yılına göre hangi kademe okullara gidebileceğine açıklık getirdi.
Videoda, yeni düzenleme sonrasında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaş gruplarına göre okul kayıt durumuyla ilgili velileri bilgilendirici tablolar yer aldı. Buna göre Eylül 2019 itibarıyla 36-44 ay arasında olan 2016 doğumlu çocuklar boş kontenjan olması durumunda anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kaydedilebilecek. 33-35 aylık çocukların ise kreş ve gündüz bakım evlerine kaydı yapılacak. 2015’te doğan 45-56 ay aralığındaki çocuklar ise boş kontenjan olması durumunda anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kaydedilebilecek. 2014’ün ocak, şubat, mart aylarında doğan 66-68 ay aralığındaki çocuklar okul öncesi eğitim kurumuna gidebilecek ve bu velinin isteğiyle bir yıl ertelenebilecek. 57-65 aylık çocuklar ise okul öncesi eğitim kurumlarının aday kaydına alınacak. 2013’ün ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında doğan ve Eylül 2019 itibarıyla 72-80 ay aralığında olacak çocukların ilkokul birinci sınıfa kaydı zorunlu tutulacak. Aynı yılın ekim, kasım, aralık aylarında dünyaya gelen 69-71 aylık çocuklar için de ilkokul birinci sınıfa kayıt zorunlu olacak, ama bu velinin isteğiyle bir yıl ertelenebilecek. MEB, e-Okul üzerinden çocukların okul öncesi çağ yaşını hesaplamaya olanak sağlayan ‘Okula Başlama Yaşı Hesaplama Robotu’nu da kullanıma açtı. Uygulamayla veliler, çocuklarının doğum tarihi bilgilerini girerek hangi kademe okula kayıt yaptırabileceğini hesaplayabilecek.
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