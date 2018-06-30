Uzmanlar TYT sorularını değerlendirdi: Matematik yoruma dayalı (YKS soru yorumları)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Bu yıl ilk defa uygulanan sınavda çıkacak soruların nasıl olacağı merak ediliyordu. Sınavdan çıkan öğrencilerden aldıkları bilgilerle TYT’yi değerlendiren uzmanlara göre, Türkçe’de dil bilgisi soruları arttı. Matematik soruları işlem ağırlıklı değil, yoruma dayalı. TYT müfredata uygun ancak tarih ve felsefeden 9, 10 ve 11’inci sınıf konularından soru geldi.

UĞUR OKULLARI UZMANLARI:

Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt: TYT soruları ÖSYM formatına ve müfredata uygun. Sadece tarihten 2 soru ve felsefe sorularının tümü 11’inci sınıf müfredatından çıktı, diğer derslerin soruları 9 ve 10’uncu sınıftan geldi. Matematik ve geometri testinde sorular hikayeleştirilerek temel bilgi sorgulandı; öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp basit matematik ve geometri bilgisiyle yorumlaması istendi. Türkçe önceki yıllarda olduğu gibi paragraf ve parçayı okuma, anlama ve yorumlama üzerine kuruldu. Sosyal bilimlerde tüm bölümlerden orta kolaylıkta sorular vardı, felsefe soruları ise daha zorlayıcıydı. Fen testi ise geçen yıl olduğu gibi soruların orta seviyede zor, temel bilgileri sorgulayacak şekilde olduğunu söyleyebiliriz.

Matematik Bölüm Başkanı Nilda Kiraz: Matematik sorularI çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış. İşlem ağırlıklı soru yok. Sorular okuduğunu anlayabilme, akıl yürütme ve matematiksel olarak ifade etmeye yönelik. Geometride sorunun çözümü için gereken formüller verilerek gerçek hayatla ilişkilendirilmiş.

Türkçe Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu: Türkçe’de sorular ağırlıklı olarak yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerine. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 13 soru dil bilgisiyken geriye kalanlar paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam konularından. TYT’deki dil bilgisi sorularında geçmiş yıllara göre artış görülmesi bu yılki Türkçe sorularındaki değişiklik olarak söylenebilir. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların çözülebilirliğini artırıyor. Bu sorular daha çok bilimsel metinlerden seçilmiş gibi görülüyor. Dil bilgisi soruları da öğrenciye zaman kaybettirmiş olabilir ancak zor olarak nitelendirilecek tarzda değil.

Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay: Sorular müfredata uygun ve son yıllarda olduğu gibi yorum ağırlıklı. Öğrencilerimizin bu sorularda çok zorlanmayacağını düşünmemize rağmen bu tarz sorular dikkat hatalarına açıktır. Fizik soruları kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. Soru sayısı önceki yıllara göre az olduğundan 9 ve 10’uncu sınıftaki bazı kazanımlara yer verilmemiş. Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre 9’uncu sınıf müfredatından 3, 10’uncu sınıf müfredatından 4 tane soru gelmiş.

Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil: Sorular ÖSYM formatına uygun. Kimya soruları beklenildiği gibi 9 ve 10’uncu sınıf müfredatını içeriyor. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde olduğu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ettiler. Konu dağılımları belli periyotları içerecek şekilde hazırlanmış. Öğrencilerimizin TYT’de bir zorlukla karşılaşmadıklarını düşünüyorum.

Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç Casim: Biyoloji soruları müfredat kazanımlarıyla uyumlu. Sorular 9 ve 10’uncu sınıf konularından gelmiş. Zorluk derecesi beklendiği üzere orta seviyede.

Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler: Coğrafya sorularının ortak müfredatı kapsadığı görülüyor. Sorular 9 ve 10’uncu sınıf konularını kapsayacak şekilde dağıtılmış. Coğrafyanın çözüm ortalaması oldukça yüksek olacaktır ve ayrıca tartışmalı herhangi bir soru da bulunmadığı anlaşılıyor.

Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün: Tarih soruları müfredata uygun. Öğrencinin yorum gücünü ölçen sorular ön plana çıkarılmış. Harita yorumlama, tarihi anekdotlarla bilgiyi kullanma gücü ve yorum yapma yeteneği ölçülmüş. Özellikle TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersine ait sorular bilgi ağırlıklı gelmiş. Sorular açık, net ve anlaşılır bir dille yazılmış. Sınav bilen ve bilmeyen öğrencileri ayırt etme amacına yönelik hazırlanmış. Konuyu bilen ve soru kökünü dikkatli okuyan öğrencilerin yapacağı bir sınav. Zorluk derecesi orta düzeyde.

Felsefe Bölüm Başkanı Gülay Ataç: Sorular11’inci sınıf Milli Eğitim Bakanlığı felsefe müfredatı kapsamındaki konulara uygun. Soruların uzun paragraflı olduğu, dolaylı anlatım dili kullanıldığı, bilgiye dayalı yorum yapmayı gerektirdiği ve bir sorunun da doğrudan felsefi akım adını sorguladığı belirtiliyor öğrenciler tarafından. Genel anlamda, felsefe sorularının orta derecede zor olduğu görülüyor.

ZAMAN ALICI SORULAR ÇIKTI

DOĞA KOLEJİ UZMANLARI:

Akademik Direktörü Salih Zeki Akbay: Bugün itibariyle kendine has bir sınav yaşandı. Sosyal ve fen bilimleri testi beklendiği gibi öğrencileri çok zorlamazken Türkçe ve temel matematik testinin, sınavın oluşturulma mantığına uygun olarak daha seçici sorulardan oluştuğu görüldü.

Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz: ÖSYM’nin yayınladığı örneklerden daha zor ve zaman alıcı soru tipleri vardı. Öğrencilerimiz müfredat dışı ve hatalı sorunun olmadığını belirtti. Matematikte klasik soru yoktu, sayısal yetenek gerektiren ve okuduğunu yorumlamaya dayalı sorular vardı. 10-12 tane rutin olmayan problem sorusu çıktı. Geometride 11 soru yer aldı, hiçbiri klasik değildi, nitelikliydi. Formülleri verilip cevapları istenen sorular vardı.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Eda Dağdelen: Türkçe testinde 30 anlama dayalı, 10 dil bilgisi sorusu geldi. Paragraf soruları ALES formatında çıktı. Dil bilgisi soruları kolayca yanıtlanabilecek nitelikteydi. Anlatım bozukluğu, cümle türleri ve fiilde çatı konularından soru gelmedi. Önceki yıllarda karma dil bilgisi soruları daha fazlaydı, bu yıl dil bilgisi sorularında bir soru içerisinde en fazla iki kazanım ölçülmüştü. Paragraf soruları ortalama uzunlukta ve alışılmış düzeydeydi. Bir paragraf öncülünden üç dört soru soruldu bu da ÖSYM’nin okuduğunu anlama ve zihinde tutma gücüne ağırlık vermeye başladığını gösteriyor. Genel olarak soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi. Sorular son 10 yılın sorularıyla paraleldi, müfredat dışı bir soru yoktu.

Fizik Bölüm Başkanı İlhan Bulut: Genel anlamda yoruma dayalı bir sınav, beklenmedik ya da kazanım dışı soru yok. Yayınlanan örnek TYT sorularına göre daha kolaydı.

Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken: Beklendiği gibi kolay ve çabuk anlaşılır tarzda sorular çıktı kimyada. Beklenmedik soru tipi gelmedi. Genel kimya bilgisine sahip öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği tarzdaydı. Öğrencilerden gelen bilgilere göre, TYT kimya sorularında verilen açıklamaların neredeyse soruların cevabını verecek nitelikte olması, YGS’ye göre daha kolay bir sınav olduğunu gösteriyor.

Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz: Biyolojide hatasız ve müfredata uygun, zorluk bakımından dağılımlarının bir soru dışında zorlayıcı olmadığı söylenebilir. Soruların bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken bir kısmı yoruma dayalı. Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre, sınav soruları 9 ve 10’uncu sınıf Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun.

Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek: Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, bu yılki TYT soruları beklendiği gibi zor değildi. Geçen yıllardaki YGS soru tipinde geldi. Müfredat dışı soru yok. Az soru olduğu için bazı kazanımlar birleştirilmiş. Anlaşıldığı kadarıyla bu yılki sınavda hatalı soru yok, cevaplar oldukça net. Bu yılki sınavda, daha önceki yıllarda çok sık sorulmayan harita sorusu yer aldı. Fakat çok zor bir soru değildi. Tarihten 5 soru 9, 10 ve 11’inci sınıf konularından gelmiş.

Coğrafya Bölüm Başkanı Burcu Bıyık Sarısözen: Coğrafya testi 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından. ÖSYM tarafından daha önce yayınlanan TYT formatını kapsayacak şekilde hazırlanmış ve müfredat dışı soru yok. Verilen bilgilerle, yorum yaparak rahat çözülebilecek sorular çıkmış. Dünya haritası üzerinde sorulan ‘bölge kavramı’ ve ‘iklim grafiği’ sorularının belirleyici olacağı düşünülüyor.

Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz: Soruların YGS’ye benzer fakat ağırlıklı olarak paragraf yorumlamaya dayalı olduğu görülüyor. Öğrenciler soruların kolay olduğunu söylüyor.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak: Bir bilgi sorusu dışında, genel olarak din kültürü testinin, öğrencilerin algısını ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte olduğu anlaşılıyor. Sorumluluğun bireyselliği ve aklı kullanmaya vurgu yapan ayet yorumlaması, Hz. Muhammed’in insani özelliğiyle güzel ahlaka vurgu yapılması ve taassup konusu soruların ana gövdesini oluşturduğu görülüyor. Müfredat dışında sorunun gelmediği sınavda “Taassup” ile ilgili soruda öğrencilerin zorlandığı anlaşıldı. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir.

YAZIM KURALLARINDAN 3 SORU ÇIKMASI DİKKAT ÇEKİCİ

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI ÜNİVERSİTE HAZIRLIK BÖLÜM BAŞKANLARI:

Türkçe: Soru kökleri, dil bilgisi ve anlam oranları açıklanan örnek TYT ve ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki sınavlarına benzerdi. Yazım kurallarından 3 soruya yer verilmesi dikkat çekici. Paragraf sorularında, öğrenci üzerinde oluşan zaman baskısı işleri zorlaştırmış olabilir. Sınavdaki anlam soruları gerek uzunluk gerekse yoğunluk bakımından okuma alışkanlığı olmayan öğrenciler için zorlayıcı oldu.

Matematik: İlk izlenim soruların açıklanan örnek TYT sorularına benzediği yönünde. Okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya dayalı, çok fazla bilgi istemeyen ama verilen bilgiyi yorumlayıp oradan çıkarım yapılmasını hedefleyen sorular olduğu belirtiliyor öğrenciler tarafından. Soruların zorluk derecesi ortalama. Ayrıca uzun metinli ve çok işlemli olduğu için genel olarak adaylar süre sıkıntısı yaşadılar.

Geometri: Şekilli ve öğrencinin daha fazla analiz yapmasını gerektiren sorular çıkmış. Şekil ve metin arasındaki ilişkiyi görmek gerektiği için soruların zaman alıcı olduğu söylenebilir.

Fizik: Günlük hayata dair temel kavramları irdeleyen ve müfredata uygun açık, anlaşılır sorulardan oluşmuş. Kırılma sorusu fizik bölümünde, diğerlerine göre ayırt edici bir soru olarak nitelendirilebilir.

Kimya: Müfredat dışı soru yok. Dikkatli öğrencinin rahatlıkla yapabileceği sorular.

Biyoloji: Açıklanan örnek TYT sorularında olduğu gibi 9 ve 10’uncu sınıf üniteleriyle sınırlandırılmış. Zorluk derecesinin beklediğimiz düzeyde olduğunu ve ortalama bir öğrencinin de soruları rahatlıkla yanıtlayabileceğini söyleyebiliriz.

Tarih: YGS’de çıkan soru tarzlarıyla benzerlik gösteriyor. Görsellik üzerinden yorum yapmayı gerektiren bir soru çıkmış. İki soru paragraf üzerinden yorum yapılarak çözülebilir. İki inkılap tarihi sorusu basit bilgiye dayalı hazırlanmış. Tarih sorularında genel olarak öğrencilerin zorlanmadığını söyleyebiliriz.

Coğrafya: Bir mekan olarak dünyayı tanıma soruları çıkmış. Müfredata uygun ve yapılabilir nitelikte sorular. Daha önceki sınavlara benzer. Çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği bir sınav.

Felsefe: Bilgiyi ölçen bir soru olmakla birlikte genel olarak yoruma dayalı sorular yer almış felsefede. Sorularda geçen kişi isimleri ve kavramlar ön yargı oluşturup zor olarak algılanmasına sebep olacak nitelikteydi. Paragraflar çok uzun değildi. Felsefe bilgisi çok iyi olmayan öğrencilerin zorlanacağı tarzda sorulardı.