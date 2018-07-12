Üniversiteyi üç boyutlu keşfedecekler
Üniversite tercih döneminin yaklaştığı bugünlerde üniversite adayları için büyük kolaylık sağlayacak uygulama, bir vakıf üniversitesi tarafından geliştirildi. Hazırlanan mobil aplikasyon sayesinde üniversite üç boyutlu olarak keşfedilebilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları 31 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar ve üniversiteler tercihler için hazırlıklarına başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi de akıllı telefonlar için geliştirdiği mobil uygulamayla üç boyutlu VR kampüs turu olanağı sunuyor. Üniversite logosuyla aktif olan 'IAU AR Reader' adlı uygulamada, herhangi bir karekoda ihtiyaç duyulmuyor. Üniversitenin logosunun olduğu herhangi bir materyalin okutulmasıyla çalışıyor.
Kullanıcılara yenilikçi özellikler sunabilmek amacıyla artırılmış gerçekliğin ve sanal gerçekliğin en iyi yönleri birleştirilerek tasarlanan IAU AR Reader ile kullanıcıların hem 3D seçeneğiyle İAÜ ana kampüsünü keşfetme hem de 360 derece VR tur seçeneğiyle kampüste gezintiye çıkma seçenekleri var. IAU AR Reader ile kullanıcılar, artırılmış gerçeklik kartlarıyla uygulamanın içinde gezinmek için İAU ana kampüsünü üç boyutlu olarak keşfedebiliyor, kampüsteki 360 derece sanal gerçeklik turuna katılabiliyor ve üniversiteyle ilgili önemli bilgilere kolay erişim sağlayabiliyorlar. IAU AR Reader, hâlihazırda Android işletim sistemi için Google Play’den, IOS işletim sistemi için de App Store’dan indirilebiliyor.
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