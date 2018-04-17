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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
17.04.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

‘Üstün’ler festivalde buluştu

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‘Üstün’ler festivalde buluştu

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen BİLSEM Festivali, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. Festival dört gün sürecek.

Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) devam eden özel yetenekli öğrencilerden 1.200'ü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde bir araya geldi. Festivalin açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile 125 BİLSEM'den 1.250 öğrenci ve öğretmen katıldı.

Bakan Yardımcısı Erdem, konuşmasında, özel yetenekli çocukların eğitiminin MEB tarafından açılmış BİLSEM'lerde ve destek eğitim odalarında yapıldığını, 81 ilde 125 merkezde hizmet veren bilim ve sanat merkezlerinde yaklaşık 37 bin özel yetenekli öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Erdem, BİLSEM'de öğrencilerin güzel sanatlar, edebiyat, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl ve zeka oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarda eğitim aldığını anlattı.

‘Üstün’ler festivalde buluştu

Özel yetenekli öğrencilere yönelik çalışmaların yalnızca öğrenci özelinde kalmadığını belirten Erdem, aynı zamanda özel yetenekli öğrencinin ailesini de kapsadığını söyledi.

Erdem, çağın gerekliliklerini yakalayan, geleceğe yön verecek teknolojiye hakim bir nesil yetiştirmek ülküsüyle bilim ve sanat merkezlerinde yürütülen çalışmaları sürdürdüklerini anlattı. Bu merkezlerin temelinin gelişen teknoloji ve bilim etkisinde öğrencilerin yaratıcılıklarını arttırmaya yönelik olduğunu dile getiren Erdem şöyle devam etti:
“Bilim ve sanat merkezlerinde fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle entegre şekilde öğretilmesi amacıyla STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitim yaklaşımının yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülüyor. Özel yetenekli çocukların ileride topluma daha yararlı olabilmesi ve var olan kapasitelerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilmeleri için özelliklerinin iyi bilinmesi gerekiyor. Zeka, bireyin gerek sorunları çözerken gerek çevreye uyum sağlarken var olan tüm yetenek ve becerilerini kullanması ile ortaya çıkan düzeydir. Amacımız, yetenek ve becerilerini en üst seviyede kullanabilen bireyleri yetişmesini sağlıyor.”

‘Üstün’ler festivalde buluştu

Bakan Yardımcısı Erdem, daha sonra 125 bilim ve sanat merkezinin stantlarını gezerek öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dört gün sürecek BİLSEM Festivalinde yarışmalar, atölye çalışmaları ve çeşitli söyleşiler yer alacak.

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