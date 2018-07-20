Üniversiteyle ‘bilgi transferi’ anlaşması
Bir vakıf üniversitesiyle yazılım şirketi, karşılıklı teknoloji ve bilgi birikimi transferi için işbirliği yaptı. Şirket bundan sonraki TÜBİTAK projelerini üniversiteyle birlikte yürütecek. Öğrencilere staj imkânı da sunulacak.
Yazılım şirketi TÜBİTAK projelerini üniversiteyle birlikte yürütecek. CPM Yazılım, karşılıklı teknoloji ve bilgi birikimi transferi için İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) ile stratejik işbirliği protokolü imzaladı. Şirket, bundan sonraki süreçte TÜBİTAK projelerini İTİCÜ ile birlikte yürütecek. CPM Yazılım’ın konusunda uzman kadrosu tarafından üniversite öğrencilerine eğitimler verilerek; aldıkları teorik eğitimin iş hayatındaki uyarlamasını görebilmeleri sağlanması hedefleniyor.
Ayrıca öğrencilere staj imkânı sunularak iş hayatına hazırlanmaları için destek verilecek. İTİCÜ Kuluçka Merkezi’ne mentörlük desteği de verilecek. CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut; “Bugün birçok öğrenci mezun oluğunda iş bulamama kaygısı yaşıyor. Artan genç nüfus ve işsizlik rakamları en çok bu pırıl pırıl gençlerimizi endişelendiriyor. Bu stratejik işbirliğimizle İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerimize sertifika programları da düzenleyerek onlara iş dünyasının kapısını aralayacağız. Uzun soluklu bu yolculuğumuza ülkemizde bulunan diğer üniversitelerle devam etmek istiyoruz” dedi.
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