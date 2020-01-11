Vakıflarda kontenjan sevinci

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) konferans salonunda düzenlenen ve vakıf üniversitesi mütevelli heyet başkanlarının ağırlıkta olduğu toplantıda bu kararın bir yıl ertelenmesi istendi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ertelemeye olumlu bakmadı. Ancak vakıf üniversiteleri bu kez de artı 5’in artı 10’a çıkmasını talep etti. Öğrendiğime göre geçen yılki kontenjanın üzerine 10 eklenerek sınırlama yapılmasına prensipte anlaşma kararı çıktı.

Karar vakıf üniversitelerini sevindirdi. Örneğin bir vakıf üniversitesinin kontenjanı 200’se artı 5 kararıyla 205 olacaktı. Son alınan artı 10 kararıyla bu sayı 210’a yükselebilecek.

OKUL ÜCRETİNDE ‘ASGARİ’ MİKTAR



TOBB Başkanı, tüm vakıf üniversiteleri mütevelli heyet başkanları, Maliye, Milli Eğitim bakanlıkları ve TÜBİTAK’tan yetkililerin katıldığı toplantıda yükseköğretimle ilgili önemli kararlar alındı.

15 yıldır Türkiye Yükseköğretim Meclis Başkanlığı yapan Bekir Okan’dan aldığım bilgiye göre toplantıda üç önemli gündem maddesi uzun süre tartışılmış. Bunlardan biri, öğrencilerin yakından ilgilendiği vakıf üniversiteleri için asgari bir ücret belirlenmesi. Diğerleri de uzaktan eğitimde öğrenci sınırlandırılmasının kalkması ve yabancı öğrenci sayısında artışın sağlanması. Toplantı sonrası konuştuğum Bekir Okan şunları söyledi:

KİRALIK APARTMANLA ÜNİVERSİTE OLMAZ

“Vakıf üniversiteleri olarak eğitimin kalitesine önem veriyoruz. Ancak kaliteli eğitim için belirli bir asgari ücretin saptanması lazım. Kiralık kampusu olmayan, laboratuvarı bulunan, hocaların odasının yer aldığı, araştırma merkezi, yurdu, spor kompleksi ve yaşam merkeziyle donanmış bir kampusu olan üniversitenin öğrencilerden alacağı asgari bir ücret saptanmalı. Eğitimin kaliteli olması için belli bir maliyet gerekiyor. Apartman kiralayarak üniversite olmaz. Yapılan yanlış bir işlemin tüm vakıf üniversitelerine mal edilmemesi lazım. Amacımız Türk yükseköğretimini dünyada rekabetçi duruma getirmek.”

DOĞA KOLEJİ’NDE MAAŞTAN SES YOK

AYLARDIR maaş alamayan ve İTÜ ile anlaşma sonrası yılbaşından bu yana maaşlarının ödenmesini bekleyen öğretmenler hâlâ hak ettikleri ücreti alamadı. İTÜ tarafından anlaşmanın açıklamasının ardından görüştüğüm yetkililer, 10 gün içinde maaşların ödeneceğini belirtmişlerdi. Anlaşma yapıldı, 10 günlük süre de doldu. Ancak halen maaşlar ödenmedi. Ne İTÜ’den ne de Doğa Koleji yetkililerinden ses var. Satış görüşmelerinde yer alan Vakıfbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Denizbank’ın bu alış ve satış işlemini kendi yönetim kurullarının onayından geçireceği ve daha sonra maaşların ödeneceği söyleniyor. Binlerce öğretmen aylardır maaş alamıyor, bu soğuk kış şartlarında hayat zorluklarıyla mücadele ediyor, sabırla bekliyor. Bu arada tekrar altını çizmekte fayda var: Anlaşma sonrası yapılan duyuruda İTÜ Vakfı’nın adı geçmiyor, yeni bir yapılanmadan söz ediliyor. Ama her türlü bu yapılanmanın başında İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca olacak. Bir an önce öğretmen maaşlarının ödenmesi ve okulu kimin aldığının tam olarak açıklanması gerekiyor.

DENİZ HUKUKUNA YÖK’TEN BURS

ÜÇ tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin deniz hukuku ve doğu Akdeniz üzerine yeterli akademik çalışması bulunmuyor. Deniz hukukuna yönelik 1950’den bu yana sadece 24 tez yazılmış. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu sayıyı arttırmak için önemli bir adım attı. YÖK, bu yıl ilk kez “deniz hukuku ve doğu Akdeniz”i 100 öncelikli alanda burs verilmesini kapsayan “YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi”ne dahil etti.