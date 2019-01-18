Uzmanlar: Karnedeki notlara fazla anlam yüklemeyin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriUzmanlar: Karnedeki notlara fazla anlam yüklemeyin
GeriEğitim Uzmanlar: Karnedeki notlara fazla anlam yüklemeyin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
18.01.2019 - 15:22, Son Güncelleme:/

Uzmanlar: Karnedeki notlara fazla anlam yüklemeyin

Yarıyıl tatili geldi. Öğrenci ve öğretmenler 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısını geride bıraktı. Karnesini alan öğrenciler, bir dönem boyunca verdiği emeğin karşılığını aldı. Tabii düşük not getiren öğrenciler de var. Uzmanlar bu konuda aileleri uyarıyor: “Karnedeki notlar sadece rakamdan ibaret. Çok fazla anlam yüklemeyin.”

Uzmanlar: Karnedeki notlara fazla anlam yüklemeyin
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

2018-2019 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısını geride bıraktık. Peki aileler karneyi nasıl değerlendirmeli? Bu konuda Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’ndan Psikolog Mine Gençer’in ailelere önerileri var:
“Çocuğun karne sonuçları ne olursa olsun anne-babalar sonucu değil, süreci önemsemeli. Onun bir dönem boyunca gösterdiği çaba ve emeğe değer verilmeli. Başarısının önemli olduğu kadar sorumluluklarını yerine getirip getirmediği ve sosyal duygusal gelişim alanında arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurup kurmadığına da dikkat edilmeli. Karnedeki rakamlara gereğinden fazla anlam yüklemek yanlış olur. Karne, sizin çocuğunuza yönelik duygu ve tutumunuzu değiştirmemeli. Aileler bu noktada duygularını kontrol edebilmeyi başarmalı.

NOTLARI YÜKSEK ÖĞRENCİ KAYGI YAŞAYABİLİR
Karnesi başarılı olan öğrenciler de ailenin yüksek beklentileri nedeniyle kaygı yaşayabilir. Karnesinde zayıfı olan öğrenciler, bundan sonraki süreci doğru değerlendirerek başarılarını arttırmak için yol haritası belirlemeli. Ailelerin de çocuklarına bu yönde desteği çok önemli.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çocuklar 'enerji dedektifi' olacak

Karnesini alan dev kardan adama koştu

Özel öğrencilere ‘özel’ karne

İstanbul Valisi Yerlikaya: Kar tatili veremedik, 15 tatil veriyoruz