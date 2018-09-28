Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu nasıl yapılıyor?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine verilen burs, dönem başlangıcında merak konusu olmaya başladı. 8 ay boyunca aylık 250 lira eğitim bursu almaya hak kazanacak olan öğrenciler, VGM burs başvurusu için aşamaları sorguluyor. İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru işlemleri ve detaylı bilgiler
VGM burs başvurusu, üniversitelerin eğitimlerine başlamasıyla birlikte, sorgulanan hususlar arasında yer almaya başladı. KYK burs ve kredi işlemlerinin sona ermesiyle birlikte sonuçları açıklanacak olan Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu, 30 Ekim tarihine kadar alınmaya devam edilecek. İşte, birçok öğrencinin araştırdığı VGM burs başvurusu hakkında bazı bilgiler
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
VGM Yükseköğrenim Bursu Başvuru formunu doldurabilmek için öncelikle forma giriş yapılmalıdır. Yükseköğrenim Burs Başvurusu Giriş Ekranına giriş yapmak için tıklayınız.
Giriş Ekranında “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfus Cüzdanı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
1- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.
2- Giriş Ekranındaki alanların tamamında büyük/küçük harf duyarlılığı yoktur.
3- Doğum Tarihi alanı iki farklı şekilde doldurulabilir. - ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek giriş yapılabilir, - doğum tarihi alanının yanında yer alan takvime tıklanarak doğum tarihi seçilebilir,
4- Kimlik Türü alanında Nüfus Cüzdanı ya da Kimlik Kartı seçimi yapılarak, yapılan seçime göre kimlik türünde yazılı olan “Seri No” bilgisi girilmelidir. Seri numaralarda yer alan 0 (sıfır) ve O (büyük o harfi) ile 1 (bir) ise I (büyük ı harfi) ile karışabilmektedir. Seri numara
girişlerinde bu duruma dikkat edilmelidir.
5- Giriş yapılmadan önce kişisel verilerin işlenmesi açıklama metni okunmalı ve onaylanmış olmalıdır. Kişisel verilerin işlenmesi açıklama metnini, başvuru giriş alanında güvenlik doğrulama alanı üstünde yer alan linke tıklayarak açabilir ve okuyabilirsiniz. Onaylama işlemini ise linkin yanında yer alan kutucuğu işaretleyerek yapabilirsiniz.
6- Güvenlik Kodu alanında “Ben Robot Değilim” tıklandıktan sonra açılan doğrulama ekranında görülen işlemler tamamlanmalı ve “DOĞRULA” butonuna basılmalıdır. Doğrulama ekranında doğru resimler seçilirse “Ben Robot Değilim” yanında yeşil çek işareti oluşur.
Eğer doğru resimler seçilmez ise siz doğru resimleri seçene kadar ekrandaki resimler yenilenecektir.
Emin olmadığınız resimleri doğrulama ekranının sağ alt köşesinde yer alan yenileme butonunu kullanarak değiştirmeniz mümkündür.
Doğrulama işlemini başarılı bir şekilde tamamlayıp 2 dakika içinde giriş butonuna basarak forma giriş yapılmazsa doğrulama işleminin baştan yapılması gerekir.
Giriş ekranındaki alanların tamamını doğru dolduran öğrenciler Yükseköğrenim Bursu Başvuru Formuna giriş yapabileceklerdir.
Yükseköğrenim Bursu Başvuru Formu beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler,
1. Öğrencinin Nüfus Bilgileri
2. Öğrencinin Aile Bilgileri
3. Öğrencinin Okul Bilgileri
4. Öğrencinin Başvuru ve İletişim Bilgileri
5. Başvuru Onay’dır.
Bu adımların ardından başvuru formunu, aşağıdaki gibi “Seçilen Formatta Kaydet” üzerine tıklayarak pdf dosya formatında bilgisayarınıza kaydedebilir ya da yazdır butonuna basarak çıktısını alabilirsiniz.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM tarafından burs verilmediğinden, “VGM Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.
Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitemizde yer alan DUYURULAR alanından yapılacaktır.
BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Yükseköğrenim Bursuiçin başvuruların değerlendirme kriterleri:
- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)
- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)
- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)
hükümleri gereği Türkiye’deki eğitim kurumlarında eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.
Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri’ne göre değerlendirilmektedir. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili kamu kurumlarından yapılmaktadır
BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılacaktır.
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00TL burs verilmektedir.
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