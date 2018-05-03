Vakıf üniversitelerinin mali işlerine denetim

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın kabul edilen maddelerine göre, özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi, yürütülen takipler hariç olmak üzere içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılacak.

VAKIFLARIN ALIM SATIMLARI TAKİP EDİLECEK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), gözetim ve denetim görevi kapsamında, vakıf yükseköğretim kurumlarının ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satımlarına veya parasal hareketlerle ilgili olarak bu kişilerden bilgi ve belge isteyebilecek ya da inceleme talep edebilecek. İlişkili kişi, kurucu vakıf ve vakıf üniversitelerinin mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerinin ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade edecek. Mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerin eşleri, mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerin veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılacak. YÖK, vakıf üniversitelerinin yurtdışı mali ve finansal ilişkilerinin denetimini, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilecek. Vakıf üniversitelerinin satım, kiralama, mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerinde uyacakları usul ve esaslar, YÖK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. YÖK'te ihtiyaç duyulan uzman personel, 3 yıllık süre zarfında diğer kurumlardan YÖK uzmanı olarak atanabilecek. Atanacakların sayısı, YÖK uzmanı kadro sayısının yüzde 20'sini geçemeyecek.

İlahiyat ön lisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılacak. Bu eğitimin usul ve esasları ile her yıl tahsis edilecek kontenjanlar YÖK tarafından belirlenecek.

ÜNİVERSİTELERE ŞEHİR İSİMLERİ EKLENDİ

Bazı üniversitelerin adına, bulundukları şehirlerin isimleri eklenecek. Uludağ Üniversitesi’nin adı Bursa Uludağ Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi’nin adı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi’nin adı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin adı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi'nin adı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi’nin adı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin adı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Okan Üniversitesi’nin adı İstanbul Okan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi’nin adı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi’nin adı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mehmet Akif Üniversitesi’nin adı Burdur Mehmet Akif Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi’nin adı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi’nin adı Yozgat Bozok Üniversitesi olarak değiştirilecek.

Tasarının, üniversitelerin isimlerinde değişiklik içeren maddesinde AK Parti ve CHP'nin verdiği aynı mahiyetteki önergeler kabul edildi. Kabul edilen önergeler doğrultusunda, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin adı da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilecek.