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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
23.06.2019 - 10:31, Son Güncelleme:/

Vakıf üniversitesi öğrencileri diplomalarını aldı

Koç Üniversitesi’nin ‘25. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni’ Rumelifeneri Kampusu’nda yapıldı. 2018-2019 yılının üniversite birincisi, Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında eğitim gören Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Zafer Çavdar oldu. Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, konuşmasında öğrencilere ‘çalışkan ve üretken” olmalarını önerdi ve şunları söyledi: “Harvard Üniversitesi’nin sosyal antropoloji ve Asya medeniyetleri profesörü ve bundan evvel Cambridge ve Chicago üniversitelerinde hocalık yapmış biri olarak bilmenizi isterim ki, artık onların seviyesine çok yaklaştık. Atatürk’ün dediği gibi hedef ‘muasır medeniyetler’ seviyesine varmaktı. Bizim de hedefimiz bu. Aldığınız diplomalar, altından kıymetli."

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BİLİM YOLUNDAN SAPMAYIN
Sabancı Üniversitesi, lisansüstünde 20. dönem, lisans programlarında 17. dönem mezunlarını verdi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Birincisi Naci Ege Saraç, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Birincisi Atakan Başdüzen, Yönetim Bilimleri Fakültesi Birincisi ise Burak Şahin oldu. Diploma töreninde öğrencilere, ‘bilim yolundan sapmamaları’ tavsiyesinde bulunan Üniversite Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, şunları söyledi: “Cumhuriyet değerlerine bağlı, eşitlikçi, fikri, vicdanı, irfanı hür olarak hayata atılıyorsunuz. Sizi siz yapan ne kadar yaratıcı, cesur, alçakgönüllü, sağduyulu ve vicdanlı olduğunuzdur. İnsanlara ve farklılıklara saygı gösterin. Kimsenin hedefinizi aşağıya çekmesine izin vermeyin. Akıl almaktan çekinmeyin ama kendinize olan güveninizle karar verin.”

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