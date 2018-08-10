Vakıf üniversitelerinin burs atağı... Asgari ücretin üç katı burs da var, iş garantisi de
Üniversite tercihleri 14 Ağustos’ta sona erecek. Öğrenciler, ‘Hangi bölümü tercih etmeliyim?’ diye düşünürken, üniversiteler de kimi uygulamalarıyla adayları çekmeye çalışıyor. Özellikle vakıf üniversiteleri arasında asgari ücretin üç katı burs veren de var, tüm öğrencilerini tam burslu alan da.
Üniversite adaylarının 14 Ağustos’a kadar tercihlerini tamamlaması gerekiyor. Vakıf üniversiteleri henüz karar veremeyenlere ‘ilginç’ teklifler sunuyor. Mezun olduktan sonra iş garantisi veren de var, asgari ücretin üç katı kadar burs sağlayan da. Hatta tüm öğrencilerini tam burslu alanlar bile bulunuyor. YÖK’ün açıkladığı vakıf üniversiteleri raporuna göre, tam burslu öğrenci oranları listesinde İbn Haldun ile Konya Gıda ve Tarım üniversiteleri yüzde 100 ile ilk sırada. İşte bu üniversitelerin rektörlerinin uygulamayla ilgili açıklamaları ve yüksek burs veren bazı üniversiteler:
İŞE YERLEŞTİRİYORUZ
Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı): 156 lisans öğrencimiz var. Tamamı burslu. Bu yıl yüzde 10’u tam ve yüzde 50 burslu, kalanı yüzde 75 burslu alacağız. Üniversitemizi seçip ilk 500 içerisinden yerleşen öğrencinin hesabına yılda 8 ay 6 bin TL yatırıyoruz. 501-1.000 arasına 5 bin TL ödüyoruz. Derse devam etmezse burs askıya alınıyor. Sonraki dönem yine başlıyor. Not ortalaması 2.00’nin altına düşerse de kesiliyor. 2.00’ye çıktıktan sonraki dönemde, tekrar ödüyoruz. Gıda mühendisliği ile bitkisel üretim ve teknolojileri bölümlerini seçene yüzde 30 daha burs sağlıyoruz. Yani 6 bin alanın bursu, 7 bin 800 TL oluyor. Tam burslu bölümlere ilk 50 binden girenleri, Konya Şeker A.Ş. ve Anadolu Birlik Holding’in 44 şirketinde işe yerleştiriyoruz. Çok başarılı öğrencileri almayı hedefliyoruz.
TÜM BÖLÜMLER TAM BURSLU
Prof. Dr. Recep Şentürk (İbn Haldun Üniversitesi Rektörü): İlk öğrencilerimizi, 2017-2018 eğitim yılında aldık. 212 lisans öğrencimizin hepsi tam burslu. Bu yıl da tüm öğrenciler yüzde 100 burslu olacak. Lisans kontenjanımız, 75’i yabancı öğrenci olmak üzere 225. Tam burslu okuyacakların kalacak yer ve laptop ihtiyacını da karşılıyoruz. Ücret muafiyeti, İngilizce hazırlıkta 1+1, lisansta 4+1 yıl. Bu, çift anadal yapanlar için iki, yandaldakiler için bir yarıyıl daha uzatılıyor. Ayrıca ‘Yerleşme Özel Bursu’ ile her programa birinci sırada girene aylık 1.500, 2’nciye 1.250, 3’üncüye 1.000 TL; ‘Tercih Bursu’nda ilk 3 tercihten birine ya da ilk 7’den tümüne üniversitemizi yazıp yerleşene 1.000 TL veriyoruz. Bazı programlara, belirlenen ÖSYS puanları ile sıralamada girenler ‘Derece Bursu’ alıyor. Birden fazla burs kazanan sadece en yüksek olandan faydalanacak. Ödeme, öğrenci derslere devam ettiği ve disiplin cezası almadığı sürece 9 ay sürüyor. Akademik başarısızlık burs kaybına neden olmuyor.
ÖĞRENCİYE SEKİZ AY BOYUNCA 5 BİN TL
Hasan Kalyoncu Üniversitesi: İlk 100’e girenlere sekiz ay 5 bin TL veriliyor.
Lokman Hekim Üniversitesi: 1-500 arasına sekiz ay süreyle 5 bin TL ve ücretsiz yemek.
İstanbul Medipol Üniversitesi: İlk 100’e girene yedi ay 5 bin TL burs, ücretsiz yurt ve yemek.
Biruni Üniversitesi: TYT sıralamasına göre 1-100’de olup kendini seçene 4 bin TL, 101- 500 arasındakilere ise 2 bin TL sunuluyor.
Antalya Bilim Üniversitesi: TYT’de ilk 100’e girene eğitimi boyunca 2.150 TL, bir dönem yurtdışında eğitim ile yurt imkânı.
Çankaya Üniversitesi: İlk 250 arasından tam burslu programlara yerleşene dokuz ay 2 bin 500 TL.
İstanbul Aydın Üniversitesi: Tıp fakültesinin tam burslu programına ilk 1.000’den yerleşenlere 4 bin TL ve İngilizce hazırlık eğitimi.
İstanbul SAbahattin Zaim Üniversitesi: SAY ile EA puan türünde ilk 1.000’e girene ve SÖZ puan türlerinde ilk 100’de yer alana dokuz ay 3 bin TL.
KTO Karatay Üniversitesi: SAY ve EA’da ilk 100’e 8 ay 3 bin; SÖZ puanda 2 bin; DİL’e 1.500 TL.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi: İlk 100’e girip tam burslu kontenjana kayıt yaptıranlara dokuz ay 3 bin, ilk 500’e ise 2 bin 500 TL veriyor.
İstanbul Gelişim Üniversitesi: Dil puanı dışında diğerlerinde ilk 10’a girene 9 ay 2 bin 500 TL.
Kadir Has Üniversitesi: SAY, SÖZ, EA puan türlerinde ilk 100’e dokuz ay 2 bin 500 TL.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: Tam burslu programlara ilk 100’den yerleşene aylık 2 bin TL.
MEF Üniversitesi: İlk 100 içinde olup tam burslu programlara girenlere dokuz ay 1.200 TL.
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ DE DESTEK VERİYOR
Boğaziçi Üniversitesi: Eşit ağırlıkta ilk 15, sayısalda ilk 20, sözelde ilk 10, Dil’de (İngilizce) ilk 3’te olup, üniversiteye birinci tercihinden yerleşene 9 ay 400 TL, konaklama, yemek ve kitap bursu.
İstanbul Teknik Üniversitesi: Sayısalda ilk 50’de yer alarak İTÜ’yü birinci sırada yazıp yerleşenlere, 9 ay 2 bin 500 TL, dizüstü veya tablet bilgisayar, İTÜ ARI-TEKNOKENT’te şirket açma önceliği, ücretsiz yurt imkânı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Puan türlerinin herhangi birinde ilk 10’a girerek lisansa yerleşene, 9 ay 1.500 TL, ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar ve gidiş-dönüş uçak bileti dâhil olmak üzere bir defalık yurtdışında staj veya uluslararası değişim programlarında en az bir dönem okuma önceliği.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi: İlk 5 tercihinde yazıp, Dil’de ilk 200; diğer puan türlerinde ilk 1.000’de olup lisans programına kayıt yaptırırsa; 9 ay 1.250 TL ve dizüstü bilgisayar.
Abdullah Gül Üniversitesi: Bir bölüme ilk 100’de yerleştiyse 9 ay 2 bin; 1.000’deyse 1.500; 5 bindeyse 1.000 TL.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: Tıbba ilk 6 bin, diş hekimliği fakültesine ilk 9 bin; mühendislik fakültesine ilk 30 binden girene, hazırlık dâhil her yıl 9 ay 1.500 TL burs. (Ek puanlı yerleştirme başarı sırası hariç.)
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