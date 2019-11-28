Vakıf üniversitesindeki milli sporculara burs

Uluslararası seviyede başarı kazanan milli sporcular, artık vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebilecek. Bakanlık merkez binasında düzenlenen törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Vakıf üniversitelerinden Türk sporuna yükseköğretimde yüzde yüz destek’ temalı çalışmanın mutabakat metnine, 28 vakıf üniversitesinin temsilcileriyle birlikte imza attı.

‘TEREDDÜTLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE BERTARAF EDİYORUZ’

Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türk sporu açısından tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Vakıf üniversitelerimizle spor camiasının yıllardır beklediği bir hususta önemli bir adımı atmanın heyecanını yaşadığımı ifade etmeliyim. Milli sporcularımızın yükseköğretime geçişlerine yönelik önemli bir maddi teşvik unsurunu hayata geçirmek üzere bir aradayız. Bu şekilde sporcularımızın, spor bilimleri dışında farklı bir kariyer imkânı yakalamasını, spor ile eğitim arasında denge kurmasını sağlayacağız. Sporcuların, akademik kariyerle ile spora devam etme arasında ikilemde kalmasını önleyeceğiz. Bu işbirliğiyle milli sporcular, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş olacak. Hangi bölüm olursa olsun, bir vakıf üniversitesini kazanan milli sporcumuz, yüzde 100 burslu olarak tahsilini sürdürebilecek. Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, 'Okul mu, yoksa spora devam mı?' konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız.

YETENEKLİ BİREYLER GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Ülkeler, sanat, spor, bilim gibi alanlarda üstün yetenekli gençlerinin, bu yeteneklerini geliştirmek ve korumak adına kapsamlı önlemler hayata geçiriyor. Çünkü yetenekli bireyler toplam nüfusun en fazla yüzde 3 civarındaki kısmını oluşturuyor. Bu bireyler, toplumların geleceğinin şekillenmesinde kritik roller üstlenmeleri bakımından da son derece önemli. Yaşıtlarından farklı gelişime ve potansiyele sahip üstün yetenekli bireylerin başarılı olmaları ya da bütün potansiyellerini tam anlamıyla açığa çıkarmaları için farklılaştırılmış bir eğitim programı uygulanması gerekiyor. Ayrıca bu bireyler, sosyal ve ekonomik imkânlara da sahip olmalı. İşte spor alanında da aynı eğilim ortaya çıkıyor. Dünyanın spor alanında önde gelen birçok ülkesinde sporcuların, başta eğitimleri olmak üzere istihdam ile sosyal ve ekonomik fırsatlara erişimleriyle ilgili özel düzenlemeler yapılıp, imkânların sunulduğunu görüyoruz.

SPORTİF BAŞARILAR, ÜLKELER İÇİN PRESTİJ ALANLARINDAN BİRİ

Spor toplum üzerindeki etkisini arttırdı ve medya her geçen gün daha fazla ilgi gösteriyor. Sportif başarılar, ülkeler için prestij alanlarından bir tanesi. Ülkelerin ekonomisi, turizmi ve tanıtımları için belki de en fazla etkiye sahip olguların başında geliyor. Ülkeler arasında rekabetin yükselmesi, özellikle elit sporcu yetiştirmede stratejik yöntemlerin kullanılmasına, stratejik önlemlerin hayata geçirilmesine olan ihtiyacı arttırdı.

SPORCULARIMIZA MADDİ BİR AVANTAJ OLUŞTURMUŞ OLUYORUZ

Üniversite sınavlarına hazırlanmak yoğun bir çalışma programı gerektiriyor. Bu durum çoğu zaman nitelikli sporcuların, spor hayatlarına son vermesiyle veya üniversite sınavlarına yeterince hazırlanamamasıyla sonuçlanıyor. Sporcu, hayal ettiği ikinci bir kariyer yapma fırsatından maalesef uzak kalabiliyor. Aynı şekilde sportif başarı da tesadüfen gerçekleşen bir olgu değil. Profesyonel sporculuk, uzun, yoğun ve disiplin içinde yürütülmesi gereken kapsamlı bir çalışma programını gerektiriyor. Bu da üniversiteye hazırlık aşamasında sporcularımızın ders çalışacak bir zaman bulamamalarıyla neticeleniyor. Sportif başarı sabahtan akşama ortaya çıkan bir konu değil. Milli sporcularımız, sadece devlet üniversitelerine ve spor bilimleri alanına yöneldiklerinde bir avantaja sahipti. Bu düzenlemeyle hangi bölümü kazanırlarsa kazansınlar, sporcularımıza maddi bir avantaj oluşturmuş oluyoruz. Onlara, vakıf üniversitelerinde burslu bir şekilde öğrenim görme imkânı getiriyoruz. Yani milli sporcularımız, vakıf üniversitesine son sırada olsa bile puan olarak girmeye hak kazanırsa, ücretsiz olarak okuyabilecek. Bildiğiniz gibi vakıf üniversiteleri yüzde 100 bursu, üniversite giriş sınavlarında çok başarılı olan, sınırlı sayıdaki adaya veriyor. Bazı vakıf üniversitelerinde tam burslu okumak için üniversite sınavında ilk birkaç bine girmek gerekliyken, ücretli okumak için çoğu bölümde birkaç yüz bin içerisinde olmak yeterli oluyor. Tam burs almaya hak kazanan dilime girmek, yoğun bir ders çalışma programını zorunlu kılıyor. İşte bu mutabakatla milli sporcunun, spor için ayırdığı vakit, maddi bakımdan tazmin edilmiş oluyor. Kısacası bu çalışmayla, çift kariyer yapmak isteyen sporcu öğrencilerin eğitimine büyük bir kolaylık getiriliyor. Eğer bugün sporda bütün branşlarda uluslararası seviyede ses getiren neticeler alıyorsak, milli sporcularımız kazandıkları madalyalarla göğsümüzü kabartıyorsa, dünyanın en prestijli spor organizasyonları için aranan ülke haline geldiysek, bütün bunlar son derece samimi bir gayretin sonuçları. Ülkemizde spor kültürünün gelişmesi ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek sporcuların yetişmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak elimiz taşın altındadır. Bu anlamda milli sporcularımıza çok geniş imkânlar sunuyoruz. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezimizde, Spor Eğitim Merkezimizde ve olimpik ve paralimpik havuzlarımızda bulunan 2 bin 550 sporcuya her ay ortalama 2 bin lira civarında harçlık ödüyoruz. Bu merkezlerde kalan 4 bin civarındaki sporcunun ise bütün masrafları bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Yine 2 bin 656 sporcu öğrenciye, öğrenci bursunun üç katına kadar millilik bursu veriyoruz. Bu sporcu öğrenciler, ücretsiz bir şekilde yurtlardan öncelikli olarak yararlanıyor.

GENÇLERİ DİNLEYEN BİR BAKANLIĞIZ

Gençleri dinleyen, onların katılımlarını önemseyen, hayata geçirdiği bütün politikaları onların istek ve talepleri neticesinde şekillendiren bir bakanlığız. Sporun birleştirici gücüyle, gençlerimizin yarınlara emin adımlarla yürüyeceğine inanıyoruz. Sporda hedeflerimiz belli. Spor kültürünü yaygınlaştıracağız ve herkesin daha fazla spor yaptığı Türkiye hedefine ulaşacağız. Bu şekilde de elit sporcu yetiştirmek ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi en güçlü şekilde temsil etmek için varsa, engelleri ortadan kaldıracağız. Bugün imzalayacağımız mutabakat metni, bu amaçla atılmış tarihi bir adım. Dünyadaki en üst düzey üniversitelerde uygulanan bu sistemi, ülkemizde aktif hale getiriyor olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Özel ortaöğretim kurumlarında da başarılı sporcuların burslu eğitim almasına imkân sağlanmasına çalışıyoruz. Böylece gelir seviyesi düşük aileler, sporda başarı potansiyeli olan çocuklarını bu alandan uzaklaştırmak yerine, teşvik edecek. 'Spor mu, okul mu?' ikilemi ortadan kalkacak. Ben bu vesileyle bugün bizlerle beraber olan 28 vakıf üniversitemize, milli sporcularımıza tam burs sağlama noktasında desteklerini esirgemeyen rektörlerimize teşekkür etmek istiyorum."

BAKANLIK BELGESİYLE BURS VERİLEBİLECEK

İmzalanan mutabakat metni kapsamında, gelecek yıldan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın vereceği belgeyle sporcu öğrenciler yüzde 100 eğitim bursu alabilecek. Mutabakat kapsamında 28 vakıf üniversitesi, bakanlık tarafından son dört yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini, 2020-2021 burs yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı, bu durumun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda da ilanını taahhüt etti. Mutabakata, Acıbadem Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi yetkilileri imza attı.