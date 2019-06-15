Uzmanlar TYT’yi değerlendirdi: Türkçe’de çeldiriciler güçlüydü, matematikte yorum gerekiyordu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan TYT tamamlandı. Uzmanlar Türkçe’de benzer şıklara sahip soruların fazla oluğunu belirtirken; matematikte ise yorum becerilerinin öne çıktığını söylüyor. Fen bilimleri ve sosyal bilimlerde ortalama performansa sahip bir adayın zorlanmayacağını vurguluyorlar.

İşte eğitim kurumlarından TYT 2019 için test test yorumlar:

MEKTEBİM OKULLARI

GEÇEN YILA GÖRE ZOR

TÜRKÇE: Türkçe soruları konusunda öğrencilerden gelen dönüşler sınavın geçen yıla göre zor ve vakit alıcı nitelikte olduğu yönünde. Türkçe soruları önceki yıllardaki gibi okuduğunu anlama ve yorumlama ağırlıklı. Soru dağılımında da geçen yılki anlam ve dilbilgisi dağılımının aynı olduğu gözlemlendi. Temel bilgileri kullanmaya dayalı dil bilgisi, ses, yazım ve noktalama soruları da geçen yıllardaki oranda çıktı. Öğrenciler paragraf sorularının uzun, çeldiricilerinin güçlü nitelikte olduğunu belirtti. Sınav MEB kazanımlarına uygun.

MÜFREDATA UYGUN

MATEMATİK: MEB müfredatına uygun. Bilgi ölçmekten ziyade bilgiyi kullanarak yorum ve analiz becerilerini değerlendiriyor. Uzun paragraflı, okuma becerisi, problem çözme becerisine yönelik sorulara ve 9 ve10’uncu sınıf konularına ağırlıklı olarak yer verildiği görülüyor.

KONU DAĞILIMI HOMOJEN

SOSYAL BİLİMLER: Tarih sorular müfredata uygun. İyi bir hazırlık süreci geçiren öğrencilerin zorlanmayacağını, düzenli çalışan her öğrencinin yapabileceği orta düzeyde zorluğu olan bilgi içerikli sorular. Coğrafya soruları müfredata uygun, orta ve kolay düzeyde yapılabilir sorular oluşan bir sınav. Felsefe de müfredata uygun. Bir önceki sınava benzer. Geçmiş yıllardaki sınavlara paralel sorular sorulmuş. Öğrenciler rahatlıkla cevaplamışlardır. Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları MEB müfredatı ve bu sene ilk kez yayınlanan kazanım listesine uygun, konu dağılımı homojen.

DÜZENLİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİ YAPAR

FEN BİLİMLERİ: 2019 TYT sınavına giren öğrencilerimizden aldığımız yorumlara göre, fizik soruları son yıllarda yapılan sınavlara benzer tarzda, lise müfredatına uygun, günlük hayatımızda fiziğin yerini ve önemini vurgulayan nitelikte. Kimya sınavı kolay sorulardan oluşuyor. Biyolojide soruları öğrencilerden gelen bilgiler, sınavın kolay olduğu, düzenli çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluştuğu yönünde.

UĞUR OKULLARI UZMANLARI

SORULAR HAYATLA İLİŞKİLİ

MATEMATİK: Sorular bir önceki yılla benzer. Çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlandı. İşlem ağırlıklı soru yok. Paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli okunması gerekiyor. Sorular okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme ve matematiksel olarak ifade etmeye yönelik. Geometri sorularında sorunun çözümü için gereken formüller soruda verilmiş olup gerçek hayatla ilişkilendirilmiş. Sorular, düşünme becerisini ölçer niteliktedir.

ZAMAN KAYBETTİRDİ

TÜRKÇE: Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerine. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 12 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından geldi. TYT’deki dil bilgisi soruları 2018’de olduğu gibi aynı soruda birden çok bilgiyi yoklamak üzere oluşturuldu. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların çözülebilirliğini artıracak fakat paragraf sorularının uzunluğu öğrencilerin zaman kaybına neden olmuş gibi görünüyor. Dil bilgisi soruları da öğrenciye zaman kaybettirmiş olabilir ancak zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular değil.

MÜFREDATLA UYUMLU

FEN BİLİMLERİ: Fizik sorularında müfredat dışı bir soru olmadığı, temel bilgiler üzerinden okuduğunu anlamaya yönelik bir sınav olduğu görülüyor. Sorular işlemden uzak tutulan daha çok öğrenciyi yoruma yönlendiren yargılar üzerine kurulu. Sorular 2018 TYT sınavında olduğu gibi 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından. 9’uncu sınıf müfredatından 4, 10’uncu sınıftan 3 soru var. Kimyada sorular beklenildiği gibi 9 ve 10’uncu sınıf müfredatını içeriyor. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde olduğu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ettiler. Konu dağılımları belli periyotları içerecek şekilde hazırlanmıştır. Fen Bilimleri testinde yer alan Biyoloji sorularının müfredat kazanımlarıyla uyumlu olduğu görüldü. Sorular 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından eşit sayıda geldi. Sorular nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun, beklenilen düzeyde.

DÜZENLİ ÇALIŞAN YAPAR

SOSYAL BİLİMLER: Coğrafya sorularının ortak müfredatı kapsadığı görülüyor. Sorular 9 ve 10’uncu sınıf kazanım ve konularını kapsayacak şekilde dağıtıldı. 9. sınıf kazanımlarından 2 adet, 10. sınıf kazanımlarından 3 adet soru yöneltildi. Sınav kapsamı, MEB’in 2019 YKS kapsamıyla ilgili yaptığı kazanım sadeleştirme açıklamasıyla da örtüşüyor. Düzenli olarak çalışan, harita okur-yazarlığı iyi olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği soruları içeriyor. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru da bulunmuyor. Tarih soruları müfredata uygun. Ağırlıklı olarak öğrencinin yorum gücünü ölçüyor. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanıldı. Tarihte temel kavramları doğru yorumlayabilme, neden sonuç ilişkisi kurma, tarihi sözlerden yararlanarak analiz yapabilme yetisi ölçüldü. 5 tarih sorusu değerlendirildiğinde; 1 tane İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, 1 tane Osmanlı Tarihi, 1 tane Türk-İslam Tarihi ve 2 tane TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersiyle ilgili soru geldi. Osmanlı Tarihi ile ilgili olan Divan-ı Hümayun sorusu diğer sorulara göre daha fazla bilgi düzeyini ölçecek nitelik taşıyor. İnkılap Tarihi’nden gelen 1 soru bilgiye dayalı yorum sorusu. Sınav, konulara hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayan ve akıl yürüten öğrencilerin yapabileceği nitelikte olup orta düzey zorluk seviyesine sahip. Felsefe TYT soruları 11’inci sınıf MEB Felsefe müfredatı kapsamındaki konulara uygun. Sorular, öğrencinin paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yönelik. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak yorum yapıp, akıl yürütmeyi gerektiren bir sınav. Zorluk düzeyi önceki yıllardaki TYT sınavlarıyla benzer seviyede olup beklenildiği gibi. 2019 Din Kültürü TYT soruları MEB Din Kültürü müfredatı kapsamındaki konulara uygun. Bir tane doğrudan kavram sorusu olup diğer sorular, yorum gücünü ölçmeye yönelik. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır. Zorluk düzeyi önceki yıllardaki TYT sınavlarıyla benzer seviyede olup beklenildiği gibi.

MEF OKULLARI

TÜRKÇE’DE SÜRPRİZ YOK

TÜRKÇE: Sorular okulumuz öğrencilerini arayarak değerlendirdiğimizde ınavın bütününde Türkçeyi kullanma gücüne ve analize bağlı sorular sorulduğunu gözlemledik. Bu seneki sınavda sürpriz diyebileceğimiz herhangi bir soru tipi yok. Her yıl olduğu gibi ağırlıklı olarak sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam sorularına yer verildi. Dilbilgisi soruları beklenen sayıda ve zorluk derecesinde. Dil bilgisi sorularına baktığımızda ses bilgisi, cümlenin öğeleri, eylemsiler, noktalama işaretleri, yazım kuralları, cümlenin ögeleri, sözcük türleri ve karma dil bilgisi olmak üzere soruları öne çıkıyor. Bu sene geçen sene olduğu gibi anlatım bozukluğu konusundan soru çıkmamış. Dil bilgisi sorularının geneli geçen sene olduğu gibi öğrenciyi zorlamayacak sorulardan oluşuyor. Görüştüğümüz öğrenciler anlam sorularının uzun olmadığını ancak birkaç sorunun çeldiricilerinin güçlü olması nedeniyle zamanlama noktasında zorlandıklarını belirtti

PROBLEMLERDE ZORLANDILAR

MATEMATİK: Sorular, MEB müfredatına uyumlu, kazanımları tarayacak şekilde. Öğrencilerimiz; okuma, anlama ve yorumlama konusunda sorunu olmayan öğrencilerimizin yapabileceği düzeyde bir sınav olduğunu söyledi. Özellikle matematikte olasılık, problemler ve geometride katlama, özel üçgen- dörtgen konularına ait sorularda zorlandıklarını belittiler.

GEÇMİŞ YILLARDA BENZER SORU DAĞILIMI

FEN BİLİMLERİ: Fizik soruları, konu anlatımlarına ve sene içerisinde yapmış olduğumuz TYT sınavlarına paralellik gösteriyor. Sınav sorularının konu başlıkları özkütlenin hacim ve kütle ile ilişkisi, ısı ve genleşme arasındaki ilişki, hız ve sürat arasındaki ilişki, yapılan iş sonucu gücün hesaplanması, optikten ışık akısı ve renkler, elektrik akımından lambalarda parlaklık şeklinde. Konu dağılımı ve çıkan sorular geçen seneler ile paralellik gösteriyor. Kimyada öğrencimizle yapılan görüşmeler sonucunda aldığımız geri dönüşler ışığında soruların dağılımı geçmiş yıllarla benzerlik gösteriyor. Yayınlanan müfredat taslağına uygun sorular soruldu. Soruları çözerken öğrencilerimiz zorlanmadıklarını ifade etti. Biyoloji soruları bilgi ağırlıklı sorular olup, akademik olarak belirli bir donanıma sahip öğrencilerin cevaplayabileceği nitelikte.

COĞRAFYA SORULARI BİLGİ AĞIRLIKLI

SOSYAL BİLİMLER: Coğrafya soruları bilgi ağırlıklı. 9 ve 10’uncu sınıf konularını kapsıyor. Zorluk derecesi orta dereceli sorulardan oluşuyor. Harita üzerinde dağılış ilkesinin sorgulandığı, dünya haritası üzerinde ülkeler ve bölgelerin yerini bilmenin ve harita okuryazarlılığının önemi bu sınavda bir kez daha karşımıza çıkıyor. Tarihte soruların dağılımı geçmiş yıllarla benzerlik gösteriyor. Bu yıl da 9’uncu sınıf ünite konuları içerisinde yer alan 2 soru bulunuyor. Felsefe alanına ilişkin öğrencilerle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda soru dağılımları MEB müfredatında yer alan kazanımlar doğrultusunda.

DOĞA KOLEJİ

PARAGRAF SORULARI ORTA DÜZEYDE

TÜRKÇE: Soruların 28’i anlama ve yorumlamayla ilgili sorulurken 12 soru ise dil bilgisinden. Dil bilgisi sorularının bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi bir soruda birden çok kazanımı ölçmeye yönelik. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların zorluk derecesi orta düzeyde ve soruların çeldiricileri kuvvetli. Bu yönüyle paragraf soruları öğrencileri zorladı. Anlatım bozukluğu, cümle çeşitleri ve fiilde çatı konularından soru gelmediği geribildirimini aldık. Paragraf soruları geçen yıla benzerdi. Öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin bu sınavda başarıları üzerinde etkili olabileceğini yorumuna varılabili

GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİRİLMİŞ SORULAR

MATEMATİK: Sorular için geçen yılla paralellik gösteriyor. Soruların neredeyse tamamı günlük hayatla ilişkilendirilmiş, modellenmiş olarak karşımıza çıktı. Öğrencilerimiz problemler için hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de yorum yeteneklerini değerlendiren sorular olduğunu; fakat çözümlerin kısa olduğunu belirtti. Bunun sonucunda zaman yönetiminde sıkıntı yaşadıklarını söylediler.

YORUM, AKIL YÜRÜTME VE ANALİZ GEREKİYOR

SOSYAL BİLİMLER: Tarih soruları orta zorluk düzeyinde. Sorular MEB’in açıkladığı gibi geçen yılın 9, 10 ve 11’inci sınıf konu ve kazanımlarına dengeli olarak dağıtılmış. Ancak, bu yılın tarih sorularının sınava iyi bir hazırlık yapılmasını gerekli kıldığını söyleyebiliriz. Çünkü paragraftan edinilen bilgilerle çözülebilen sorular yerine kavram bilgisini ölçmeye yönelik sorular vardı. Coğrafya’da sorular TYT kazanımlarını kapsayacak şekilde hazırlanmış. Genel itibari ile verilen temel bilgilerin ve Dünya haritası kullanılarak, yorumlama becerisi ile birlikte yapılabilecek rahat bir sınav. Felsefede sorular uzun paragraflar halinde. Yorum, akıl yürütme ve analiz gerektiriyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları ise öğrencilerin bilgisini, algı ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte.

FEN BİLİMLERİ: Fizikte gündelik hayatın içinden, hikayeleştirilerek kurgulanmış ve temel bilgilerle çözebileceği sorular vardı.9 ve 10’uncu.sınıf müfredatı kazanımlarının dengeli olarak ölçüldüğü fizik sorularının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Sorular rahatlıkla çözülebilecek düzeyde. Kimya soruları 9. ve 10. Sınıf müfredatından geldi. ÖSYM’nin sınav öncesi açıkladığı kazanımlarla bire bir uyuştuğu söylenebilir. Sınav öncesinde beklediğimiz gibi kimya sorularında öğrencilerimiz bir sürpriz ile karşılaşılmadı. Sorular netti, öğrencilerin anlamakta zorlanmayacağı tarzda. ÖSYM bu yıl da kısa ve yalın soru kalıplarını kullandı. Biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk düzeyi bakımından soruların dağılımlarının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Geçen yıl uygulanan TYT’de yer alan sorularla kıyaslandığında soruların temel biyoloji konularında iyi olan öğrenciler için daha kolay yapılabilir düzeyde olduğu görüldü. Biyoloji sorularının daha çok doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçmeye dayalı olduğu düşünülüyor.

NESİBE AYDIN OKULLARI

MANTIKSAL ÇIKARIM İSTENDİ

MATEMATİK: Geçen sene olduğu gibi müfredat dışı soru yok. Bilgiyi yorumlama, analiz ve mantıksal çıkarıma dayalı sorulardan oluştu. Soru tipini ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, matematiksel kavramları üzerinde düşünerek öğrenmiş, temel problem çözme tekniklerini iyi hazmetmiş ve okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olduğu bir sınav gerçekleşti. Matematik ve geometri soruları çok zor olmamakla beraber uzun metinli ve kurgulu sorulardan oluştuğu için zaman problemi yaşandı. Bu sınavın geçen seneki TYT sınavından daha kolay olduğu da tespit edildi. Bu sıralama sınavında stratejik davranan, turlama tekniğini kullanarak zor sorulara takılmayıp tüm sorulara bakabilen öğrencilerin başarılı olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca Matematik Zümresi olarak öğrencilerden gelen dönütler doğrultusunda, 2019 TYT Matematik sorularından “ x,y,z pozitif tam sayılar olmak üzere x-z/y=x için, …..” şeklinde başlayan sorunun hatalı olduğu kanaatine varıldı.

FİZİK BELİRLEYİCİ NİTELİKTE

FEN BİLİMLERİ: 2019 TYT Fizik soruları beklendiği gibi müfredat sınırları içinden (9 ve 10.sınıf Fizik dersi) seçilmiş. Yalnız soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Dalgalar, Dinamik, Basınç, Kaldırma Kuvveti…) soru yer alamamış. Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurulmuş. Öğrencilerden alınan bilgilere göre sorularda bilimsel herhangi bir çelişki bulunmuyor. Sınavın fen bilimleri bölümünde, fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin ediliyor.

Önceki yıllarda yapılmış TYT sınavları analiz edildiğinde kimya sorularının yoruma dayalı, ezberden uzak, kazanımlar doğrultusunda temel bilgileri ölçen bir sınav olduğu görüldü. 2019 TYT sınavı bilgiyi yorumlama ve mantıksal çıkarıma dayalı MEB'in 26 Ekim’de yayınladığı kazanımlarla örtüşen bir sınav niteliğinde. Sınav genel olarak orta zorlukta birkaç tane de ayırt edici sorudan oluşuyor. Sınavın niteliğinin 2018 TYT sınavına göre biraz daha seçici ve bilgiye dayalı olduğu gözlendi.

Biyoloji sorularının öğrencilerimizi çok zorlamadığı tespit edildi. Ancak, özellikle Matematik ve Türkçe’de zaman harcayan TM öğrencilerinin bazıları Biyolojiye geçemedi. Sınav, 9 ve 10'uncu sınıf konularını içeren temel bilgileri ölçen sorulardan oluştu. 9 ve 10'uncu sınıf müfredatının hemen hemen her ünitesinden 1 soru soruldu.

ORTA SEVİYENİN ÜSTÜNDE ZORDU

TÜRKÇE: Dil bilgisi sorularının çok zor olmadığı; anlatım bozukluğu, sözcüğün yapısı ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav oldu. Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların, birkaç orta düzey soru dışında üst düzey zorlukta olduğu, bu nedenle öğrencilerin zaman sorunu yaşadığı saptanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyenin biraz üstünde zorluğa sahip olduğu tespit edildi. Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının daha belirleyici öneme sahip olduğu bir kez daha vurgulandı.

GRAFİK OKUYABİLEN KAZANIR

SOSYAL BİLİMLER: Bu yıl tarih branşında sorular son kez eski müfredata uygun olarak hazırlandı. Önümüzdeki yıldan itibaren aşamalı olarak sorular öğrencilerimizin gördüğü yeni müfredat konularıyla güncellenecektir.

TYT Tarih branşında sorular bu yıl da, daha önceki yıllarda olduğu gibi; Tarih dersi ile ilgili kavramlardan yola çıkarak, müfredata uygun, Türkçeyi kullanma gücünü ölçen, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmayı esas alan, genel olarak yoruma dayalı soru tiplerinden oluşmuştur. Yalnızca bir sorunun bilgiye dayalı olduğu görüldü.

Coğrafya alanındaki soruların, temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik olduğu tespit edildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca konuları ezberlemek yerine mantığını kavrayarak, bir konuda öğrendikleri bilgileri diğer konularda da kullanıp yorumlayabilen, tablo ve grafikleri okumayı öğrenen adayların 2019 TYT’de zorlanmadıkları görüldü.

Coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran dağılış prensibinin ön plana çıktığı bir sınav oldu. Sınavda 9 ve 10. sınıf coğrafya müfredatı esas alındı, sorular bilgiyi kullanmaya gereksinim duyacak şekilde hazırlandı.

Bölge kavramı içinde, Ortadoğu Coğrafyası’nı tarayan eleyici nitelikte bir soru soruldu. Ancak genel itibariyle 2019 TYT Coğrafya soruları müfredatı tam anlamıyla tarayamamış, 9 ve 10'uncu Sınıfın temel coğrafya konularından birçoğuna yer verilmedi.

2019 TYT felsefe sorularının niteliğine bakıldığında müfredat dışı soru olmadığı, önceki yıllarda olduğu gibi bilgi ve bilginin yorumlanmasını gerektiren sorulardan oluştuğu gözlemlendi. Yeterli kavram bilgisine sahip olan ve okuduğunu yorumlamada başarılı olan öğrencilerin soruları yanıtlamakta güçlük çekmedikleri, bilgi eksiği olan öğrencilerin ise doğrudan bilgi gerektiren sorular yanında, bilgiyi yorumlamayı gerektiren soruları çözmekte zorlandıkları görüldü. Felsefe sorularında yer alan paragrafların ve soru köklerinin açık, anlaşılır olduğu, herhangi bir tutarsızlık içermediği söylenebilir.

Din kültürü ve ahlak bilgisi alanı yenilenen sınav sisteminde yine yeni soru tarzlarıyla karşımıza çıkacaktır. ÖSYM ‘‘yeni soru’’ modelini öğrencilerin bilgilerini aktif kullandıkları muhakeme yeteneği ile çözmesini beklemekte olup sadece bilgi içeren sorulardan uzak durdu. Bunun yanında öğrencilerin dini kavram ve kelimeleri bilmesinin önemi de bir kez daha görüldü. Geçen yıla oranla aynı paralellikte ve MSÜ 2019’a göre daha kolay olduğu, soruların bilginin yorumlanmasına yönelik hazırlandığı tespit edilmiş ve öğrencilerden de muhakeme yetenekleriyle çözmeleri istendi.

Öğrenciler; Allah’ın sıfatları, Hz. Muhammed’in sıfatları ve özellikleri, ibadetlerden zekât, bir de kavramlardan riyâ yani gösteriş başlığı altındaki beş sorudan iki tanesinde (Allah’ın Sıfatları ve Zekât) zorlanmış olup diğer soruların paragraf ağırlıklı yorum olduğunu ifade etmişlerdir.

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI

ÇOK YAKIN ŞIKLI SORULAR

Türkçe: Soruların 29’u anlam bilgisi, 11’i dil bilgisi konularını ölçmüş. Paragraf yorumu sorularında metinler genel olarak kısa tutulmuş. Kısa metinlerin yoğun anlatımı ise öğrencilerin zaman sorunu yaşamasına neden olmuş. Paragraf sorularında dikkat çeken önemli bir konu ise pek çok soruda seçeneklerin çok yakın hazırlanması. Bu durum, okuma alışkanlığı kazanmış öğrencilerin bile işini zaman zaman şansa bırakmasına yol açtı. Çok yakın seçeneklerle hazırlanan soruların ölçücülüğü tartışılmalı. Dil bilgisi konularını ölçen sorular, müfredat dışına taşmamakla beraber birkaç soru ayırt edici zorlukta. Anlaşıldığı kadarıyla 2019 TYT’de Türkçe testindeki başarı, öğrencilerin genel sıralamasında belirleyici olacak.

GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLİ

Matematik: Sorular MEB’in açıkladığı öğretim programına uygun bir içerikle hazırlanmış. Öğrencinin temel matematiksel düşünce becerilerini ölçen, bilgiden ve işlemden daha çok yorum yapmaya dayalı, günlük hayat ile ilişkilendirilmiş bir formata sahip. Geçen yıla göre açık ve anlaşılır bir dil kullanılmış. Geometri soruları; geçen yılla benzerlik gösteriyor. Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Günlük hayatla birleştirilerek geometrik yoruma dayalı, işlemi fazla olmayan sorular sorulmuş. Çalışan ve dikkatli bir öğrencinin çözebileceği nitelikte soruların olduğunu söyleyebiliriz.

ORTALAMA BİR ÖĞRENCİ YAPABİLİR

Fen bilimleri: Günlük hayata dair temel kavramları irdeleyen ve müfredat dahilinde açık, anlaşılır sorulardan oluşmuş. 2 optik, 1 genleşme, 1 hareket, 1 elektrik, 1 madde ve özellikleri 1 de iş güç enerji konusundan soru geldi. Konuyu ana hatlarıyla bilip, günlük yaşama uyarlayabilen öğrencilerin yapabileceği nitelikte. Kimyada müfredat dışında herhangi bir soru yok. Soruların zorluk derecesi fazla değil. Dikkatli bir öğrenci rahatlıkla çözebilir. Biyoloji sorularında, geçen yılki TYT’de olduğu gibi 9 ve10’uncu sınıf ünitelerine ait bilgiler sorgulanıyor. Biyoloji soruları müfredata uygun, beklediğimiz içerik ve öngörülen zorluk derecesinde. Konu eksiği olmayan, ortalama bir öğrencinin biyoloji sorularını çözerken de zorlanmaz.

MÜFREDATA UYGUN

Sosyal bilimler: Tarihte sorular beklendiği gibi müfredata uygun. Genel olarak öğrencilerin zorlanmadığını söyleyebiliriz. Coğrafyada ise müfredata uygun, orta ve kolay düzeyde yapılabilir sorular sorulmuş. Daha önceki sınavlara benzer. Çalışan öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuş. Felsefe müfredata uygun. Soruların zorluk derecesi orta düzeyde ve kolay. Bir önceki sınav gibi. Genel olarak yapılabilir nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.

KÜLTÜR EĞİTİM KURUMLARI:

ORTA DÜZEYDE

Türkçe: Sınavda Türkçe soruları beklenen tarzdaydı. Her zaman olduğu gibi anlam soruları yine ağırlıktaydı. Soru kalıpları standarttı. Soruların zorluk derecesi genel olarak orta düzeyde olmakla birlikte çeldirici seçeneklerin yoğunlukta olduğu birkaç sorunun da yönetildiğini gördük. Dil bilgisi soruları kısmen de olsa zorlaştırılmıştı. Sorular, ÖSYM’nin konu dağılım kriterlerine ve müfredata uygun bir şekilde hazırlanmıştı.

SORULAR HİKAYELEŞTİRİLMİŞ

Matematik: Soruların neredeyse tamamı hikâyeleştirilmiş, yeni nesil sorulardan oluşuyor. Soruların yorumlanması ve çözümü öğrenci acısından çok zaman alabilir. Bu nedenle bazı öğrenciler süre sıkıntısı çekebilir. Sorular 65 - 70 dakikada cevaplandırılabilecek nitelikte. Her şeye rağmen zayıf öğrencilerin yapabileceği 5-6 soru bulunuyor. Bu yıl TYT de yine matematik testinin belirleyici olacak. Ayrıca bir soruda da sıkıntı olabileceğini düşünüyoruz. Sorular MEB müfredatına ve kazanımlara uygundu.

YENİ NESİL SORULAR

Fen bilimleri: Fizik soruları genel olarak geçen yıllara benzer Sorular genel itibariyle kolay. Optik konusunda seçici bir soru bulunuyor. Sorular son 4-5 yıldan beri yöneltilen yeni nesil soru tarzındaydı. MEB kazanımlarına uygun, bilgi ve muhakeme ağırlıktaydı. Beklendiği gibi 9 ve 10’uncu sınıf müfredatını kapsıyordu. Kimya soruları müfredat ve kazanımlara uygun. Soru stili önceki yıllarda sorulan sorular gibi. Sorular bilgi ve yoruma dayalı. Düzenli çalışan bir öğrencinin rahatlıkla cevaplayabileceği gibi. Son yılların en kolay sorulan kimya sorularının olduğu bir sınav yaşadık. Biyolojide ise sorular müfredat ve kazanım dağılımına paralel. Sorular kolay ve orta seviyede olmasına rağmen seçeneklerdeki çeldiriciler güçlüydü.

MÜFREDATA UYGUN

Sosyal bilimler: Tarih soruları aday beklentilerine uygun. Sorular genelde kolay, anlaşılır ve orta seviyede . ÖSYM’nin önceki yıllardaki soruları ile uyumlu. Sorular net ve açık bir şekilde sorulmul. Düzenli hazırlık yapan adayların zorlanmayacağı bir test. Coğrafya sorularının genel olarak basit, anlaşılır. Adaylara yöneltildiğini ve adayı zorlayabilecek herhangi bir soruyla karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Nüfus ve doğal afetlerle ilgili soruların çıktığını gözlemledik. Coğrafyanın alt bilim dallarıyla ilgili kavram haritasına yer verilmiş. Dünya haritası üzerinde iklim-bitki örtüsünü sorgulayan sorunun bilgiye dayalı olduğunu söyleyebiliriz. Soruların müfredata uygun ve geçmiş yıllardaki ÖSYM sorularına benzer sorular olduğunu gözlemledik. Tartışmaya açık ve belirsizlik içeren sorulara rastlamadık. Felsefedeyse müfredat dışı bir soruya rastlamadık. Geçmiş yıllara göre felsefe sorularının yorum ağırlıklı, orta düzeyde zorluk derecesine sahip.