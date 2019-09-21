VakÄ±f Ã¼niversitesinin 3'Ã¼ncÃ¼ kitabÄ± ABDâ€™de yayÄ±mlandÄ±

VakÄ±f üniversitesinin 3'üncü kitabÄ± ABDâ€™de yayÄ±mlandÄ±
'Flipped Learning/Aktif Ã–ÄŸrenme' uygulamalarÄ±nÄ± tÃ¼m programlarÄ±nda uygulayan vakÄ±f Ã¼niversitesinin deneyimlerini anlattÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kitabÄ± ABDâ€™de yayÄ±mlandÄ±.
Yeni kuÅŸaÄŸÄ±n algÄ±sÄ±na en uygun eÄŸitim yÃ¶ntemi olarak da bilinen Flipped Learning/Aktif Ã–ÄŸrenme uygulamalarÄ±nÄ± tÃ¼m programlarÄ±nda uygulayan MEF Ãœniversitesiâ€™nin, bu konuyla ilgili bilgi, birikim ve deneyimini yazarak, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimin gelecek perspektifini de yorumladÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kitabÄ± ABDâ€™de yayÄ±mlandÄ±. â€˜The New University Model: Flipped, Adaptive, Digital and Active Learning (FADAL)â€™ isimli kitap, eÄŸitim kurumunun kurucusu Dr. Ä°brahim ArÄ±kanâ€™a adandÄ±. Eserin yazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ilk iki kitapta olduÄŸu gibi RektÃ¶r Prof. Dr. Muhammed Åžahin ile Ã–ÄŸrenme ve Ã–ÄŸretme Uygulama AraÅŸtÄ±rma Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Caroline Fell Kurban yaptÄ±.
â€˜BU KÄ°TAP, ÃœNÄ°VERSÄ°TELER Ä°Ã‡Ä°NÂ KAYNAK NÄ°TELÄ°ÄžÄ°NDEâ€™
Ãœniversitenin rektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Muhammed Åžahin, yayÄ±mlanan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kitapla ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"DÃ¼nyada eÄŸitim sektÃ¶rÃ¼nde son yÄ±llarda, yeni nesle uygun, her Ã¶ÄŸrencinin algÄ± veÂ anlama hÄ±zÄ±na gÃ¶re dÃ¶nÃ¼ÅŸen dijital interaktif kaynaklar Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Yeni nesil, Ã¶ÄŸrenme sÃ¼recinde aktif olmak istiyor. GeliÅŸen yeni trendler, eÄŸitim Ã¶ÄŸretim sistemini tÃ¼mden deÄŸiÅŸtirecek. Ã–ÄŸrencinin aranan yeni yetkinlikleri kazanmasÄ±na uygun olacak ÅŸekilde eÄŸitim sÃ¼reÃ§lerinin ve ortamlarÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi, esnek programlar, kÄ±sa sÃ¼rede tamamlanabilen eÄŸitim Ã¶ÄŸretim sÃ¼reÃ§leri, kurumlarÄ±n ortak oluÅŸturduÄŸu kaynaklar, eÄŸitimde yeni Ã¼cretlendirme modelleri, aÃ§Ä±k eÄŸitim kaynaklarÄ±, uzaktan eriÅŸimli laboratuvarlar, yapay zeka destekli ders kaynaklarÄ±, gerÃ§ekliÄŸi sanal ortamlarda Ã¶ÄŸrenme, robotik, Ã¶ÄŸrenme kazanÄ±mlarÄ±nÄ±n ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n veri analitiÄŸiyle sÃ¼rekli izlenmesi, akÄ±llÄ± kampÃ¼sler ve blockchainâ€™e geÃ§iÅŸ gibi kavramlar yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimin geleceÄŸini ÅŸekillendirecek. Bu kitap, gerek yeniÂÃ¼niversite kuruluÅŸlarÄ±nda gerekse de mevcutlarÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlerinde dikkate alÄ±nacak bir kaynak niteliÄŸinde."
KÄ°TABININ Ã–NSÃ–ZÃœ HARVARDâ€™IN ÃœNLÃœ PROFESÃ–RÃœNDEN
MEF Ãœniversitesiâ€™nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kitabÄ±nÄ±n Ã¶nsÃ¶zÃ¼, Harvard Ãœniversitesiâ€™nin Ã¼nlÃ¼ profesÃ¶rÃ¼, eÄŸitim pedagojisi ve eÄŸitim teknolojileri alanÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± yeniliklerle dÃ¼nyada kabul gÃ¶ren, Flipped Learningâ€™in yaratÄ±cÄ±sÄ± olarak da bilinen Ã¼nlÃ¼ fizikÃ§i ProfesÃ¶r Eric Mazur tarafÄ±ndan yazÄ±ldÄ±.
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