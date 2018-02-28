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    Vasip Şahin’den kar tatili açıklaması

    AA
    28.02.2018 - 12:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul Valisi Vasip Şahin, kendilerine gelen meteorolojik tahmin bilgilerine göre, kar yağışının ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağını belirtti. Şahin, "Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil" dedi.

    Vasip Şahin, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilebileceği beklentisine girilmemesi gerektiğini söyledi.

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    İstanbul'daki yağışların çok etkili olmayacağını anlatan Şahin, "Biz daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda öncelikle meteorolojik tahminleri alarak ona göre hareket tarzımızı belirliyoruz. Bize bugün itibarıyla gelen meteorolojik tahmin bilgileri, kar yağışının öyle ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağı şeklinde. Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil" diye konuştu.

    Sosyal medyada yüz binlerce öğrenci tarafından takip edildiği ve okulların tatil durumuyla ilgili çok sayıda mesaj aldığının hatırlatılması üzerine Vali Şahin, "Burada bizim amacımız öncelikle çocuklarımızın eğitiminin aksamaması. Özellikle de küçük çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları. Tabiat şartları eğitimi ikinci plana atacak derecede zorlaşırsa ve çocuklarımızın can ve mal güvenlikleri noktasında tatil yapılmasını icap ettirecek olursa biz o kararı da (tatil) almaktan çekinmiyoruz" dedi.

    Etiketler: Vasip Şahih , İstanbul , Kar tatili
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