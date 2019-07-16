Üst düzey yöneticilerden gençlere kariyer tüyoları: Mutlu olduğunuz alan başarı da getirir

Meslek seçimi, henüz liseden yeni mezun bir gençseniz, kolay bir tercih değil. Özellikle çevreden gelen talepler, yükselen alanlar, maddi kaygılar ve kararsızlık da işin içine karışınca yanlış kararlar alınabiliyor. Bahçeşehir Üniversitesi’nin geçtiğimizhaftalarda düzenlediği ‘İşimizİş’ etkinliğinde ulusal ve uluslararası şirketlerin tecrübeli yöneticilerine kariyer önerilerini sorduk.

İSTENENDEN BİR FAZLASINI VERİN

Ruken Mızraklı (Gündüz Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı): İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Aslında mezun olduğum alan joker gibi. Her alana endüstri mühendisliğini bir şekilde dahil edebilirsiniz. Müşteri ilişkilerinden finansa birçok alan hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Üniversite seçimimi puanıma göre yaptım. Aslında tıp okumak istiyordum. Ama endüstri mühendisliğinin geleceği olduğunu gördüm ve tercih ettim. Yünlü deride Türkiye kapasite açısından dünyada birinci sırada. Bizim coğrafyamız buna imkân veriyor. Bu nedenle Türkiye’de geleneksel meslek alanlarından yola çıkarak da gençler ilerleyebilir. Gençler üniversitede hangi mesleği seçerse seçsin, sahada olmalı ve işini iyi yapmalı. İstenenden bir fazlasını vermelisiniz. O zaman fark ediliyorsunuz ve insanlar size yeni fırsatlar sunmaya başlıyor.

BÖLÜM ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL

Renan Özyerli (MSD Türkiye Genel Müdürü): İstanbul Fen Lisesi’nden mezun oldum. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü tamamladım. Ancak bölümün çok önemli olmadığını düşünüyorum. Yüksek lisansta uzmanlaşılabilir. Ne iş yaparsanız yapın, farklı alanlarda bilgi ve becerilerinizi geliştirecek deneyimleriniz olması gerekiyor. Staj ya da gençler için düzenlenen programlara katılmayı deneyin. Şirketler farklı tecrübelere sahip gençlere önem veriyor. Önümüze bir CV geldiğinde genellikle en altlara yazılan hobiler veya dahil olunan etkinlikler kısmına dikkat ediyoruz. Bunlar sizin farklılaşmanızı sağlıyor. Bu nedenle üniversitede gençler kendilerini akademik olarak geliştirirken, bu yönlerine de odaklanmalı. Hangi programı tercih edeceğine karar veremeyen genç arkadaşlarım, sektörlerin içindeki insanlarla konuşun. Etrafınızdan bilgi alın. Geleceğin meslekleri bugüne göre çok farklı olacak. Size yeni ufuklar açacak insanlara ulaşmaktan çekinmeyin, soru sorun.

İŞİNİZİ İÇTEN YAPIN

Mehmet T. Nane (Pegasus Genel Müdürü): Enteresan bir eğitim hayatım var. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Meslek Yüksekokulu’nda bir yıl okuduktan sonra dört yıllık psikolojik rehberlik ve danışmanlık programına geçtim. İki yıllık eğitimin ardından 1990’da siyaset bilimleri programından mezun oldum. 1988’de henüz öğrenciyken bir bankada çalışmaya başladım ve onun açtığı sınavda başarılı olunca yönetim asistanı oldum. İngiltere’de bankacılık alanında yüksek lisans yaptım. 1997-2016 arasında Sabancı Holding’te çalıştım. Şimdiyse Pegasus’un Genel Müdürüyüm. Meslek tercihi yapacak genç arkadaşlara sadece şunu söyleyebilirim: “Ne yaparsanız, iyi yapın”. Örneğin; bir restoran açıyorsanız, kapınızda sıralar oluşacak kadar iyi yemek servis edin. İster genel müdür, isterse de bir midyeci olun, işinizi iyi yapın. Peki, bu nasıl olur? Bulunduğunuz ortama, yaptığınız işe değer katmalısınız. İşin içerisine kalbinizi ve aklınızı da dahil etmelisiniz. İçten gelerek yaptığınızda bu, diğer insanlara da yansıyor ve başarılı oluyorsunuz. Havacılık yükselen bir sektör. Ama sadece bu nedenle tercih etmeyin. İlginiz olması lazım. Pegasus olarak biz gençlere yönelik programlar yapıyoruz. Kabin çalışanları için de programlarımız var.

‘İYİ Kİ’LERİNİZ ÇOK OLSUN

Eser Cevahir (Cevahir Holding Yönetim Kurulu Üyesi): Üniversiteyi işletme alanında ABD’de tamamladım. Tercih yapacak arkadaşlar, ne istiyorsa onu okusun. Kendi tecrübemden yola çıkarak, istediğim bölümde eğitim almanın bana mutluluk ve çalışma isteği verdiğini söyleyebilirim. Mutlu bir birey olmak en önemlisi. Eğer mutluysanız o, sizi başarıya sürükler ve kazanmaya başlarsınız. İleride aynaya baktığınızda ‘keşke’lerinizden çok ‘iyi ki’leriniz varsa, bir şeyleri doğru yapmışsınız demektir. Bunun yolu da mutlu olacağınız bir alanı tercih etmekten geçiyor. Geleceğin meslek çıkarımlarını yetersiz buluyorum. Bugün şirketler çeyreklik planlar yapıyor. Meslekler altı ayda yok olabiliyor. Diğer taraftan üç ayda bir yeni mesleğin çıktığı dünyamızda, gelecek beş yıl için tahmin yapmak çok güç. Bu kadar hızlı dünyada gençler kendilerinin çok yönlü kabiliyetlerini geliştirmeli. Takım çalışması gibi sosyal becerilerin yanı sıra mesleğinin dışında ilgili alanlar hakkında da bilgi sahibi olmalılar.

KARARSIZLAR TEMEL BİLİMLERİ SEÇEBİLİR

Sani Tiryaki (Enerji Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi): Koç Lisesi’nden mezun olarak, Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünü kazandım. Fransa ve İsviçre’de yüksek lisansımı tamamladım. Ulusal ve uluslararası birçok şirkette çalıştım. Bir vakıf üniversitesinde MBA programında ders veriyorum. Hangi programı okuyacağına karar vermek, henüz 18 yaşındaki bir genç için kolay değil. İlerleyen yıllarda verdiğimiz kararlardan pişman olabiliyoruz. Kararsız genç arkadaşlarım matematik, fizik gibi temel bilim alanlarını tercih edebilir. Bu sayede birçok meslek alanı için gereken bilgi ve beceriyi kazanabilirsiniz. Örneğin, matematikten mezun olan biri, kısa sürede finans alanında ilerleyebilir. Ancak tüm bunların ötesinde mutlu olabileceğiniz bir alanı tercih edin. Bu sayede mesleğinizde çok daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Geleceğin meslekleri dendiğinde aklımıza adını daha önce hiç duymadıklarımız geliyor. Ama berberlik ve kasaplık gibi ustalık gerektiren meslekler de varlığını koruyacak. Yani insan ustalığına ihtiyaç olan meslekleri düşünmeliyiz. Ayrıca disiplinlerarası alanlar öne çıkacak.