Vakıf üniversitesindeki milli sporculara burs
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 30 vakıf üniversitesi arasında yapılacak protokolle, uluslararası seviyede önemli başarı kazanan milli sporculara tam burs imkânı sağlanacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 30 vakıf üniversitesi arasında, uluslararası arenada başarı yakalayan milli sporcuların tam burslu eğitim almaları için önemli bir anlaşma hayata geçirilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin sporla eğitimi bir arada sürdürebilmesi için 30 vakıf üniversitesiyle protokole imza atılacağı belirtildi. Anlaşmayla, uluslararası seviyede önemli başarı kazanan milli sporcular vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilecek. Protokolün detaylarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklayacak.
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