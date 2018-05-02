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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
02.05.2018 - 12:29, Son Güncelleme:

Velilerden klimasız okul tepkisi

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Velilerden klimasız okul tepkisi

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Duraliler İlk ve Ortaokulu’ndaki sınıflarda klima bulunmaması, velilerin tepkisini çekti. Veliler, müdür ve müdür yardımcılarının odalarında klima bulunduğunu, ancak çocuklarının sıcak sınıflarda eğitim gördüğünü söyledi.

Kepez ilçesinde 2012 yılında eğitim ve öğretime başlayan Duraliler İlk ve Ortaokulu’nda sınıflarda klima bulunmaması, velilerin tepkisine neden oldu. Veliler, Antalya gibi çok sıcak bir şehirde klima olmamasının çocuklarını olumsuz etkilediğini söyledi. Sınıfların aşırı sıcak olduğunu ve ter nedeniyle dersliklerde kötü bir koku oluştuğunu belirten veliler, çocukların bu nedenle okula gitmek istemediğini vurguladı. Veliler, sadece okul yöneticilerinin odalarında klima olduğunu söyledi.

Velilerden klimasız okul tepkisi

KLİMALAR İÇİN ELEKTRİK HATTI YOK
Okul Müdürü Ramazan Davaz ise okul yapılırken klimalara yönelik elektrik düzeni oluşturulmadığını söyledi. Yeniden bir hattın çekilmesi gerektiğini belirten Davaz, bunun çok maliyetli olduğunu aktardı. Okulun aşırı sıcak olmadığını ileri süren Davaz, klima takılması için girişimlerinin olduğunu söyledi.

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