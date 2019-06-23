Vakıf üniversitesi öğrencileri diplomalarını aldı
Koç Üniversitesi’nin ‘25. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni’ Rumelifeneri Kampusu’nda yapıldı. 2018-2019 yılının üniversite birincisi, Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında eğitim gören Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Zafer Çavdar oldu. Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, konuşmasında öğrencilere ‘çalışkan ve üretken” olmalarını önerdi ve şunları söyledi: “Harvard Üniversitesi’nin sosyal antropoloji ve Asya medeniyetleri profesörü ve bundan evvel Cambridge ve Chicago üniversitelerinde hocalık yapmış biri olarak bilmenizi isterim ki, artık onların seviyesine çok yaklaştık. Atatürk’ün dediği gibi hedef ‘muasır medeniyetler’ seviyesine varmaktı. Bizim de hedefimiz bu. Aldığınız diplomalar, altından kıymetli."
BİLİM YOLUNDAN SAPMAYIN
Sabancı Üniversitesi, lisansüstünde 20. dönem, lisans programlarında 17. dönem mezunlarını verdi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Birincisi Naci Ege Saraç, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Birincisi Atakan Başdüzen, Yönetim Bilimleri Fakültesi Birincisi ise Burak Şahin oldu. Diploma töreninde öğrencilere, ‘bilim yolundan sapmamaları’ tavsiyesinde bulunan Üniversite Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, şunları söyledi: “Cumhuriyet değerlerine bağlı, eşitlikçi, fikri, vicdanı, irfanı hür olarak hayata atılıyorsunuz. Sizi siz yapan ne kadar yaratıcı, cesur, alçakgönüllü, sağduyulu ve vicdanlı olduğunuzdur. İnsanlara ve farklılıklara saygı gösterin. Kimsenin hedefinizi aşağıya çekmesine izin vermeyin. Akıl almaktan çekinmeyin ama kendinize olan güveninizle karar verin.”
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