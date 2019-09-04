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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
04.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Uyum için yarın dersbaşı: ‘Okulda bekleyin ama sınıfa girmeyin’

4 milyonu aşkın öğrenci için 2 günlük uyum eğitimi yarın başlıyor. Okul öncesi hazırlığın önemine dikkat çeken uzmanlar, kendilerinden ayrılmakta zorlanan çocukların ailelerine en fazla 1 ay okul içinde bekleyebileceklerini ama sınıfa girmemeleri gerektiğini öneriyor.

Uyum için yarın dersbaşı: ‘Okulda bekleyin ama sınıfa girmeyin’
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Yeni eğitim yılının ilk zili 9 Eylül’de çalacak. Ancak, anaokulu ve birinci sınıfa gidecek 4 milyonu aşkın öğrenci yarın iki günlük uyum eğitimine başlayacak. Uzmanlara göre, okul açılmadan çocukları sürece hazırlamak gerekiyor. Çocuklar okula nasıl hazır olur? Ailelere ne gibi görevler düşüyor? Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı Serap Erdinç ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe ailelere şu önerilerde bulundu:

- Çocukların ilkokula hazır olması için kaliteli erken çocukluk eğitimi alması gerekiyor. Yeni bir ortam, arkadaşlar ve yaşam düzeni başlıyor. Okulöncesi eğitim ilkokula hazırlık için çok önemli.

- Çocuğa, bilinmeyen şey korkutucu gelir. O yüzden okulda yapacakları somut olarak anlatılmalı. Okulda kaç saat kalacak, onu kim alacak bilmeli. “Okula gitmek zorundasın” gibi cümleler yerine, “Oyun oynayacaksın, arkadaşların olacak” şeklinde ilgisi çekilerek anlatılmalı. “Sorun olursa hemen geleceğiz” denirse, kendini güvende hissedebilir.

- Çocuk, okulda kullanacağı alanları ilk anne-babasıyla görmeli. Bahçe ve tuvalet, hangi sınıfta olacağı gösterilmeli. Öğretmeniyle önceden tanışmalı.

- Ayrılık sorununa ebeveynde de rastlıyoruz. Daha önce çocuğundan ayrılmayan aile, okula başlama sürecinde kaygılı olabiliyor. Önce aileler kaygı düzeyini düşürmeli.

- Aileler öğrenme sürecinde bulunmalı. Okulda ne yaptığını eve gelince anlatması istenmeli. Arkadaşlarının isimlerini, neler öğrendiğini, yaptıklarını çocuktan dinlemek öğrenme süreci algısını olumlu etkiliyor.

- Çocuk okula başladığında ağlayabilir. Sınıf hariç, koridorda ya da bahçede anne-babadan birinin beklemesi iyi olabilir. Teneffüse çıktığında ebeveynlerden birini görmesi onları rahatlatır. 1-2 hafta, en fazla bir ay beklenebilir. Aileler sınıfa girmemeli, bundan diğer çocuklar da etkilenebilir.

- Öğrencilerin, günlük hayatlarını okul açılmadan birkaç gün öncesinden düzene sokmaları gerekiyor. Düzenli uyumak, düzenli ve sağlıklı beslenmek gibi. Yeni ders kitaplarını gözden geçirebilirler.

- Çocuklar eğer sinirli, endişeli ya da korkuyorsa, anne-baba onların kendi duygularını anlatmalarına izin vererek rahatlatıcı sözlerle dirençlerini geliştirmeli. Eğer çocuğun tepkileri aşırıysa, mutlaka uzmanlardan yardım alınmalı.

ÖĞRETMENLER YUMUŞAK GEÇİŞ YAPMALI
Öğrenciler üç aylık tatilde öğrendiklerini unutmuş olabilir. Bu durumda yeni eğitim dönemine onları hazırlamak öğretmenlere düşüyor. Tecrübeli öğretmenler, genelde ilk günden derse başlamaz, yumuşak geçiş yapar. Karşılarında ruhen hâlâ tatilde olan öğrencilerine anlayış ve sabır gösterir. Okulun ilk günlerini ellerinden geldiği kadar sevimli kılar. Okula başlandığında hemen o yılın müfredatı yerine, geçen yılın materyalinin üstünden geçmek faydalı olur. Öğretmenler, eğlenceli bir etkinlikle öğrencilerinin bilgi düzeyini ölçerek derslerine o noktadan başlayabilir.

Aile, çocuğunun sınıf arkadaşlarının kimler olacağına da bakmalı. Okul açıldıktan sonra bir oyun günü düzenleyip, yeni arkadaşlarıyla kaynaşması sağlanabilir. Böylece kendileri de çocuklarının arkadaşlarının aileleriyle tanışmış olur.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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