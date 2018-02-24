Usta oyuncu üniversitelilerle buluştu

Türk sinemasının karakter oyuncusu Cezmi Baskın, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu’nun ‘Çıraklar Ustalara Soruyor’ etkinliği kapsamında öğrencilerin konuğu oldu. Tiyatro, dizi ve sinema sektörüyle çalışma koşulları üzerine öğrencilerle anılarını ve düşüncelerini paylaşan Baskın, günümüzde ‘fason’ üretimler yapıldığı ancak duygu üreten oyuncularla sinema yapılabileceğini söyledi. Kamera, oyunculuk ve senaryo üçgeni bulunduğunu belirten Baskın, “Dizi setleri daha popüler oldu. Yönetmene ve tekste bağlısın. Yeni bir şey yapmaya vaktin yok. İşler fasonlaşıyor, bant akıyor, kasetin yetişmesi gerekiyor. Seyirci tarafından tutulmayan iş, hemen çöpe atılıyor. Dizi sektörü böyle bir sektör. Sizin emeğiniz harcadığınız para hiç önemli değil. Altı bölüm çekilip bir bölüm oynanıp yayından kalkan yapımlar oluyor. Yayınlamadığı için kimse parasını alamıyor” dedi.

“GÜLMEK ZEKA İŞİ”

Çalışma koşullarının her geçen gün ağırlaştığını anlatan Baskın, dizi setlerinde günde 12-15 saat arasında mesai harcandığını, yeni bir şey denemeye olanak olmadığını söyledi. Baskın, “Basit tüketilen şeyler çekiliyor. Çok fazla kafa yormadan kendini değiştirmeden sadece seyredip ekranın karşısından kalktıktan sonra hiçbir şey düşünülmeyen anlar yaşanıyor. Bir filmin seyredilmesi sadece kahkahayla alakalı değil. İzlediğiniz film, sinemadan sizi değiştirerek çıkarıyorsa o film, iyidir. Gülmek zeka ürünü. Kafanızda soru işaretleri yaratıyorsa o sanat eseri önemli. Ben gülmeyi göbekten ve beyinden gülme diye ikiye ayırıyorum. Bir tanesinde sadece kahkaha atıyorsunuz diğerinde yeni bir şeyler öğreniyorsunuz” diye konuştu.

İyi bir oyuncunun insanları gözlemesi gerektiğini belirten Baskın, şunları söyledi:

“Sanatın olmazsa olmazı gözlemdir. Sokakta gezerken insanları fark edip fotoğraflarını aklıma yazıyorum. Ben ayrıca yönetmen oyuncu ilişkisine bakıyorum. Bir insan her şeyi yapamaz ben her şeyi yapıyorum diyen adama şüpheyle bakmak lazım. İnsanların belli kapasiteleri vardır. İnsanları gaza getiren sosyal paylaşım siteleridir. Şimdilerde, kişilere rol verecekler, kaç kişi takip ediyor diye bakıyorlar. Oyunculuk fotoğraf vermeyle olmaz oyun, duygu işidir.”