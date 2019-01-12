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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
12.01.2019 - 12:34, Son Güncelleme:/

Veliler okulu eve çevirdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hayata geçirilen ‘Veliler sınıfa sahip çıkıyor’ projesi kapsamında, Osmangazi İlkokulu’nda, taşımalı sistemle gelen öğrencilerin öğle aralarında daha iyi zaman geçirebilmeleri amacıyla sınıflarda ev ortamı yaratıldı. Sınıflarına halı ve minderler serilen okulda, bazı dersliklere kanepe, kütüphane ve basket potası bile bulunuyor.

Veliler okulu eve çevirdi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir ilkokulda, taşımalı sistemle eğitimlerini sürdüren öğrencilerin, öğle aralarında daha iyi zaman geçirebilmeleri amacıyla ev ortamı oluşturuldu. 1981'de faaliyete geçen ve çoğu taşımalı sistemle gelen 184 öğrencisi bulunan Osmangazi İlkokulunda, yönetim, çocukların okuldan sıkılmamaları adına tüm sınıflara şark köşesi, oyun ve dinlenme alanları yaptı. Sınıflarında yerlere halı, kilim ve minderler serilen okulda, bazı dersliklerde kanepe, kütüphane ve basket potası bile bulunuyor. Ayakkabılarını çıkararak minderler üzerinde uzanarak dinlenen, kanepede kitap okuyan, basketbol veya farklı oyunlar oynayan, zeka testleri çözen öğrenciler, oluşturulan ev ortamından gayet mutlu.

Veliler okulu eve çevirdi

SINIFLARI EV GİBİ DÖŞEDİLER
Okul müdürü Şenol Altıntaş, meslek hayatındaki idealini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Osmangazi İlkokulu’nda 2010'da yöneticiliğe başladığını anlatan Altıntaş, şöyle konuştu:
"Üç yıldır taşıma sistemiyle 13 köyden çocuklar okulumuza geliyor. Okulumuz kırsal mahallede olması nedeniyle bazı sıkıntılarımız oldu. 1996'da Kahramanmaraş'a atandığımda orada bir idealim vardı, sınıfları ev haline çevirmek. Proje kapsamında ilk önce sınıfların altyapısını oluşturduk. Daha sonra da velilerimiz ve öğretmenlerimizin desteğiyle üç yıl önce bu girişime başladık. Taşımalı sistemle gelen öğrencilerimizin eve gidememesi nedeniyle öğle saatlerinde çocuklara bir ev ortamı sağlamak istedik. Ayakkabılarını çıkarıp dinlenebilmeleri, kitap okumaları, oyun oynamaları, uzanıp istirahat etmeleri maksadıyla bir proje geliştirdik. Sınıfta zeka oyunları bölümü, okuma ve dinlenme köşesi bulunuyor. Kaşkol ve bileklik örme gibi, ikinci sınıflarımızda etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz ailelerine katkı anlamında bunları örüyorlar. El becerilerini de geliştirmiş oluyorlar. Küçük yaşta meslek alanlarına yönlendirme imkânımız oluyor."

Veliler okulu eve çevirdi

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci de 2014 yılından bu yana farklı projelere imza atmaya çalıştıklarını belirtti. Okulda farklı bir sınıf ortamı oluşturulduğunu söyleyen Ekinci, "Öğrencilerimiz daha rahat bir ortamda eğitimlerini sürdürüyor. Bu süreç, 'Veliler sınıfa sahip çıkıyor' projesiyle başladı. Tüm ilçeye yaymaya başladık. Çok benimsendi. Gönül veren, dertlenen her öğretmen bizim baş tacımız" dedi.

Öğrencilerden Behlül Gazi Sivri, öğle saatlerinde boş zamanını genellikle zeka oyunlarıyla geçirdiğini belirtti. Sivri, "Okulumuzda her sınıfta dinlenme ve okuma köşeleri var. Dışarıda da oynuyoruz ama sınıflarımızdaki ortam daha çok hoşumuza gidiyor. Evimiz gibi oldu okulumuz" diye konuştu.

Kübra Gezer ise okullarında dinlenme bölümleri olduğunu, soğuk havalarda sınıflarda eğlenceli zaman geçirdiklerini, kitap okuduklarını söyledi.

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