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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
17.04.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

Üstün zekâlı lisesi ‘sıradanlaşıyor’ mu?

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
Üstün zekâlı lisesi ‘sıradanlaşıyor’ mu?

“Merhaba, hoşgeldiniz.”

Gebze’deki ‘üstünler okuluTEVİTÖL’ün kapısından giren herkesi, öğrencilerin söylediği bu iki sıcak kelime karşılar. Çünkü Türkiye’nin dört bir yanından gelen bu öğrenciler, okulu evleri gibi, ziyaretçileri de misafir olarak görürler.

Türkiye’nin yüz akı olan bu okul 1990’da işadamı Sezai Türkeş ve eşi İnan Türkeş tarafından maddi olanakları sınırlı ama üstün, özel yetenekli çocukların eğitileceği bir kurum olarak planlandı. Önce bir vakıf kuruldu. 1993’te 30 öğrencinin yatılı eğitim göreceği İnanç Lisesi adıyla açıldı. 1994-1995 eğitim döneminde 20 bin metrekarelik kapalı alanda eğitim vermeye başladı. 1996’da maddi güçlükler başlayıp, 1997’de ortaokul bölümü de kapanınca öğrenci kaynağı sınırlandı.

2000’de ilk mezunlarını veren okula giren öğrenciler, o yıla kadar ücretsiz olarak okudu. Öğrenciler, üstün zekâ ve yeteneğe sahip adaylar arasından sıkı elemeler sonucu alındı. Önce bir sınava girip, daha sonra IQ testinden geçtiler. Ardından gözlem kampına alınıp, burada da başarı gösterenlerin okula kaydı yapıldı.

Bir yıl sonra Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) desteğiyle okul eğitimine devam etti. TEV’e geçtikten sonra bazı öğrenciler burslu alınırken, büyük bölümü de kısmi burslu olarak kabul edildi. Okulda şu anda 280 öğrenci eğitim görüyor. Bugüne kadar 700’den fazla mezun verdi.

HER ÖĞRENCİ ÖZENLE YETİŞTİRİLDİ
Yıllardır üzerine tek bir leke bile bulaşmayan TEVİTÖL’ün her öğrencisi özenle yetiştirildi. Mezunların birçoğu ABD’deki Harvard, Yale, Columbia gibi saygın yükseköğretim kurumlarından burslu kabul aldı. Okulun müzik sınıflarıyla her türlü resim, seramik ve heykel çalışmalarının yapıldığı atölyelerinde ülkemizin ünlü sanatçıları ders verdi.

Kars’ta 8 çocuklu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldikten sonra annesi ölünce çocuk yuvasına gönderilen ve bir yandan ilkokulda okuyup bir yandan da çobanlık yaparken öğretmeninin desteğiyle TEVİTÖL’e kaydı yapılan, burada Türkçesini geliştirip, İngilizce ve Almanca öğrendikten sonra dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Yale’e burslu kabul edilen Esed gibi yüzlerce öğrencinin kaderi burada değişti.

SİSTEM DEĞİŞİYOR
Şimdi Türkiye’nin bu tek ve en önemli eğitim kurumunun yapısı sil baştan değişiyor. Öğrenci alımı için hâlâ sınav olup olmayacağı belli değil. IB ve İngilizce hazırlık sınıfı kaldırılıyor, sıradan bir liseye dönüştürülüyor. 21’inci yüzyıla özgü eğitim anlayışıyla yoluna devam edeceği söyleniyor. Yerine gelecek sistem de ‘sınav odaklı’ bir eğitim olacak.

Yani Anadolu’nun farklı yerlerinden gelerek, kaynaşan ‘üstün’lere dünyanın kapısını açan bu okul hep şikâyet ettiğimiz sınav sistemine teslim ediliyor; hem de iyi bir şey yapılıyormuş izlenimiyle.

Okulun maddi sıkıntıları olabilir. Ancak bu sorun paydaşlarıyla, eğitimcilerle çözülmeli. Çünkü okul artık sadece TEV’in değil, herkesin. ABD’nin önde gelen üniversitelerini gezerken, öğrenci kabulu yapan birim yöneticilerinin TEVİTÖL’ü nasıl övdüğüne bizzat şahit biri olarak söylüyorum bunu. Dışarıdaki itibarı çok iyi.

Soruyorum, 21’inci yüzyıl becerileri sınav odaklı mı olmak? Bu yeni karar alınırken Prof. Dr. Erhan Erkut’un dediği gibi “Mezunlara, STK’lara soruldu mu?” Finansal sorunlar yaşanıyorsa farklı kurumlardan destek istendi mi?

TEVİTÖL sevgidir, güvendir, beraberliktir, bilgidir, donanımdır.

Öğrencilerin bu ikinci evine dokunulurken bir kere değil, bin kere düşünülmelidir.

TEV’in içinde binlerce öğrenciye burs vererek onların kaderini değiştiren eğitim gönüllüleri bu kararı bir kez daha gözden geçirmelidir.

TEVİTÖL, çok ‘özel’ bir okuldur. Sıradanlaşmamalı.

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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