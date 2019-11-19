Uzmanlardan ara tatil önerileri: Zihninizi de dinlendirin

18 milyona yakın öğrenci ve 957 bin öğretmen, ilk ara tatiline çıktı. 25 Kasım’da tekrar sınıflarda olacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatilde öğrencilerin dinlenmeleri, öğrenmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için 81 ilde yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle etkinlik programı hazırladı. 16 ana başlıktaki etkinliklerde geziden sanatsal etkinliklere, sportif faaliyetlerden araştırma ve gözleme kadar birçok alan yer alıyor. Bu sürede neler yapmalı? Ders çalışmalı mı? Ne kadar çalışmalı? ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, bu soruları yanıtladı. Tatili hem dinlenip hem de çalışarak geçirmek isteyenlere Doç. Dr. Sökmez’in önerileri şöyle:

TATİLİ TATİL GİBİ YAŞASIN

“Ek dersler, ödevler, kurslar derken tatilde derslerden ve derslerin stresinden uzaklaşamayan öğrenciler, yorgunluğu üzerlerinden atamadan tekrar derslere dönüyor. Sonuç kısa zamanda kazanım gibi görünse de uzun dönemde tükenmişlik, pişmanlık ve hayal kırıklığı olabiliyor. Sürdürülebilir başarının anahtarı, dinlenmek ve keyif almaktır. Almanlar hafta sonu maillerini bile kontrol etmez. Çalışkanlığı ve disiplinli olmasıyla ün salmış bu milletin hafta sonu hiç utanmaksızın tatil yapmasından çıkarılacak ders ne olabilir? Çocuklara çalışma günlerinde çalışmayı, tatil günlerinde ise hem bedenen hem de zihinsel olarak dinlenmeyi ve keyif almayı öğretebilirsek sadece başarılı bir gençlik değil, aynı zamanda mutlu bir toplum da yetiştirmiş oluruz.

ÇOK DEĞİL, NİTELİKLİ ÇALIŞMAK ÖNEMLİ

Keyif almak arabanızın deposundaki benzin gibidir. Arabanız ne kadar iyi olursa olsun, yani sahip olduğunuz donanım ne kadar iyi olursa olsun arabada benzin yoksa yol alamaz. Motoru dinlendirmeden ve benzin koymadan yol alamazsınız. Uzun soluklu eğitim yolunu başarıyla tamamlaması için de öğrencinin, arabasının benzin deposu dolu olmalı. Tatilde öğrencinin deposunu doldurabilmesi için ödev yapmak, çalışmak yerine, öğrencinin hem ailesi hem de arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirmesi gerekiyor. Siz kitap okumazsanız çocuğunuz da kitap okumaz. Özellikle ilköğretim öğrencilerine anne-babanın rol modeli olması çok önemli. Elinizde sık sık kitap gören çocuk, kendisi de kitaba merak duyar. Tıpkı bunun gibi, elinizde sürekli telefon gören çocuk da ona ilgi duyar. Çocuğunuzu bir konu da uyarmadan önce o davranışı sizin ne sıklıkla yaptığınızı dikkatlice gözden geçirin.”

SANAL ORTAMDA ETKİNLİKLER

- MEB tarafından hazırlanan faaliyetleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere ‘aratatil.meb.gov.tr’ internet adresinden görebilirsiniz. MEB’in 16 başlıkta hazırladığı ara tatil programı şöyle: Gezi, sağlık doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama, aile günü.

ÖĞRETMENLERE ÖDEV UYARISI

- Öğrencilere yapamayacaklarını bildiğiniz yüksek beklentili görevler vermeyin. Çünkü, onlar ödevleri yapamadıklarında suçluluk hissederken, aslında siz de bir yandan otoriterinizi kaybedersiniz. Ayrıca, ödevin zorluğu çok yüksek olursa akademik seviyesi düşük öğrenciler korku, kaygı ve endişeye kapılarak hem dersten hem de okuldan soğuyabilirler. Araştırmalar, 12 yaş altındaki çocukların ödev yerine 20 dakikalık kitap okumasının akademik başarıya daha çok etkisi olduğunu gösteriyor. İlköğretim öğrencilerini 3-4 kişilik gruplara bölüp aynı kitabı okuma ödevi vererek, dönem başladığında kitaptan bir bölümü rol-play (rol yapma) yaparak oynamaları istenirse öğrenciler hem okuma etkinliğini yerine getirmek zorunda kalır, hem de rol-play için birlikte hazırlanırken keyifli bir zaman geçirmiş olurlar.

RESİM YAPIN DANS EDİN

Prof. Dr. Ali Ekber Şahin (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü): Bu tatil, amacına uygun bir şekilde değerlendirildiğinde öğrencilerin gelişimlerine olumlu yansıyabilir. Liseliler hedeflediği üniversitenin ilgili bölümü ziyaret edip, mümkünse misafir olarak bir dersi izleme fırsatı yaratabilir. İlkokul öğrencileri de 24 Kasım’da öğretmenine vereceği küçük bir el işi hediye hazırlayabilir. Gün içi geziler her yaş grubu için eğlenceli ve öğretici olur. Öğrenciler ara tatilde YKS’ye ya da LGS’ye yönelik test çözme, tamamlayıcı dersler alma gereksinimi de duyabilir. Anne-babalar ise bu tatilin kendileri için değil çocukları için verildiğini unutmamalı. Bu nedenle çocuklarını yoracak uzun seyahatlerden kaçınmalı, yaşadıkları yakın çevredeki eğlenme ve öğrenme fırsatlarını değerlendirmeli. Öğrenciler kitap okuyabilir. Belediye ve halk kütüphanelerinden yararlanabilirler. Mümkünse ailece aynı kitabı okuyun ve okuduklarınızı birlikte değerlendirin. Motor becerilerini çizerek, resim yaparak, bir müzik aleti çalmayı öğrenerek, dans ederek, fotoğraf çekerek geliştirebilirler. Yaratıcı yazma çalışmalarına ağırlık verebilirler. Böylece zihin zinde kalır, öğrenme kaybı riski azalır.