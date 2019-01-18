Uzmanlar: Karnedeki notlara fazla anlam yüklemeyin
Yarıyıl tatili geldi. Öğrenci ve öğretmenler 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısını geride bıraktı. Karnesini alan öğrenciler, bir dönem boyunca verdiği emeğin karşılığını aldı. Tabii düşük not getiren öğrenciler de var. Uzmanlar bu konuda aileleri uyarıyor: “Karnedeki notlar sadece rakamdan ibaret. Çok fazla anlam yüklemeyin.”
2018-2019 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısını geride bıraktık. Peki aileler karneyi nasıl değerlendirmeli? Bu konuda Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’ndan Psikolog Mine Gençer’in ailelere önerileri var:
“Çocuğun karne sonuçları ne olursa olsun anne-babalar sonucu değil, süreci önemsemeli. Onun bir dönem boyunca gösterdiği çaba ve emeğe değer verilmeli. Başarısının önemli olduğu kadar sorumluluklarını yerine getirip getirmediği ve sosyal duygusal gelişim alanında arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurup kurmadığına da dikkat edilmeli. Karnedeki rakamlara gereğinden fazla anlam yüklemek yanlış olur. Karne, sizin çocuğunuza yönelik duygu ve tutumunuzu değiştirmemeli. Aileler bu noktada duygularını kontrol edebilmeyi başarmalı.
NOTLARI YÜKSEK ÖĞRENCİ KAYGI YAŞAYABİLİR
Karnesi başarılı olan öğrenciler de ailenin yüksek beklentileri nedeniyle kaygı yaşayabilir. Karnesinde zayıfı olan öğrenciler, bundan sonraki süreci doğru değerlendirerek başarılarını arttırmak için yol haritası belirlemeli. Ailelerin de çocuklarına bu yönde desteği çok önemli.”
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